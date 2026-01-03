Frequenza di aggiornamento di 170Hz per immagini brillanti e ultra fluide

Ti dedichi a sessioni di gioco intense e competitive. Desideri un display con immagini ultra fluide e senza ritardi. Questo display Philips ridisegna l'immagine sullo schermo fino a 170 volte al secondo, risultando di fatto più veloce di un display standard. Una frequenza fotogrammi inferiore può far sembrare che i nemici saltino da un punto all'altro dello schermo, rendendoli bersagli difficili da colpire. Con una frequenza fotogrammi di 170Hz, sullo schermo vengono visualizzate quelle immagini cruciali mancanti che mostrano i movimenti dei nemici in modo ultra fluido, consentendoti di prenderli facilmente di mira. Grazie al ritardo di ingresso estremamente ridotto e all'assenza di screen tearing, questo display Philips è il partner di gioco perfetto