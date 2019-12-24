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85415WHV2S1
Luce bianca pura e luminosa che sconfigge l’oscurità
Le lampadine Xenon Philips WhiteVision gen2 conferiscono un effetto bianco intenso ai fari della vettura ed emettono una luce bianca più brillante e uniforme su strada. La scelta ideale per chi desidera fari xenon con l'aspetto delle luci a LED.
Tipo di lampadina: D1S
85 V, 35 W
Numero di lampadine: 1
Le lampadine per fari Xenon Philips WhiteVision gen2 rappresentano la scelta perfetta per gli automobilisti che desiderano fari dal look bianco e deciso, dall'aspetto simile ai LED. Con la stessa temperatura di colore delle lampadine LED, Xenon WhiteVision gen2 è l'ultima versione dei fari xenon.
Con una temperatura di colore fino a 5000 Kelvin, le lampadine Xenon Philips WhiteVision illuminano la strada con un fascio chiaro e nitido che rischiara l'oscurità. La guida sarà più sicura e gradevole se non devi affaticare gli occhi per vedere bene la strada davanti a te. Con le soluzioni di illuminazione proposte da Philips per il settore automobilistico, guidare di notte non sarà più un limite.
È molto importante individuare velocemente la segnaletica stradale quando guidi al buio. Le lampadine Xenon WhiteVision offrono una luce bianca, uniforme e intensa. Insieme all'elevata temperatura di colore, i fari offrono un contrasto più forte e riflessi più nitidi provenienti da oggetti e indicazioni, per un'esperienza di guida confortevole e sicura. Molti incidenti stradali sono causati da automobilisti troppo stanchi, che hanno perso la concentrazione. Questa luce più bianca aiuta a rimanere vigili per l'intera durata del tragitto notturno.
3.0
su 5
2
Recensioni
Reymago63
24/12/2019
España
Compratore verificato
Fantástico
Producto ideal para los que queremos luminosidad y seguridad al conducir.
Pro
Todo
Contro
Ahora mismo nada, solo observar el tiempo de durabilidad.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Xenon WhiteVision gen2 85415WHV2S1 Lámpara de xenón para luces principales de coche
Data di utilizzo 2018-11-24
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Xenon WhiteVision gen2 85415WHV2S1 Lámpara de xenón para luces principales de coche
Data di utilizzo 2018-11-24
swissraptor
03/12/2016
Suisse
Hält nicht was die Werbung verspricht.
Gefreut auf reinweisses Xenonlicht, wie in der Werbung angepriesen, nach dem Umbau die Enttäuschung. Gelbliches Xenonlicht wie bei den OEM Brennern mit 4300k. Reine Geldverschwendung. Schade die Verarbeitung und Passgenauigkeit der D1S Brenner stimmt.
Questa revisione è stata effettuata per Xenon WhiteVision gen2 85415WHV2S1 Xenon-Fahrzeugscheinwerferlampe
Questa revisione è stata effettuata per Xenon WhiteVision gen2 85415WHV2S1 Xenon-Fahrzeugscheinwerferlampe