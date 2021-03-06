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Garanzia di 2 anni
Semplicemente straordinario
Il monitor E Line da 27" trasmette immagini straordinarie in un design elegante, capace di impreziosire il tuo ambiente di lavoro. Goditi le immagini cristalline del 4K UHD che offre la stessa nitidezza e visione realistica da qualsiasi angolazione.
E Line
27" (68,6 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
DisplayPort offre un collegamento digitale tra il PC e il monitor senza alcuna conversione. Con capacità superiori rispetto alla tecnologia DVI standard, supporta cavi di lunghezza fino a 15 metri e velocità di trasferimento dati di 10,8 Gbps/sec. Grazie a queste prestazioni e alla latenza zero, DisplayPort consente di ottenere la massima velocità di riproduzione delle immagini e di aggiornamento e rappresenta quindi la scelta ideale non solo per utilizzi domestici e professionali ma anche per giochi e filmati, per l'editing video e molto altro. Gli adattatori disponibili lo rendono inoltre utilizzabile con diverse piattaforme.
Doppi altoparlanti stereo di alta qualità integrati sullo schermo. Consentono un'emissione frontale o una riproduzione delle frequenze più basse, delle frequenze alte, un'emissione posteriore e altro in base al modello e al design.
4.0
su 5
6
Recensioni
80%
di utenti consiglia questo prodotto
Lucaddr
06/03/2021
Italia
Compratore verificato
Dopo la sostituzione, ottimo!
Dopo averlo sostituto per una riga orizzontale a metà schermo, ora è perfetto, funzionante e ottimi colori. Probabilmente il fullhd su uno schermo così grande non è perfetto, ci vorrebbe almeno un 2k anche per lavorare. In ogni caso, il rapporto qualità prezzo è buono, con acquisti su Amazon a 160 euro.
Pro
Grandezza
Contro
Risoluzione media e colori non molto brillanti
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 322E1C Display LCD curvo Full HD
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 322E1C Display LCD curvo Full HD
VitTh
09/02/2021
Italia
Compratore verificato
Ottimo prodotto
Ottima qualità, nessun pixel spento o acceso, pattern lineari chiari e regolari, gradienti di colore ottimi, ottima uniformità (testata sul grigio), eccellente possibilità di discriminare colori molto vicini, nitidezza elevata ed uniforme, più che buono l'angolo di visione. Molto soddisfatto dalla parte visiva, meno dalla parte audio che però a me non interessa e penso che non sia una carattestica importante per un monitor come questo. Lo riacquisterei anche senza casse acustiche. Avrei gradito la possibilità di regolare l'altezza, ma anche questo per me non è un parametro fondamentale.
Pro
Ottima qualità del pannello video
Contro
Qualità audio non paragonabile a quella del pannello video, mancanza regolazione altezza
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 278E1A Monitor LCD Ultra HD 4K
Data di utilizzo 2020-01-09
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 278E1A Monitor LCD Ultra HD 4K
Data di utilizzo 2020-01-09
Icexfree
07/07/2020
Italia
Buon marchio non mente
Tra i tanti in commercio ho scelto questo, 1 x il marchio, 2 è completo di altoparlanti e soprattutto con una scheda video quadro m6000 i 4K li mostra superbamente. Solo una cosa manca ad un monitor di questo calibro il cavetto video deve essere d'obbligo un display Port. Quello in dotazione va buttato.
Pro
Schermo
Contro
Cavetto video
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 278E1A Monitor LCD Ultra HD 4K
Data di utilizzo 2020-06-07
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 278E1A Monitor LCD Ultra HD 4K
Data di utilizzo 2020-06-07
La parola "IPS", il marchio e i brevetti delle tecnologie appartengono ai legittimi proprietari.
La risoluzione massima funziona sia con ingresso HDMI che DP.
Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse
NTSC, DCI-P3, Adobe RGB: in base all'area su CIE1976
sRGB: in base all'area su CIE1931
Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.