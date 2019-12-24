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Xenon WhiteVision gen2Lampadina per fari allo Xenon

85415WHV2S1

3

| (2) Recensioni

Luce bianca pura e luminosa che sconfigge l’oscurità

Le lampadine Xenon Philips WhiteVision gen2 conferiscono un effetto bianco intenso ai fari della vettura ed emettono una luce bianca più brillante e uniforme su strada. La scelta ideale per chi desidera fari xenon con l'aspetto delle luci a LED.

Vedi tutti i vantaggi

Luce intensa e più bianca che migliora la concentrazione del guidatore

Luce bianca pura e luminosa che sconfigge l’oscurità

  • Tipo di lampadina: D1S

  • 85 V, 35 W

  • Numero di lampadine: 1

Effetto bianco di ultima generazione per l'abbinamento con i LED della tua auto

Le lampadine per fari Xenon Philips WhiteVision gen2 rappresentano la scelta perfetta per gli automobilisti che desiderano fari dal look bianco e deciso, dall'aspetto simile ai LED. Con la stessa temperatura di colore delle lampadine LED, Xenon WhiteVision gen2 è l'ultima versione dei fari xenon.

Fascio bianco puro luminoso per fendere l'oscurità

Con una temperatura di colore fino a 5000 Kelvin, le lampadine Xenon Philips WhiteVision illuminano la strada con un fascio chiaro e nitido che rischiara l'oscurità. La guida sarà più sicura e gradevole se non devi affaticare gli occhi per vedere bene la strada davanti a te. Con le soluzioni di illuminazione proposte da Philips per il settore automobilistico, guidare di notte non sarà più un limite.

Contrasto superiore per una migliore visibilità e una guida più sicura

È molto importante individuare velocemente la segnaletica stradale quando guidi al buio. Le lampadine Xenon WhiteVision offrono una luce bianca, uniforme e intensa. Insieme all'elevata temperatura di colore, i fari offrono un contrasto più forte e riflessi più nitidi provenienti da oggetti e indicazioni, per un'esperienza di guida confortevole e sicura. Molti incidenti stradali sono causati da automobilisti troppo stanchi, che hanno perso la concentrazione. Questa luce più bianca aiuta a rimanere vigili per l'intera durata del tragitto notturno.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.0

su 5

2

Recensioni

4
3
2

24/12/2019

España

España

Compratore verificato

Fantástico

Producto ideal para los que queremos luminosidad y seguridad al conducir.

Pro

Todo

Contro

Ahora mismo nada, solo observar el tiempo de durabilidad.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Xenon WhiteVision gen2 85415WHV2S1 Lámpara de xenón para luces principales de coche

Data di utilizzo 2018-11-24

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Data di utilizzo 2018-11-24

03/12/2016

Suisse

Suisse

Hält nicht was die Werbung verspricht.

Gefreut auf reinweisses Xenonlicht, wie in der Werbung angepriesen, nach dem Umbau die Enttäuschung. Gelbliches Xenonlicht wie bei den OEM Brennern mit 4300k. Reine Geldverschwendung. Schade die Verarbeitung und Passgenauigkeit der D1S Brenner stimmt.

Questa revisione è stata effettuata per Xenon WhiteVision gen2 85415WHV2S1 Xenon-Fahrzeugscheinwerferlampe

Questa revisione è stata effettuata per Xenon WhiteVision gen2 85415WHV2S1 Xenon-Fahrzeugscheinwerferlampe

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