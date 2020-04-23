Comprato per il prezzo allettante, manca la SCART come era indicato sulla prima descrizione del venditore. Riguardo alle complicazioni vi ho scritto una mail ma non mi avete risposto. Ho dovuto continuare a rifare selezioni satelliti e canali dalla parabola con smart-card aggiuntiva, si cancellano da soli.. il suono non è gran ché. Il video è buono Le istruzioni scaricate da internet , sono deficitarie , non complete e non precise