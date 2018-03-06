Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
273V7QSB/01
Immagini brillanti e nitide a tutto schermo
Un fantastico e versatile display che trasmette immagini straordinarie a tutto schermo. Pensato per i tuoi occhi, in un design sottile e compatto.
V Line
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
I display IPS utilizzano una tecnologia avanzata che offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178°, per una visualizzazione da quasi ogni angolazione. A differenza dei pannelli TN standard, i display IPS garantiscono immagini davvero nitide dai colori naturali, così da renderli ideali non solo per foto, film e navigazione Web, ma anche per le applicazioni professionali che richiedono colori accurati e luminosità costante.
Scopri un comfort e una leggibilità superiori durante la lettura di documenti lunghi e ricchi di testo. La modalità EasyRead crea un'esperienza di visualizzazione simile alla carta e più delicata per gli occhi, regolando i colori e i livelli di zoom del display in modo da simulare la sensazione di lettura su carta direttamente sul tuo display digitale.
3.0
su 5
2
Recensioni
merovingio
06/03/2018
Italia
ottimo monitor da 27 pollici, qualità discreta e prezzo non elevato.
ottimo monitor da 27 pollici, qualità discreta e prezzo non elevato.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 273V7QSB Monitor LCD Full HD
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 273V7QSB Monitor LCD Full HD
sevenup
21/11/2017
Italia
un monitor full hd senza entrata hd
lo vendono come full hd ma ha solo entrata vga e dvi...inutilizzabile, un vera presa in giro
Questa revisione è stata effettuata per 273V7QSB Monitor LCD Full HD
Questa revisione è stata effettuata per 273V7QSB Monitor LCD Full HD
La parola "IPS", il marchio e i brevetti delle tecnologie appartengono ai legittimi proprietari.
Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse