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Fuori produzione
40PFT4100/12
TV LED sottile Full HD
Il TV per oggi e per domani: TV LED sottile Philips serie 4100 Full HD con Digital Crystal Clear. Scopri immagini nitide, un audio chiaro e tutte le funzioni di cui hai bisogno come porte USB e HDMI extra per sfruttare il tuo TV a casa.
102 cm (40")
TV LED Full HD
DVB-T/T2/C
Per consentirti di ammirare immagini naturali da qualsiasi sorgente, Philips ha creato Digital Crystal Clear. Quando guardi la tua serie preferita o il telegiornale, oppure quando vuoi condividere un video con gli amici, osserva tutto con contrasto, colori e nitidezza ottimali.
Un televisore dalle linee moderne e raffinate merita un supporto che lo metta in evidenza. Per questo i designer dei TV Philips hanno creato questo esclusivo piedistallo aperto che si integra alla perfezione nell'ambiente della tua casa.
I TV tradizionali sono dotati di una cornice simile a quella di un quadro. La nostra cornice è moderna e ultra sottile, per farti ammirare un'immagine più ampia.
2.8
su 5
113
Recensioni
ValeBry
05/12/2017
Italia
Ottima TV Led HD
Un prodotto ottimale con un'immagine pulita, casse audio interne perfettamente funzionanti e valide. Consegna impeccabile e velocissima. Buon prodotto ed efficiente servizio !
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4000 series 32PFT4100 TV LED sottile Full HD
Sì, consiglio questo prodotto
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Bijo
21/09/2016
Italia
Ottimo prodotto
Prodotto di qualità, facilmente fruibile a prezzo competitivo. Unica pecca la difficoltà riscontrata nell'aggiornamento del firmware.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4000 series 32PFT4100 TV LED sottile Full HD
Sì, consiglio questo prodotto
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DV62
09/08/2016
Italia
Compratore verificato
prodotto ottimale
Televisore con immagini eccellenti quasi tridimensionali,la visione sembra di uno schermo di pollici più grandi del 40.
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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In base ai risultati del programma di prova Ambilight condotto in Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Regno Unito, Germania, Austria e Francia tra il 24 febbraio 2023 e il 28 febbraio 2025. Durante questo periodo, il 99,91% dei partecipanti ha scelto di tenere il proprio Ambilight TV, nonostante una politica di reso con rimborso completo e senza necessità di fornire spiegazioni.
La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.
Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.
Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.
(Philips) compatibile solo con un particolare lettore Philips.