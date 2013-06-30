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Fuori produzione
AD385/12
Ascolta la musica dal tuo iPhone 5 in modalità wireless
Sulla tua scrivania o in qualsiasi altro posto, il sistema docking con altoparlanti AD385 offre un audio estremamente nitido che riempie la stanza. Compatibile con iPhone 5 e con gli ultimi modelli di iPod tramite connettore Lightning, è dotato di Bluetooth e batteria ricaricabile per ascoltare la tua musica wireless.
Bluetooth®
con connettore Lightning
per iPod/iPhone
8 W, batteria ricaricabile
La connettività Ingresso audio consente la riproduzione diretta di file audio direttamente dal tuo lettore multimediale portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare la tua musica preferita con la qualità audio superiore del sistema audio, l'ingresso audio risulta anche molto pratica: basta collegare il lettore MP3 portatile al sistema audio stesso.
Sistema che garantisce bassi profondi grazie al sistema di altoparlanti in box. Si differenzia dal sistema tradizionale grazie all'aggiunta di un bass pipe allineato acusticamente al woofer per ottimizzare il roll-off delle basse frequenze del sistema. Come risultato si ottengono bassi più profondi, più controllati e con minore distorsione. Il sistema funziona mediante la risonanza della massa d'aria nel bass pipe che lo fa vibrare come un woofer tradizionale. Insieme alla risposta del woofer, il sistema estende l'audio alle basse frequenze per creare una nuova dimensione di toni bassi estremamente profondi.
La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente di stabilire una connessione wireless affidabile a breve raggio e a basso consumo energetico. In questo modo, puoi connetterti facilmente a iPod/iPhone/iPad o ad altri dispositivi Bluetooth, come smartphone, tablet o persino laptop. Potrai quindi ascoltare la tua musica preferita, l'audio di video e di giochi wireless su questo altoparlante.
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