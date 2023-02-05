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MonitorMonitor USB-C

27E1N3300A/00

2.3

| (3) Recensioni

Semplifica le connessioni con la tecnologia USB-C

Questo monitor multifunzione USB-C Philips offre una configurazione senza ingombro. Tramite un solo cavo potrai visualizzare video fluidi ad alta risoluzione, trasferire dati e caricare il computer portatile. Un vero hub per i professionisti spesso in movimento.

Vedi tutti i vantaggi

Semplifica le connessioni con la tecnologia USB-C

  • Serie 3000

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Collega il tuo notebook con un unico cavo USB-C

Collega il tuo notebook con un unico cavo USB-C

Questo display Philips è dotato di un connettore USB di tipo C con rilascio di potenza. Grazie alla gestione dell'alimentazione intelligente e flessibile, puoi alimentare/ricaricare direttamente il tuo dispositivo compatibile*. L'USB-C sottile e reversibile garantisce una connessione docking con un unico cavo in modo facile. Puoi guardare video ad alta risoluzione e trasferire dati a una velocità elevatissima, mentre alimenti e ricarichi contemporaneamente il dispositivo compatibile.

Gioco perfettamente fluido grazie alla tecnologia AMD FreeSync™

Gioco perfettamente fluido grazie alla tecnologia AMD FreeSync™

Il gioco non dovrebbe essere una scelta tra grafica incostante o fotogrammi interrotti. Con il nuovo monitor Philips non sarà così. Otterrai prestazioni fluide e senza artefatti con quasi tutte le frequenze di fotogrammi e tempi di refresh e di risposta ultrarapidi, grazie alla tecnologia AMD FreeSync™.

Risposta rapida da 1ms (MPRT) per immagini nitide e un'esperienza di gioco fluida

Risposta rapida da 1ms (MPRT) per immagini nitide e un'esperienza di gioco fluida

MPRT (tempo di risposta delle immagini in movimento) è un modo più intuitivo per descrivere il tempo di risposta, che si riferisce direttamente al tempo necessario per passare da immagini sfocate a immagini pulite e nitide. Il monitor da gaming Philips con MPRT da 1 ms elimina efficacemente sbavature e sfocature da movimento, offrendo immagini più nitide e precise per migliorare l'esperienza di gioco. La scelta migliore per giochi emozionanti e sensibili ai riflessi.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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2.3

su 5

3

Recensioni

5
3

05/02/2023

Nederland

Nederland

Compratore verificato

Goed product; eenvoudig te installeren

Voor de computergebruiker die niet hoeft te gamen, is dit gewoon een goed werkende monitor. Installatie en gebruik zijn goed.

Pro

Duidelijk en helder beeld

Contro

Van het gemak van slechts één verbindingskabel naar PC kan geen gebruik worden gemaakt bij oudere PC's.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Monitor 24E1N3300A USB-C-monitor

Data di utilizzo 2023-01-05

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Monitor 24E1N3300A USB-C-monitor

Data di utilizzo 2023-01-05

28/01/2023

Nederland

Nederland

specification mismatch

On the website, it says USB-C maximum power delivery Up to 65W, but according to the monitor's setting it's actually 45W tops. therefore it won't be able to charge the laptop.

Questa revisione è stata effettuata per Monitor 24E1N3300A USB-C-monitor

Data di utilizzo 2022-12-28

Questa revisione è stata effettuata per Monitor 24E1N3300A USB-C-monitor

Data di utilizzo 2022-12-28

13/12/2022

Suisse

Suisse

USB Hub keine Funktion

Wahrscheinlich ist es nicht gewollt, dass man die USB Downstreams nutzt, wird ja auch nicht so richtig mit geworben. Zwar soll man angeblich Tastatur und Maus gemäss Anleitung anschliessen können, jedoch funktioniert keine einzige.

Contro

der telefonische Service ist unter aller Kanone, keinerlei Hilfe, frech werden sie auch noch

Questa revisione è stata effettuata per Monitor 27E1N3300A USB-C-Monitor

Data di utilizzo 2022-11-13

Questa revisione è stata effettuata per Monitor 27E1N3300A USB-C-Monitor

Data di utilizzo 2022-11-13

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Esclusioni di responsabilità

  1. La parola "IPS", il marchio e i brevetti delle tecnologie appartengono ai legittimi proprietari.

  2. La risoluzione massima funziona solo con ingresso HDMI.

  3. Per ottenere prestazioni di output ottimali, assicurati che la scheda grafica sia in grado di raggiungere la risoluzione massima e la velocità di aggiornamento del display Philips.

  4. Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse

  5. La modalità MPRT regola la luminosità per ridurre la sfocatura, quindi non è possibile regolare la luminosità quando MPRT è attivata. Per ridurre la sfocatura delle immagini in movimento, la retroilluminazione a LED si attiverà in perfetta sincronia con l'aggiornamento dello schermo, che può causare notevoli variazioni della luminosità.

  6. MPRT è la modalità ottimizzata per il gioco. L'attivazione di MPRT può causare un notevole sfarfallio dello schermo. Si consiglia la disattivazione quando non si utilizza la funzione di gioco.

  7. NTSC in base all'area su CIE1976

  8. sRGB: in base all'area su CIE1931

  9. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tutti i diritti riservati. AMD, il logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ e le combinazioni derivanti sono marchi commerciali di Advanced Micro Devices, Inc. Gli altri nomi dei prodotti utilizzati nella presente pubblicazione sono forniti solo per scopi identificativi e potrebbero essere marchi commerciali delle rispettive aziende.

  10. Per la funzione di alimentazione e ricarica USB-C, il tuo notebook/dispositivo deve supportare le specifiche standard di rilascio di potenza USB-C. Per ulteriori dettagli, consulta il manuale dell'utente o il produttore del notebook.

  11. Per la trasmissione video tramite USB-C, il notebook deve supportare la modalità USB-C DP Alt

  12. Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini delle funzionalità.