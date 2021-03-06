Imbattuto per caso davanti a questo monitor, ho deciso che, provvisoriamente, poteva sostituire il mio datato display professionale che improvvisamente mi ha dato forfait. Il prezzo in offerta lancio (credo) mi ha convinto ulteriormente. Montato l'esile base con una semplice vite, ho provveduto a collegarlo e via.... immagini perfette, colori brillanti e non stancanti, angolo di visione eccezionale anche in gruppo nonostante la curvatura. Quando è acceso il pannello è uno strumento affidabile e preciso come Philips ha sempre saputo fare: i controlli di qualità della casa olandese non deludono mai. Da spento ostenta la costruzione economica del prodotto e solo la cura dell' assemblaggio lo rende gradevole. La base è da cestinare optando per un braccio vesa 100x100 da scrivania con regolazione laterale e in altezza. Così sarebbe perfetto.