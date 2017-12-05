A parte la lentezza all'accensione, non ho trovato altri difetti pratici sull'uso del prodotto come semplice Televisore. Non ho pretese di periferiche, sonori speciali, ci devo vedere i TG durante i pasti e poco più. Ho scoperto che sulle trasmissioni ordinarie l'immagine è superiore ad un altro TV di altra e nota marca concorrente con risoluzione 4k, con dei bianchi umani e non sparati, insomma invece di essere deluso di questo (questione accensione lenta), sono adesso deluso dell'altro pagato molto di più. Quindi, il mio giudizio è positivo, lo ricomprerei senz'altro e lo suggerirò a chi mi chiede consigli su un televisore di questa fascia.