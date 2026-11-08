Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Ricondizionati
AC0950/10R1
Purificazione dell'aria più veloce, design compatto ed elegante
Respira un'aria pulita e sicura dentro casa con il nostro purificatore d'aria compatto. Rimuove il 99,97% degli allergeni e degli agenti inquinanti in pochi minuti, utilizzando una quantità minima di energia. Grazie all'elegante design e ai controlli intelligenti si abbina perfettamente con la tua casa e il tuo stile di vita.
Questo prodotto è ricondizionato ed è stato testato dal nostro team. Scopri di più
Purifica stanze fino a 65 m2
Emissione d'aria pulita (CADR) 250°m3/h
Filtro HEPA e a carboni attivi
Sensore intelligente PM2.5
Purificazione dell'aria più veloce con un design compatto ed elegante (1). Con un potente filtraggio di 250°m3/h (CADR), può gestire facilmente spazi fino a 65°m2 (2) e purificare una stanza di 20°m2 in meno di 12 minuti (3).
Il filtraggio a 3 strati con prefiltro, HEPA NanoProtect e carboni attivi cattura il 99,97% di particelle di dimensioni fino a 0,003 micron (4), inferiori ai virus più piccoli conosciuti!
Dormi sonni tranquilli con il nostro innovativo purificatore. In modalità silenziosa, funziona a 20,5 dB (5), più impercettibile di un sussurro. Inoltre, la luce del display digitale si attenua, riducendo al minimo eventuali disturbi.
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
Vai a Ricambi e accessori
4.6
su 5
27
Recensioni
Alema
08/11/2026
Italia
Ottimo
Lo uso da un mese, lo sposto dal salone grande ,alla camera da letto, dove metto la modalità notte,è silenzioso. Sicuramente abbatte gli odori, in sala organizzo pranzi e cene , e sicuramente gli odori che prima arrivavano nelle altre stanze ora non ci sono. Per quanto riguarda i vari gas virus ecc.mi fido del filtro epa e non faccio più il ricambio dell'aria aprendo le finestre tutti i giorni, magari una volta a settimana. Questo mi evita anche il problema delle zanzare e altri insetti che si introducevano.
Questa revisione è stata effettuata per PureProtect Mini Serie 900
Questa revisione è stata effettuata per PureProtect Mini Serie 900
Antonik
26/09/2026
Italia
Ottimo prodotto
Per adesso sono molto soddisfatto del prodotto, vedrò come si comporta questo inverno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per PureProtect Mini Serie 900
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per PureProtect Mini Serie 900
Pol75
31/07/2025
Italia
Ottimo
Soddisfatto si nota la differenza sempre acceso in automatico e’ perfetto
Questa revisione è stata effettuata per PureProtect Mini Serie 900
Questa revisione è stata effettuata per PureProtect Mini Serie 900
(1) CADR rispetto al precedente modello Philips AC0850
(2) Esito CADR con test eseguito in conformità a GB/T18801-2022. Calcolo dell'area di purificazione adatta effettuato sulla base dello standard NRCC-54013.
(3) Calcolo effettuato: stanza di 48°m3, CADR di 250°m3/h
(4) Dall'aria che passa attraverso il filtro, testata in conformità a DIN71460 con aerosol di cloruro di sodio 0,003°um, iUTA
(5) Pressione sonora, IEC 60704, a 1,5°m.
(6) Dall'aria che passa attraverso il filtro, testata con acari della polvere domestica, polline di betulla e allergeni dei gatti secondo il test SOP 350.003 dell'istituto austriaco OFI
(7) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) (La rinite allergica e il suo impatto sull'asma) 2008, scritto da J. Bousquet e circa 50 altri KOL (Key Opinion Leader), Allergy (Allergia) 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160
(8) Test sul tasso di riduzione dei microbi eseguito dal laboratorio GMT, con influenza (H1N1) in una stanza di 30°m3, utilizzando la modalità Turbo per 1 ora
(9) Testato secondo lo standard GB21551.3-2010 con S. Albus, stanza di 30°m3, 1 ora, modalità Turbo, laboratorio indipendente
(10) Test sul tasso di riduzione dei microbi presso laboratorio esterno, con funzionamento dell'apparecchio in modalità Turbo per 1 ora in un ambiente con aerosol di virus HCOV-229E. Sebbene sia correlato, HCOV-229E non°è SARS-CoV-2, che causa il Covid-19.
(11) Test presso laboratorio esterno in base a GB/T 18801-2022 con composti organici volatili, toluene e NO2: stanza di 30°m3, modalità Turbo per 2 ore.
(12) La durata del filtro dipende dalla qualità dell'aria e dall'utilizzo.