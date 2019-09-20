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Monitor LCD

272E1SA/00

Semplicemente straordinario

Il monitor E Line da 27" offre una straordinaria qualità d'immagine in un design elegante, capace di impreziosire il tuo ambiente di lavoro. Goditi immagini cristalline in Full HD e scene di azione più fluide che mai grazie alla tecnologia AMD FreeSync.

Vedi tutti i vantaggi

Semplicemente straordinario

  • E Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Tecnologia LED IPS per immagini ampie e colori precisi

Tecnologia LED IPS per immagini ampie e colori precisi

I display IPS utilizzano una tecnologia avanzata che offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178°, per una visualizzazione da quasi ogni angolazione. A differenza dei pannelli TN standard, i display IPS garantiscono immagini davvero nitide dai colori naturali, così da renderli ideali non solo per foto, film e navigazione Web, ma anche per le applicazioni professionali che richiedono colori accurati e luminosità costante.

Risposta rapida 1ms (MPRT) per immagini nitide e gioco fluido

Risposta rapida 1ms (MPRT) per immagini nitide e gioco fluido

MPRT (tempo di risposta delle immagini in movimento) è un modo più intuitivo per descrivere il tempo di risposta, che fa riferimento direttamente al tempo che intercorre tra la visione di rumore e immagini pulite e nitide. Il monitor da gaming Philips con MPRT da 1 ms elimina in modo efficace sbavature e sfocature, offrendo immagini più nitide e precise per migliorare l'esperienza di gioco. La scelta migliore per videogiochi emozionanti e sensibili ai movimenti.

Display 16:9 Full HD per immagini ricche di dettagli nitidi

Display 16:9 Full HD per immagini ricche di dettagli nitidi

La qualità dell'immagine conta. I display normali offrono una buona qualità ma non è sufficiente. Questo display è dotato di risoluzione Full HD ottimizzata 1920 x 1080. Il Full HD offre un dettaglio nitido combinato con elevata luminosità, incredibile contrasto, massima nitidezza del movimento e dei colori per immagini realistiche.

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. La parola "IPS", il marchio e i brevetti delle tecnologie appartengono ai legittimi proprietari.

  2. La risoluzione massima funziona sia con ingresso HDMI che DP.

  3. NTSC in base all'area su CIE1976

  4. sRGB: in base all'area su CIE1931

  5. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tutti i diritti riservati. AMD, il logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ e le combinazioni derivanti sono marchi commerciali di Advanced Micro Devices, Inc. Gli altri nomi dei prodotti utilizzati nella presente pubblicazione sono forniti solo per scopi identificativi e potrebbero essere marchi commerciali delle rispettive aziende.

  6. Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.