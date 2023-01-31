Monitor decisamente ottimo. La resa visiva è molto alta, i colori sono resi benissimo, le impostazioni di fabbrica sono buone ma un settaggio piu calibrato permette di raggiungere un livello piu alto in resa cromatica. Hdr buono, sufficiente il pip a disposizione. Ottimo per console, anche per uso pc gaming su scrivania, a patto di restare almeno ad 1 metro di distanza, piu vicino diventa scomodo date le dimensioni. I 60 hz sono un compromesso accettabile, avere frequenze piu elevate avrebbe giovato nel gaming ma avrebbe aumentato la spesa di hardware necessario per goderselo a settaggi ultra, tuttavia con le attuali gpu top di gamma avere 120 hz avrebbe fatto una grande differenza. La grande dimensione aiuta molto nell’immedesimazione in game.