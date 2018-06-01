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Fuori produzione
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Collegamenti più semplici
Espandi le tue possibilità di visione e interazione con il display curvo ultra-ampio Philips Brilliance da 34". Con un nitido display curvo ultra-ampio Quad HD sarai tu il centro dell'attenzione. USB-C all-in-one e piedistallo ad altezza regolabile rappresentano l'impostazione ideale
P-Line
34" (86,36 cm)
3440 x 1440 (WQHD)
La tecnologia Ultra Wide-Color offre uno spettro cromatico più ampio per un'immagine più brillante. Il più ampio spettro di colori di Ultra Wide-Color produce verdi più naturali, rossi più vivaci e blu più profondi. Dai vita ai contenuti di intrattenimento e alle immagini e migliora la produttività con i colori più vivaci offerti dalla tecnologia Ultra Wide-Color.
Il nuovo cavo USB 3.1 di tipo C è dotato di un connettore sottile e reversibile e garantisce il docking con un unico cavo in modo semplice. La tecnologia USB 3.1 ti consente di ottenere la massima velocità di elaborazione, 20 volte maggiore di quella offerta da USB 2.0: potrai trasferire dati dall'HDD al PC più rapidamente che mai. Semplifica le connessioni collegando tutte le periferiche al tuo monitor come dock con un solo cavo al notebook, inclusa l'uscita video ad alta risoluzione dal PC al monitor. Inoltre, USB-C con rilascio di potenza ti consente anche di alimentare e ricaricare il tuo notebook dal monitor eliminando la necessità di cavi di alimentazione aggiuntivi.
Questi schermi Philips offrono immagini cristalline in formato UltraWide e risoluzione Quad HD (3440x1440 pixel). Grazie a pannelli ad elevate prestazioni con alta densità di pixel e ampi angoli visuale di 178/178 gradi, questi nuovi display danno vita alle tue immagini e alla tua grafica. Il formato UltraWide 21:9 consente una maggiore produttività, per confronti e visualizzazione di fogli di calcolo con più colonne insieme. Se cerchi soluzioni professionali CAD-CAM che ti garantiscano informazioni estremamente dettagliate o se necessiti di un supporto per presentazioni finanziarie su fogli di calcolo elettronici di grandi dimensioni, i display Philips ti assicurano immagini cristalline.
Recensioni
Raggio dell'arco della curvatura del display in mm
La risoluzione massima funziona con ingresso USB-C, DP o HDMI.
Per la trasmissione video tramite USB-C, il notebook deve supportare la modalità USB-C DP Alt
Attività come la condivisione dello schermo e lo streaming video e audio online con Internet possono influire sulle prestazioni della rete. L'hardware, la larghezza di banda della rete e le sue prestazioni determinano la qualità finale dell'audio e del video.
Per la funzione di alimentazione e ricarica USB-C, il tuo notebook/dispositivo deve supportare le specifiche standard di rilascio di potenza USB-C. Per ulteriori dettagli, consulta il manuale dell'utente o il produttore del notebook.
Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse
NTSC in base all'area su CIE1976
sRGB: in base all'area su CIE1931
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Non supporta USB-C e HDMI per PIP/PBP contemporaneamente
Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.