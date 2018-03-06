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Monitor LCD Full HD

273V7QSB/01

3

| (2) Recensioni

Immagini brillanti e nitide a tutto schermo

Un fantastico e versatile display che trasmette immagini straordinarie a tutto schermo. Pensato per i tuoi occhi, in un design sottile e compatto.

Vedi tutti i vantaggi

Immagini brillanti e nitide a tutto schermo

  • V Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Tecnologia LED IPS per immagini ampie e colori precisi

I display IPS utilizzano una tecnologia avanzata che offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178°, per una visualizzazione da quasi ogni angolazione. A differenza dei pannelli TN standard, i display IPS garantiscono immagini davvero nitide dai colori naturali, così da renderli ideali non solo per foto, film e navigazione Web, ma anche per le applicazioni professionali che richiedono colori accurati e luminosità costante.

Design compatto per risparmiare spazio

Modalità EasyRead per un'esperienza di lettura simile alla carta

Scopri un comfort e una leggibilità superiori durante la lettura di documenti lunghi e ricchi di testo. La modalità EasyRead crea un'esperienza di visualizzazione simile alla carta e più delicata per gli occhi, regolando i colori e i livelli di zoom del display in modo da simulare la sensazione di lettura su carta direttamente sul tuo display digitale.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.0

su 5

2

Recensioni

4
3
2

06/03/2018

Italia

Italia

ottimo monitor da 27 pollici, qualità discreta e prezzo non elevato.

ottimo monitor da 27 pollici, qualità discreta e prezzo non elevato.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 273V7QSB Monitor LCD Full HD

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 273V7QSB Monitor LCD Full HD

21/11/2017

Italia

Italia

un monitor full hd senza entrata hd

lo vendono come full hd ma ha solo entrata vga e dvi...inutilizzabile, un vera presa in giro

Questa revisione è stata effettuata per 273V7QSB Monitor LCD Full HD

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