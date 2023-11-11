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Garanzia di 2 anni
Semplicemente straordinario
Il monitor E Line da 27" offre una straordinaria qualità d'immagine in un design elegante, capace di impreziosire il tuo ambiente di lavoro. Goditi immagini cristalline in Quad HD e scene di azione più fluide che mai grazie alla tecnologia AMD FreeSync.
E Line
27" (68,6 cm)
2560 x 1440 (QHD)
I display IPS utilizzano una tecnologia avanzata che offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178°, per una visualizzazione da quasi ogni angolazione. A differenza dei pannelli TN standard, i display IPS garantiscono immagini davvero nitide dai colori naturali, così da renderli ideali non solo per foto, film e navigazione Web, ma anche per le applicazioni professionali che richiedono colori accurati e luminosità costante.
Questi schermi Philips offrono immagini cristalline in Quad HD da 2560 x 1440 pixel. Utilizzando pannelli ad elevate prestazioni e densità di pixel, abilitati da sorgenti ad ampia larghezza di banda, questi nuovi display danno vita alle tue immagini e alla tua grafica. Se cerchi soluzioni professionali CAD-CAM che ti garantiscano informazioni estremamente dettagliate, utilizzino applicazioni grafiche in 3D, o se necessiti di un supporto per presentazioni finanziarie su fogli di calcolo elettronici di grandi dimensioni, i display Philips ti assicurano immagini cristalline.
Il gioco non dovrebbe essere una scelta tra grafica incostante o fotogrammi interrotti. Con il nuovo monitor Philips non sarà così. Otterrai prestazioni fluide e senza artefatti con quasi tutte le frequenze di fotogrammi e tempi di refresh e di risposta ultrarapidi, grazie alla tecnologia AMD FreeSync™.
4.1
su 5
28
Recensioni
87%
di utenti consiglia questo prodotto
Paolo 1963
11/11/2023
Italia
Ottima qualità
Molto luminoso, colori perfetti... vale pienamente quel che costa
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 245E1S Monitor LCD
Data di utilizzo 2022-10-11
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 245E1S Monitor LCD
Data di utilizzo 2022-10-11
mugman
21/12/2022
United Kingdom
Excellent Monitor!
Excellent monitor. sharp details and great colors. i use it for programming
Pro
sharp, non exhausting, vivid colors
Contro
fixed stand with no height adjustment
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 275E1S LCD monitor
Data di utilizzo 2022-11-21
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 275E1S LCD monitor
Data di utilizzo 2022-11-21
Jolaes76
02/05/2020
United Kingdom
A very impressive, cheap 1440p monitor
Great colors,excellent sharpness and contrast for an IPS panel. 2k resolution at 24" size produces razor-sharp images (can even be fine-tuned to some degree). I have seen two monitors of this type, neither suffers from excessive backlight bleed or uneven white/black levels (which are mentioned in other reviews). Perfect for office use. Given that Freesync is supported and variable refresh also works in G-sync compatible mode, this display can provide a pleasant gaming experience as well (not at e-sports level, of course. IPS response times pretty much rule that out.) OSD controls are sensible, buttons are physical (though they are under the bezel, not frontal).
Pro
Colors,sharpness,contrast, Freesync support, (unofficial) G-Sync compatibility
Contro
Non-VESA stand, no pivot (tilt-only). Default font size might be too small in Windows (125% is much better). Connectors at the rear face backward not down, this may not permit pushing the monitor against a wall (calls for HDMI/DP/power L-type cables)
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 245E1S LCD monitor
Data di utilizzo 2019-04-02
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 245E1S LCD monitor
Data di utilizzo 2019-04-02
La parola "IPS", il marchio e i brevetti delle tecnologie appartengono ai legittimi proprietari.
La risoluzione massima funziona sia con ingresso HDMI che DP.
Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse
NTSC in base all'area su CIE1976
sRGB: in base all'area su CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tutti i diritti riservati. AMD, il logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ e le combinazioni derivanti sono marchi commerciali di Advanced Micro Devices, Inc. Gli altri nomi dei prodotti utilizzati nella presente pubblicazione sono forniti solo per scopi identificativi e potrebbero essere marchi commerciali delle rispettive aziende.
Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.