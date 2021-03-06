ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Immagine principale
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Immagine principale

Monitor LCD Ultra HD 4K

278E1A/00

4

| (6) Recensioni | 80% di utenti consiglia questo prodotto

Semplicemente straordinario

Il monitor E Line da 27" trasmette immagini straordinarie in un design elegante, capace di impreziosire il tuo ambiente di lavoro. Goditi le immagini cristalline del 4K UHD che offre la stessa nitidezza e visione realistica da qualsiasi angolazione.

Vedi tutti i vantaggi

Semplicemente straordinario

  • E Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Consumo energetico ridotto per risparmiare sulla bolletta

Connessione DisplayPort per la massima elaborazione delle immagini

DisplayPort offre un collegamento digitale tra il PC e il monitor senza alcuna conversione. Con capacità superiori rispetto alla tecnologia DVI standard, supporta cavi di lunghezza fino a 15 metri e velocità di trasferimento dati di 10,8 Gbps/sec. Grazie a queste prestazioni e alla latenza zero, DisplayPort consente di ottenere la massima velocità di riproduzione delle immagini e di aggiornamento e rappresenta quindi la scelta ideale non solo per utilizzi domestici e professionali ma anche per giochi e filmati, per l'editing video e molto altro. Gli adattatori disponibili lo rendono inoltre utilizzabile con diverse piattaforme.

Altoparlanti stereo incorporati per file multimediali

Doppi altoparlanti stereo di alta qualità integrati sullo schermo. Consentono un'emissione frontale o una riproduzione delle frequenze più basse, delle frequenze alte, un'emissione posteriore e altro in base al modello e al design.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

4.0

su 5

6

Recensioni

80%

di utenti consiglia questo prodotto

4
2

06/03/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

Dopo la sostituzione, ottimo!

Dopo averlo sostituto per una riga orizzontale a metà schermo, ora è perfetto, funzionante e ottimi colori. Probabilmente il fullhd su uno schermo così grande non è perfetto, ci vorrebbe almeno un 2k anche per lavorare. In ogni caso, il rapporto qualità prezzo è buono, con acquisti su Amazon a 160 euro.

Pro

Grandezza

Contro

Risoluzione media e colori non molto brillanti

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 322E1C Display LCD curvo Full HD

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 322E1C Display LCD curvo Full HD

09/02/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo prodotto

Ottima qualità, nessun pixel spento o acceso, pattern lineari chiari e regolari, gradienti di colore ottimi, ottima uniformità (testata sul grigio), eccellente possibilità di discriminare colori molto vicini, nitidezza elevata ed uniforme, più che buono l'angolo di visione. Molto soddisfatto dalla parte visiva, meno dalla parte audio che però a me non interessa e penso che non sia una carattestica importante per un monitor come questo. Lo riacquisterei anche senza casse acustiche. Avrei gradito la possibilità di regolare l'altezza, ma anche questo per me non è un parametro fondamentale.

Pro

Ottima qualità del pannello video

Contro

Qualità audio non paragonabile a quella del pannello video, mancanza regolazione altezza

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 278E1A Monitor LCD Ultra HD 4K

Data di utilizzo 2020-01-09

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 278E1A Monitor LCD Ultra HD 4K

Data di utilizzo 2020-01-09

07/07/2020

Italia

Italia

Buon marchio non mente

Tra i tanti in commercio ho scelto questo, 1 x il marchio, 2 è completo di altoparlanti e soprattutto con una scheda video quadro m6000 i 4K li mostra superbamente. Solo una cosa manca ad un monitor di questo calibro il cavetto video deve essere d'obbligo un display Port. Quello in dotazione va buttato.

Pro

Schermo

Contro

Cavetto video

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 278E1A Monitor LCD Ultra HD 4K

Data di utilizzo 2020-06-07

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 278E1A Monitor LCD Ultra HD 4K

Data di utilizzo 2020-06-07

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. La parola "IPS", il marchio e i brevetti delle tecnologie appartengono ai legittimi proprietari.

  2. La risoluzione massima funziona sia con ingresso HDMI che DP.

  3. Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse

  4. NTSC, DCI-P3, Adobe RGB: in base all'area su CIE1976

  5. sRGB: in base all'area su CIE1931

  6. Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.