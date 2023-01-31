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MomentumDisplay 4K HDR con Ambiglow

558M1RY/00

3.2

| (5) Recensioni

Migliora tua esperienza di gioco su console

Il display Momentum vanta un audio Bowers & Wilkins per offrire un'esperienza di gioco su console di livello superiore. Lasciati coinvolgere dalle prestazioni di questo splendido display grande. Goditi l'esperienza di gioco eccezionale offerta da audio e grafica ottimali.

Vedi tutti i vantaggi

Migliora tua esperienza di gioco su console

  • Momentum

  • 55" (139,7 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Woofer integrato, frequenze medio-alte e tweeter per un audio eccezionale

Sei modalità audio per ottimizzare l'esperienza di gioco, visione o ascolto. Sport e Corsa: crea un'esperienza realistica e piacevole per sport o giochi di corse. RPG e Avventura: immergiti nel suono spazioso e suggestivo. Tiro e azione: sperimenta un suono incisivo e d'impatto per eccitazione e realismo ottimali. Guardare film: migliora le colonne sonore dei film per un'esperienza di ascolto coinvolgente e cinematografica. Musica: True Sound by Bowers & Wilkins, che offre le prestazioni previste dall'artista. Personale: accedere al menu EQ per adattare l'audio alle proprie esigenze specifiche.

Frequenza di aggiornamento di 120 Hz per immagini incredibilmente fluide e nitide

Vuoi un gioco intenso, competitivo. Vuoi un display che ti offra immagini nitide e senza ritardi. Questo display Philips riproduce l'immagine fino a 120 volte al secondo, ossia con una velocità decisamente superiore rispetto a quella di un display standard. Una frequenza fotogrammi più bassa permette ai nemici di saltare da un punto all'altro dello schermo, rendendoli bersagli difficili da colpire. Con una frequenza fotogrammi da 120 Hz, potrai godere delle immagini più importanti sullo schermo che mostrano il movimento naturale del nemico, garantendoti una mira infallibile. Grazie a un input lag ultra basso e all'assenza dell'effetto schermo strappato, questo display Philips è il tuo partner di gioco perfetto.

Il sistema MultiView consente la doppia connessione e la visualizzazione simultanea

Con il display Philips MultiView ad altissima risoluzione ora potrai essere totalmente connesso. MultiView consente la doppia connessione e visualizzazione attiva permettendoti di lavorare su più dispositivi contemporaneamente, come per esempio PC fisso e portatile, semplificando il multi-tasking.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.2

su 5

5

Recensioni

3
2

31/01/2023

Italia

Italia

Compratore verificato

Un ottimo prodotto.

Desideravo una TV da 55", poichè ho un impianto d'antenna decente ed in compenso mi è arrivata da pochi mesi la fibra ottica a casa, ho preferito optare per questa soluzione. Con una smartbox android, il PC e le connessioni di cui dipone, posso vedere film anche in 4K, navigare, espandere il monitor del mio PC, fare dei lavori per la mia attività. Non ho particolari esigenze, non utilizzo il monitor per il gaming, ma sono soddisfatta completamente, anche dell'audio che mi diverto a personalizzare.

Pro

Visione e suoni perfetti, è come avere un cinema in casa.

Contro

Qualche miglioramento nel menù, ma fa parte credo della mia poca dimestichezza con un monitor di questo tipo.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Gaming Monitor 558M1RY Display 4K HDR con Ambiglow

Data di utilizzo 2021-12-31

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Gaming Monitor 558M1RY Display 4K HDR con Ambiglow

Data di utilizzo 2021-12-31

16/08/2020

Italia

Italia

Perfetto per console (ps4pro e Xbox one x)

Ottima qualità d'immagine e tempo di risposta eccellente per i videogiochi. È ottimo anche per la visione di film e serie tv. Come monitor pc per navigazione internet e videoscrittura risulta nitido e chiaro.

Pro

Qualità immagine

Contro

Un solo ingresso hdmi 2.0

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Momentum 436M6VBPAB Display 4K HDR con Ambiglow

Data di utilizzo 2020-07-16

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Momentum 436M6VBPAB Display 4K HDR con Ambiglow

Data di utilizzo 2020-07-16

27/08/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo monitor

Monitor decisamente ottimo. La resa visiva è molto alta, i colori sono resi benissimo, le impostazioni di fabbrica sono buone ma un settaggio piu calibrato permette di raggiungere un livello piu alto in resa cromatica. Hdr buono, sufficiente il pip a disposizione. Ottimo per console, anche per uso pc gaming su scrivania, a patto di restare almeno ad 1 metro di distanza, piu vicino diventa scomodo date le dimensioni. I 60 hz sono un compromesso accettabile, avere frequenze piu elevate avrebbe giovato nel gaming ma avrebbe aumentato la spesa di hardware necessario per goderselo a settaggi ultra, tuttavia con le attuali gpu top di gamma avere 120 hz avrebbe fatto una grande differenza. La grande dimensione aiuta molto nell’immedesimazione in game.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Momentum 436M6VBPAB Display 4K HDR con Ambiglow

Data di utilizzo 2021-04-27

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Momentum 436M6VBPAB Display 4K HDR con Ambiglow

Data di utilizzo 2021-04-27

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Esclusioni di responsabilità

  1. Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse

  2. Per ottenere prestazioni di output ottimali, assicurati che la scheda grafica sia in grado di raggiungere la risoluzione massima e la velocità di aggiornamento del display Philips.

  3. Copertura BT. 709/DCI-P3 secondo gli standard CIE1976

  4. NTSC in base all'area su CIE1976

  5. sRGB: in base all'area su CIE1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tutti i diritti riservati. AMD, il logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ e le combinazioni derivanti sono marchi commerciali di Advanced Micro Devices, Inc. Gli altri nomi dei prodotti utilizzati nella presente pubblicazione sono forniti solo per scopi identificativi e potrebbero essere marchi commerciali delle rispettive aziende.

  7. Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.