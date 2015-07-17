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Fuori produzione
12972XV+B1
Porta la performance al massimo livello
Le lampadine per auto Philips X-tremeVision sono tra le più luminose sul mercato ed eclissano la maggior parte delle concorrenti con una luminosità fino al 130% maggiore e un fascio luminoso più definito. Maggiore visibilità e tempi di reazione ridotti per una guida più sicura.
Tipo di lampadina: H7
Confezione da: 1
12 V, 55 W
Più luce
La luce bianca chiara (3.500 K) è notevolmente più bianca rispetto alle normali lampadine per fari. La tecnologia brevettata Philips Gradient coating™ produce una luce più potente. Così, potrai provare prestazioni luminose eccezionali e un'esperienza di guida notturna altamente confortevole.
Ogni potenziale guasto di una parte di ricambio è un rischio per te e per il tuo veicolo. Questo è vero soprattutto per i fari. Ogni faro rotto riduce visibilità e sicurezza per te e per gli altri utenti della strada. Philips X-tremeVision è ottimizzata per una durata lunga e affidabile. Così puoi vedere ed essere visto di più rispetto a qualsiasi altra lampadina ad alte prestazioni.
Con una combinazione di più luce e una maggiore temperatura del colore, Philips X-tremeVision si distingue come uno dei fasci luminosi con prestazioni migliori nel settore dell'illuminazione alogena.
2.8
su 5
12
Recensioni
dilux75
17/07/2015
Italia
A+++
Ero indeciso con quelle da rally ma devo dire che è stata una scelta felice: hanno un fascio luce leggermente superiore al normale ed una colorazione bianco calda che illumina davvero la strada pertanto i 3700k dichiarati dalla philips sono proprio giusti! Percorsi finora quasi 8000km senza cedimenti é un acquisto che rifarei sicuramente!
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Questa revisione è stata effettuata per X-tremeVision 12972XV+B1 lampada fari auto
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Coco70
26/01/2015
France
Impeccable
Encore mieux que l'ancienne version. Eclaire plus loin légérement plus blanc.
Sì, consiglio questo prodotto
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focush4
12/03/2016
Italia
buon prodotto
ho montato queste lampadine su ford focus e devo dire che rispetto alle originali ho notato un miglioramento della qualità della luce e una maggior diffusione della stessa sul manto stradale.. le consiglio a tutti.
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