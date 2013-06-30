Ascolta la musica dal tuo iPhone 5 in modalità wireless

Sulla tua scrivania o in qualsiasi altro posto, il sistema docking con altoparlanti AD385 offre un audio estremamente nitido che riempie la stanza. Compatibile con iPhone 5 e con gli ultimi modelli di iPod tramite connettore Lightning, è dotato di Bluetooth e batteria ricaricabile per ascoltare la tua musica wireless.