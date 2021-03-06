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  • Semplicemente coinvolgente
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Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color

325E1C/00

4.5

| (61) Recensioni | 93% di utenti consiglia questo prodotto

Semplicemente coinvolgente

Il display curvo E Line da 32" offre un'esperienza davvero coinvolgente in un design elegante. Grazie a Ultra Wide-Color e alla tecnologia AMD FreeSync, le tue immagini cristalline in QHD prendono vita!

Vedi tutti i vantaggi

Semplicemente coinvolgente

  • E Line

  • 32 (31,5"/80 cm diag.)

  • 2560 x 1440 (QHD)

Il display VA offre immagini eccezionali con ampi angoli visuale

Il display LED VA di Philips impiega una tecnologia di allineamento verticale multi-dominio che offre un fattore di contrasto statico elevatissimo per immagini vivaci e brillanti. Il display gestisce le applicazioni standard da ufficio con la massima semplicità ed è ideale per la visualizzazione di foto, la navigazione in Internet, la riproduzione di film e giochi e le applicazioni grafiche più complesse. La tecnologia di gestione ottimizzata dei pixel offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178 gradi, per immagini estremamente nitide.

Il sistema di gestione dei cavi riduce l'ingombro dei cavi per uno spazio di lavoro ordinato

Per uno spazio di lavoro più pulito, questo monitor è dotato di una soluzione elegante per la gestione dei cavi. Non è necessario raggruppare i cavi con fascette aggiuntive. Una fessura allungata offre un vano nascosto per i cavi. Nasconde i cavi e ha un aspetto perfetto nella maggior parte degli ambienti, specialmente per uno spazio ridotto o per la scrivania rivolta verso una parete o una finestra. Questo design elimina i cavi disordinati, per una scrivania più organizzata.

Minore affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia Flicker-free

Per via del modo in cui la luminosità viene regolata sugli schermi con retroilluminazione LED, alcuni utenti visualizzano sullo schermo uno sfarfallio che affatica gli occhi. La tecnologia Philips Flicker-free regola la luminosità e riduce lo sfarfallio, per una visione ottimale.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.5

su 5

61

Recensioni

93%

di utenti consiglia questo prodotto

06/03/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

Dopo la sostituzione, ottimo!

Dopo averlo sostituto per una riga orizzontale a metà schermo, ora è perfetto, funzionante e ottimi colori. Probabilmente il fullhd su uno schermo così grande non è perfetto, ci vorrebbe almeno un 2k anche per lavorare. In ogni caso, il rapporto qualità prezzo è buono, con acquisti su Amazon a 160 euro.

Pro

Grandezza

Contro

Risoluzione media e colori non molto brillanti

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 322E1C Display LCD curvo Full HD

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 322E1C Display LCD curvo Full HD

09/02/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo prodotto

Ottima qualità, nessun pixel spento o acceso, pattern lineari chiari e regolari, gradienti di colore ottimi, ottima uniformità (testata sul grigio), eccellente possibilità di discriminare colori molto vicini, nitidezza elevata ed uniforme, più che buono l'angolo di visione. Molto soddisfatto dalla parte visiva, meno dalla parte audio che però a me non interessa e penso che non sia una carattestica importante per un monitor come questo. Lo riacquisterei anche senza casse acustiche. Avrei gradito la possibilità di regolare l'altezza, ma anche questo per me non è un parametro fondamentale.

Pro

Ottima qualità del pannello video

Contro

Qualità audio non paragonabile a quella del pannello video, mancanza regolazione altezza

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 278E1A Monitor LCD Ultra HD 4K

Date of Use 2020-01-09

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 278E1A Monitor LCD Ultra HD 4K

Date of Use 2020-01-09

07/07/2020

Italia

Italia

Buon marchio non mente

Tra i tanti in commercio ho scelto questo, 1 x il marchio, 2 è completo di altoparlanti e soprattutto con una scheda video quadro m6000 i 4K li mostra superbamente. Solo una cosa manca ad un monitor di questo calibro il cavetto video deve essere d'obbligo un display Port. Quello in dotazione va buttato.

Pro

Schermo

Contro

Cavetto video

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 278E1A Monitor LCD Ultra HD 4K

Date of Use 2020-06-07

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 278E1A Monitor LCD Ultra HD 4K

Date of Use 2020-06-07

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Esclusioni di responsabilità

  1. Raggio dell'arco della curvatura del display in mm

  2. La risoluzione massima funziona sia con ingresso HDMI che DP.

  3. Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse

  4. NTSC in base all'area su CIE1976

  5. sRGB: in base all'area su CIE1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tutti i diritti riservati. AMD, il logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ e le combinazioni derivanti sono marchi commerciali di Advanced Micro Devices, Inc. Gli altri nomi dei prodotti utilizzati nella presente pubblicazione sono forniti solo per scopi identificativi e potrebbero essere marchi commerciali delle rispettive aziende.

  7. Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.