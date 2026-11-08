(Questa recensione è stata raccolta come parte di una promozione.) È un purificatore d'aria eccellente, pratico da portare da una stanza all'altra, di notte lo metto in camera da letto mentre di giorno in cucina, dove d'inverno è troppo freddo per aprire le finestre e far cambiare aria dopo aver cucinato, ma con Pure Protect Mini Serie 900 l'aria diventa pura e respirabile poco dopo la sua accensione. L'applicazione da scaricare è comoda e mi permette di gestire le sue funzionalità in qualsiasi momento. È dotato di un display touch nella parte alta dove poter cambiare la velocità dell'ispirazione oppure metterla in modalità notturna, che adoro perché sembra spento da quanto è silenzioso. Tramite L'applicazione ho impostato la sua accensione in orari diversi della giornata, i modo che l'aria di casa mia sia sempre pulita e purificata e devo dire che si sente la differenza da quando ce l'ho. Sono estremamente contenta e soddisfatta di questo mio nuovo amico, è eccellente in tutto, anche nel suo design fine ed elegante.