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Xenon X-tremeVision gen2Lampadina per fari allo Xenon

42403XV2S1

4

| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Sentiti sicuro e guida in sicurezza con luci più luminose

Con un potente fascio che spinge al limite l’emissione luminosa, X-tremeVision gen2 rappresenta l’ultima evoluzione nell’ambito della tecnologia dell’illuminazione allo Xenon. Le prestazioni eccellenti di questa lampadina ampliano i limiti di guida garantendoti maggiore comfort e sicurezza quando sei al volante.

Vedi tutti i vantaggi

Individua tutti i dossi, le curve e gli ostacoli presenti sulla strada

Sentiti sicuro e guida in sicurezza con luci più luminose

  • Tipo di lampadina: D3S

  • 42 V, 35 W

  • Numero di lampadine: 1

Xenon X-tremeVision gen2: per prestazioni visive superiori

Xenon X-tremeVision gen2: per prestazioni visive superiori

Le lampadine Xenon X-tremeVision gen2 sono progettate secondo la tecnologia Xenon Philips, per garantire le prestazioni migliori. Con un fascio più esteso e con visibilità fino a 150% in più¹, le lampadine X-tremeVision gen2 ti aiutano a individuare gli ostacoli in anticipo, consentendoti di reagire in tempo. La visione periferica ottimizzata ti offre una maggiore visibilità su eventuali pericoli ai lati della strada, come pedoni o incroci imminenti. Illuminando al meglio dossi, curve e situazioni pericolose in strada, queste lampadine per fari soddisfano gli automobilisti più esigenti e si adattano alle condizioni di strada più impegnative.

Migliore visibilità per una guida più sicura e confortevole

Migliore visibilità per una guida più sicura e confortevole

La luce è una parte fondamentale dell'esperienza di guida e migliorarne la qualità può contribuire a evitare incidenti. Xenon X-tremeVision gen2 migliora la visibilità, aiutandoti a individuare ostacoli e segnaletica stradale in anticipo e migliorando i tempi di reazione. La composizione dello spettro di questa luce è adatta alla naturale sensibilità al colore dell'occhio umano. Con una temperatura colore di 4800 K, questa lampadina per fari produce una luce delicata agli occhi, rendendo l'esperienza di guida notturna più sicura e confortevole.

Luce diretta davanti a te proprio nel posto giusto

Luce diretta davanti a te proprio nel posto giusto

Non basta avere fari che siano solo potenti, ma è importante che siano anche precisi. Le lampadine Xenon X-tremeVision gen2 vantano la tecnologia di curvatura ad arco allineata a 150-350 µm. Ciò significa che illuminano la strada proprio dove serve, senza abbagliare i conducenti provenienti dalla direzione opposta.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

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04/01/2018

Suomi

Suomi

Valoa pimeyteen..

Uudet xenonit palauttivat ajovalot henkiin. Ero vanhoihin oli todella huomattava. Jäin kaipaamaan kaukovalojen osalta tehokkuutta, mutta joutunee hankkimaan lisäkaukovalot tämän vuoksi. Mutta suosittelen ja ovat värisävyltään miellyttävät.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Xenon X-tremeVision gen2 42403XV2S1 Xenon-ajovalopolttimo

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