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Fuori produzione

5600 seriesTV LED ultra sottile Full HD

32PFS5603/12

3.8

| (59) Recensioni | 82% di utenti consiglia questo prodotto

TV LED Full HD ultra sottile

Ammira il design pulito e minimalista del TV Philips 5600 bianco. L'aspetto sottile e sagomato si adatta perfettamente ai tuoi ambienti interni. Con una qualità dell'immagine in Full HD, questo TV è la scelta ideale per chi cerca la semplicità.

Vedi tutti i vantaggi
TV brand claim gold

Il 99,91% delle persone che provano Ambilight TV non vogliono più restituirlo. 1

con Pixel Plus HD

TV LED Full HD ultra sottile

  • 80 cm (32")

  • Picture Performance Index 200

  • FHD

  • Pixel Plus HD

USB per la riproduzione di file multimediali

USB per la riproduzione di file multimediali

Condividi il divertimento: collega la tua chiavetta USB, la fotocamera digitale, il lettore mp3 o qualsiasi dispositivo multimediale alla porta USB situata sul tuo TV per guardare foto o video e per ascoltare musica tramite l'intuitivo browser dei contenuti su schermo.

Due ingressi HDMI ed EasyLink per connettività integrata

Niente più ingombro di cavi, grazie al singolo cavo HDMI che trasporta sia i segnali audio che video dai tuoi dispositivi al TV. La tecnologia HDMI utilizza segnali non compressi, per garantire la qualità più elevata dalla sorgente allo schermo. Insieme a Philips EasyLink, è necessario un solo telecomando per controllare la maggior parte delle funzioni di TV, DVD, Blu-ray, decoder o sistema Home Theater.

TV LED Full HD: immagini LED brillanti con un incredibile contrasto

La qualità dell'immagine conta. I televisori HD normali offrono una buona qualità ma non è sufficiente. Immagina un dettaglio nitido combinato con elevata luminosità, incredibile contrasto, massima nitidezza del movimento e dei colori per immagini realistiche.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.8

su 5

59

Recensioni

82%

di utenti consiglia questo prodotto

20/03/2022

Italia

Italia

Dipendente Philips

Compratore verificato

Televisore molto valido

[Employee of philipsglobal] Ottimo televisore, tutto funziona perfettamente. Un buon acquisto

Pro

tutto perfetto

Contro

nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 5600 series 32PFS5603 TV LED ultra sottile Full HD

Data di utilizzo 2021-02-20

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 5600 series 32PFS5603 TV LED ultra sottile Full HD

Data di utilizzo 2021-02-20

27/01/2022

Italia

Italia

Compratore verificato

Qualità/prezzo

Buon prodotto di gamma, avendone provati altri prima dell'acquisto. Ottima l'assistenza Philips di cui ho avuto bisogno dopo pochi mesi problema risolto definitivamente

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 5600 series 32PFS5603 TV LED ultra sottile Full HD

Data di utilizzo 2021-07-27

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 5600 series 32PFS5603 TV LED ultra sottile Full HD

Data di utilizzo 2021-07-27

08/11/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

leggero, facile installarlo

Ne avevo già un altro da 42" che andava benissimo e allora ho preso il secondo da 32 debbo dire che fino ad ora sono soddisfatto solo un piccolo problema ma perchè i due telecomandi di televisori della stessa serie sono differenti?

Pro

leggerezza, facilità di installazione

Contro

telecomandi differenti per due televisori della stessa serie

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 5600 series 32PFS5603 TV LED ultra sottile Full HD

Data di utilizzo 2020-10-08

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 5600 series 32PFS5603 TV LED ultra sottile Full HD

Data di utilizzo 2020-10-08

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Esclusioni di responsabilità

  1. In base ai risultati del programma di prova Ambilight condotto in Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Regno Unito, Germania, Austria e Francia tra il 24 febbraio 2023 e il 28 febbraio 2025. Durante questo periodo, il 99,91% dei partecipanti ha scelto di tenere il proprio Ambilight TV, nonostante una politica di reso con rimborso completo e senza necessità di fornire spiegazioni. 

  1. La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.

  2. Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.

  3. Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.

  4. (Philips) compatibile solo con un particolare lettore Philips.

  5. Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.