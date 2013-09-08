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Fuori produzione
Ascolta la musica dal tuo iPod/iPhone
Sulla tua scrivania o dove vuoi, questa incredibile base docking con altoparlanti offre un audio cristallino che riempie i tuoi spazi.
per iPod/iPhone
MP3 Link consente la riproduzione di file MP3 direttamente dal tuo lettore multimediale portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare la musica con la qualità audio superiore del sistema Philips, l'opzione MP3 Link risulta anche molto pratica: basta collegare il lettore MP3 portatile al sistema audio stesso.
Ascolta la tua musica preferita in formato MP3 mentre carichi il tuo iPod/iPhone. La base docking ti consente di collegare il tuo dispositivo portatile direttamente al sistema di intrattenimento docking per ascoltare i tuoi brani musicali preferiti con un audio di qualità superiore e di ricaricare il tuo iPod/iPhone durante il funzionamento, così da poter ascoltare la musica senza doverti preoccupare dello stato di carica della batteria. Il sistema di intrattenimento docking carica automaticamente il dispositivo portatile quando quest'ultimo è inserito.
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
4.0
su 5
2
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
carlton
08/09/2013
Italia
prodotto affidabile
prodotto maneggevole,pratico,facilmente utilizzabile,a prezzo concorrenziale
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AD295 docking speaker
Sì, consiglio questo prodotto
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supergiallo
01/09/2013
Italia
semplicita' di utilizzo
Design accattivante in un prodotto che fa della semplicità un suo must . Basta inserire l'Iphone nella base ed il gioco é fatto; si deve solo regolare il volume. Buono il suono molto puliti gli alti e discreti i bassi. Ottimo rapporto qualità prezzo
Sì, consiglio questo prodotto
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