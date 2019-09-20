Risposta rapida 1ms (MPRT) per immagini nitide e gioco fluido

MPRT (tempo di risposta delle immagini in movimento) è un modo più intuitivo per descrivere il tempo di risposta, che fa riferimento direttamente al tempo che intercorre tra la visione di rumore e immagini pulite e nitide. Il monitor da gaming Philips con MPRT da 1 ms elimina in modo efficace sbavature e sfocature, offrendo immagini più nitide e precise per migliorare l'esperienza di gioco. La scelta migliore per videogiochi emozionanti e sensibili ai movimenti.