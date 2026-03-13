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Garanzia di 2 anni
27B1U7903/00
Semplicemente fantastico
Il monitor Philips Thunderbolt™ 4 offre una soluzione docking sicura e affidabile con un solo cavo. Il display con retroilluminazione mini LED e la certificazione DisplayHDR™ 1400 garantiscono prestazioni delle immagini e una precisione dei colori eccezionali per gli utenti per cui la resa cromatica è particolarmente importante.
Brilliance 7000
27" (68,6 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
Questo monitor con docking station Philips è dotato di collegamento Thunderbolt™ 4. Rispetto ai tradizionali monitor USB-C, la tecnologia Thunderbolt™ 4 offre velocità di trasferimento dati estremamente elevate a 40 Gbps, supporta video ad alta risoluzione, offre il trasporto multi-stream per il concatenamento a margherita, fornisce fino a 90 W di alimentazione ai dispositivi esterni e può fornire una connessione Ethernet stabile a 1 Gbit/s.
Il collegamento a margherita consente di gestire più monitor e dispositivi da una singola porta Thunderbolt del computer portatile. È possibile collegare questo monitor alla porta Thunderbolt del portatile, quindi collegare un secondo monitor 4K alla seconda porta Thunderbolt del monitor.
Questi display Philips utilizzano pannelli ad elevate prestazioni per offrire immagini in qualità UltraClear con risoluzione 4K UHD (3840x2160). Sia che cerchi soluzioni professionali per CAD che ti garantiscano immagini estremamente dettagliate e che usino applicazioni grafiche in 3D, sia che necessiti di un supporto finanziario che funzioni su fogli di calcolo elettronici di grandi dimensioni, i display Philips ti assicurano immagini e grafica eccezionali.
Riconoscimenti
2.8
su 5
6
Recensioni
Solero32
13/03/2026
Suisse
Absolut zufrieden
Ich habe die Monitore vor etwa drei Monaten bei BRACK gekauft und bin wirklich begeistert. Die Einrichtung war sehr einfach und sie funktionieren perfekt sowohl mit meinem MacBook Pro als auch mit dem Windows-Laptop meiner Frau (HP EliteBook X Flip G1i). Die Bildqualität ist hervorragend, alles läuft stabil und zuverlässig im täglichen Einsatz. Für Arbeit und Produktivität sind sie ideal. Ich würde sie jederzeit wieder kaufen und kann sie klar weiterempfehlen.
Pro
Sehr gute Bildqualität Einfache Installation und sofort einsatzbereit Funktioniert problemlos mit MacBook Pro und Windows-Laptop (HP EliteBook X Flip G1i) Stabil und zuverlässig im täglichen Einsatz Ideal für Arbeit und Produktivität
Contro
bis jetzt alles tip top
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini-LED Thunderbolt ™ 4 Monitor
Data di utilizzo 2025-11-13
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini-LED Thunderbolt ™ 4 Monitor
Data di utilizzo 2025-11-13
Besgin
26/03/2024
Suisse
Gute Alternative zu Apple
Gutes Bild, drehbar. Für den der es braucht. Recht hell. Funktioniert gut mit einem MacBook Pro.
Pro
Bildqualität und Thunderbolt
Contro
Kabelführung hätte schöner gelöst werden können. So baumeln die Kabel auch wieder rum.
Questa revisione è stata effettuata per Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini-LED Thunderbolt ™ 4 Monitor
Data di utilizzo 2023-09-26
Questa revisione è stata effettuata per Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini-LED Thunderbolt ™ 4 Monitor
Data di utilizzo 2023-09-26
lifespixels
14/06/2024
España
Compratore verificato
Muy buena calidad de imagen
El monitor Philips 4K Thunderbolt 4 27B1U7903/00 destaca por su calidad de imagen y su robustez. La resolución 4K combinada con la tecnología MiniLED y el hecho de soportar el 99% del espectro Adobe RGB, hace que el monitor ofrezca una calidad visual impresionante, con colores vivos y detalles nítidos. Este monitor es una excelente elección para cualquier tarea que requiera alta calidad de imagen, ya sea edición de fotos y videos, diseño gráfico o entretenimiento. En términos de conectividad, he encontrado que el monitor funciona estupendamente con un ordenador Windows. La configuración es sencilla y el rendimiento es sólido, sin problemas notables. Sin embargo, he tenido algunos inconvenientes al usarlo con mi Mac. Aunque la calidad de imagen sigue siendo excelente, no he logrado controlar el brillo desde el sistema operativo sin recurrir a aplicaciones de terceros, lo cual puede ser incómodo. Además, no he podido hacer funcionar los altavoces integrados con mi Mac. En cambio, en Windows, los altavoces sí funcionan, aunque la calidad del audio es mejorable. A pesar de estos problemas, creo que el monitor Philips 27B1U7903/00 vale mucho la pena por la calidad de imagen y la robustez de su soporte metálico, que proporciona una estabilidad y sensación de calidad destacables. En resumen, aunque los usuarios de Mac pueden encontrar algunas limitaciones, sigue siendo una opción excelente para quienes priorizan la calidad visual y la solidez del diseño.
Pro
Calidad de imagen
Contro
Altavoces
Questa revisione è stata effettuata per Professional Monitor 27B1U7903 Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4
Data di utilizzo 2023-05-14
Questa revisione è stata effettuata per Professional Monitor 27B1U7903 Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4
Data di utilizzo 2023-05-14
La parola "IPS", il marchio e i brevetti delle tecnologie appartengono ai legittimi proprietari.
Valore del tempo di risposta uguale a SmartResponse
Copertura DCI-P3 secondo gli standard CIE1976
NTSC in base all'area su CIE1976
sRGB: in base all'area su CIE1931
Copertura Adobe RGB secondo gli standard CIE1976
Copertura Rec 709 secondo gli standard CIE1976
Copertura Rec 2020 secondo gli standard CIE1976
Per la trasmissione video tramite USB-C, il notebook deve supportare la modalità USB-C DP Alt
Attività come la condivisione dello schermo e lo streaming video e audio online con Internet possono influire sulle prestazioni della rete. L'hardware, la larghezza di banda della rete e le sue prestazioni determinano la qualità finale dell'audio e del video.
Per la funzione di alimentazione e ricarica USB-C, il tuo notebook/dispositivo deve supportare le specifiche standard di rilascio di potenza USB-C. Per ulteriori dettagli, consulta il manuale dell'utente o il produttore del notebook.
Se la connessione Ethernet sembra lenta, accedi al menu OSD e seleziona USB 3.0 o versioni successive che supportino la velocità LAN a 1 G.
In SDR (Standard Dynamic Range), l'intervallo di temperatura di funzionamento può raggiungere 40 °C.
Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.