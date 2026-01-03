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Garanzia di 2 anni
27M2N3500NF/00
Amplia i tuoi orizzonti di gioco
Questo monitor IPS Evnia da 27 pollici offre immagini nitide durante il gioco. Grazie alla frequenza di aggiornamento di 170Hz e a Smart MBR da 0.5ms, puoi aspettarti immagini chiare e un'esperienza di gioco completa di alta qualità.
Evnia 3000
27" (68.5cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
Ti dedichi a sessioni di gioco intense e competitive. Desideri un display con immagini ultra fluide e senza ritardi. Questo display Philips ridisegna l'immagine sullo schermo fino a 170 volte al secondo, risultando di fatto più veloce di un display standard. Una frequenza fotogrammi inferiore può far sembrare che i nemici saltino da un punto all'altro dello schermo, rendendoli bersagli difficili da colpire. Con una frequenza fotogrammi di 170Hz, sullo schermo vengono visualizzate quelle immagini cruciali mancanti che mostrano i movimenti dei nemici in modo ultra fluido, consentendoti di prenderli facilmente di mira. Grazie al ritardo di ingresso estremamente ridotto e all'assenza di screen tearing, questo display Philips è il partner di gioco perfetto
L'input lag è il tempo che intercorre tra l'esecuzione di un'azione con i dispositivi collegati e la visualizzazione del risultato sullo schermo. Un input lag ridotto diminuisce il ritardo tra l'immissione di un comando dai dispositivi e la sua ricezione da parte del monitor, migliorando notevolmente l'esperienza con i videogiochi che richiedono riflessi pronti, aspetto particolarmente importante per chi gioca a titoli competitivi e dal ritmo frenetico.
Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.
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Recensioni
Per prestazioni ottimali, assicurati sempre che la scheda grafica sia in grado di supportare la risoluzione massima e la frequenza di aggiornamento di questo display Philips.
Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse
Copertura Adobe RGB e DCI-P3 basata su CIE1976, area sRGB basata su CIE1931, area NTSC basata su CIE1976.
Smart MBR regola la luminosità per ridurre la sfocatura, pertanto non è possibile regolare la luminosità mentre Smart MBR è attivo. Per ridurre la sfocatura da movimento, la retroilluminazione LED lampeggia in sincronia con l'aggiornamento dello schermo, il che può causare una variazione evidente della luminosità
Smart MBR è una modalità ottimizzata per il gaming. L'attivazione di Smart MBR può causare un evidente sfarfallio dello schermo. Si consiglia di disattivarlo quando non si utilizza la funzione gaming
Questo monitor punta alla sostenibilità: il telaio del monitor è realizzato per l'85% in plastica riciclata post-consumo.
I prodotti e gli accessori elencati in questo opuscolo possono variare in base al paese e alla regione.
Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.