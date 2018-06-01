Tutti i collegamenti tramite un unico cavo USB-C

Il nuovo cavo USB 3.1 di tipo C è dotato di un connettore sottile e reversibile e garantisce il docking con un unico cavo in modo semplice. La tecnologia USB 3.1 ti consente di ottenere la massima velocità di elaborazione, 20 volte maggiore di quella offerta da USB 2.0: potrai trasferire dati dall'HDD al PC più rapidamente che mai. Semplifica le connessioni collegando tutte le periferiche al tuo monitor come dock con un solo cavo al notebook, inclusa l'uscita video ad alta risoluzione dal PC al monitor. Inoltre, USB-C con rilascio di potenza ti consente anche di alimentare e ricaricare il tuo notebook dal monitor eliminando la necessità di cavi di alimentazione aggiuntivi.