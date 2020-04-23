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Fuori produzione
43PFS5503/12
TV LED Full HD ultra sottile
Un'incredibile semplicità approda sul grande schermo. Il TV Philips 5500 offre una risoluzione Full HD, un audio cristallino e un'esperienza visiva incredibile. È sufficiente collegarlo per iniziare a guardare programmi e film e immergerti nei tuoi giochi in modo semplice.
108 cm (43")
Picture Performance Index 200
FHD
Pixel Plus HD
Niente più ingombro di cavi, grazie al singolo cavo HDMI che trasporta sia i segnali audio che video dai tuoi dispositivi al TV. La tecnologia HDMI utilizza segnali non compressi, per garantire la qualità più elevata dalla sorgente allo schermo. Insieme a Philips EasyLink, è necessario un solo telecomando per controllare la maggior parte delle funzioni di TV, DVD, Blu-ray, decoder o sistema Home Theater.
La qualità dell'immagine conta. I televisori HD normali offrono una buona qualità ma non è sufficiente. Immagina un dettaglio nitido combinato con elevata luminosità, incredibile contrasto, massima nitidezza del movimento e dei colori per immagini realistiche.
Il sistema Philips Pixel Plus HD ottimizza la qualità dell'immagine per assicurare un contrasto straordinario. Quindi, che tu stia guardando la televisione via cavo o i contenuti di un disco, potrai ammirare immagini più nitide con bianchi più luminosi e neri più profondi.
3.5
su 5
11
Recensioni
Egio
23/04/2020
Italia
tecnologia
tv molto sottile e riproduce colori piuttosto naturali e ha una migliore resa dei contrasti in vari punti di una stessa immagine.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 5500 series 43PFS5503 TV LED Full HD ultra sottile
Data di utilizzo 2019-03-23
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 5500 series 43PFS5503 TV LED Full HD ultra sottile
Data di utilizzo 2019-03-23
16/04/2020
Italia
Compratore verificato
ha molte funzioni per me bastano
molto luminoso si vede bene anche ai lati ottimo va bene per me
Pro
bel pannello molto leggero
Contro
nulla
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 5500 series 43PFS5503 TV LED Full HD ultra sottile
Data di utilizzo 2019-03-16
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 5500 series 43PFS5503 TV LED Full HD ultra sottile
Data di utilizzo 2019-03-16
sCOSSE
21/09/2019
Italia
TV
Ottimo, leggero, affidabile, ho visto un paio di film e un pò di tv e me ne sono innamorato!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 5500 series 43PFS5503 TV LED Full HD ultra sottile
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 5500 series 43PFS5503 TV LED Full HD ultra sottile
In base ai risultati del programma di prova Ambilight condotto in Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Regno Unito, Germania, Austria e Francia tra il 24 febbraio 2023 e il 28 febbraio 2025. Durante questo periodo, il 99,91% dei partecipanti ha scelto di tenere il proprio Ambilight TV, nonostante una politica di reso con rimborso completo e senza necessità di fornire spiegazioni.
La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.
Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.
Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.
(Philips) compatibile solo con un particolare lettore Philips.
Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.