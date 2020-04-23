ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia principale in uso
  • Fotografia del telecomando
  • Disegno lato connettore
  • Immagine principale
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia principale in uso
  • Fotografia del telecomando
  • Disegno lato connettore
  • Immagine principale

Fuori produzione

5500 seriesTV LED Full HD ultra sottile

43PFS5503/12

3.5

| (11) Recensioni

TV LED Full HD ultra sottile

Un'incredibile semplicità approda sul grande schermo. Il TV Philips 5500 offre una risoluzione Full HD, un audio cristallino e un'esperienza visiva incredibile. È sufficiente collegarlo per iniziare a guardare programmi e film e immergerti nei tuoi giochi in modo semplice.

Vedi tutti i vantaggi
TV brand claim gold

Il 99,91% delle persone che provano Ambilight TV non vogliono più restituirlo. 1

con Pixel Plus HD

TV LED Full HD ultra sottile

  • 108 cm (43")

  • Picture Performance Index 200

  • FHD

  • Pixel Plus HD

Due ingressi HDMI ed EasyLink per connettività integrata

Niente più ingombro di cavi, grazie al singolo cavo HDMI che trasporta sia i segnali audio che video dai tuoi dispositivi al TV. La tecnologia HDMI utilizza segnali non compressi, per garantire la qualità più elevata dalla sorgente allo schermo. Insieme a Philips EasyLink, è necessario un solo telecomando per controllare la maggior parte delle funzioni di TV, DVD, Blu-ray, decoder o sistema Home Theater.

TV LED Full HD: immagini LED brillanti con un incredibile contrasto

La qualità dell'immagine conta. I televisori HD normali offrono una buona qualità ma non è sufficiente. Immagina un dettaglio nitido combinato con elevata luminosità, incredibile contrasto, massima nitidezza del movimento e dei colori per immagini realistiche.

Pixel Plus HD. Immagini nitide, indipendentemente dalla sorgente.

Il sistema Philips Pixel Plus HD ottimizza la qualità dell'immagine per assicurare un contrasto straordinario. Quindi, che tu stia guardando la televisione via cavo o i contenuti di un disco, potrai ammirare immagini più nitide con bianchi più luminosi e neri più profondi.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

3.5

su 5

11

Recensioni

23/04/2020

Italia

Italia

tecnologia

tv molto sottile e riproduce colori piuttosto naturali e ha una migliore resa dei contrasti in vari punti di una stessa immagine.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 5500 series 43PFS5503 TV LED Full HD ultra sottile

Data di utilizzo 2019-03-23

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 5500 series 43PFS5503 TV LED Full HD ultra sottile

Data di utilizzo 2019-03-23

16/04/2020

Italia

Italia

Compratore verificato

ha molte funzioni per me bastano

molto luminoso si vede bene anche ai lati ottimo va bene per me

Pro

bel pannello molto leggero

Contro

nulla

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 5500 series 43PFS5503 TV LED Full HD ultra sottile

Data di utilizzo 2019-03-16

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 5500 series 43PFS5503 TV LED Full HD ultra sottile

Data di utilizzo 2019-03-16

21/09/2019

Italia

Italia

TV

Ottimo, leggero, affidabile, ho visto un paio di film e un pò di tv e me ne sono innamorato!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 5500 series 43PFS5503 TV LED Full HD ultra sottile

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 5500 series 43PFS5503 TV LED Full HD ultra sottile

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. In base ai risultati del programma di prova Ambilight condotto in Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Regno Unito, Germania, Austria e Francia tra il 24 febbraio 2023 e il 28 febbraio 2025. Durante questo periodo, il 99,91% dei partecipanti ha scelto di tenere il proprio Ambilight TV, nonostante una politica di reso con rimborso completo e senza necessità di fornire spiegazioni. 

  1. La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.

  2. Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.

  3. Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.

  4. (Philips) compatibile solo con un particolare lettore Philips.

  5. Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.