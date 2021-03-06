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Garanzia di 2 anni
Semplicemente coinvolgente
Il display curvo E Line da 27" offre un'esperienza davvero coinvolgente in un design elegante. Goditi immagini nitide in Full HD e un'azione fluida grazie alla tecnologia AMD FreeSync.
E Line
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Doppi altoparlanti stereo di alta qualità integrati sullo schermo. Consentono un'emissione frontale o una riproduzione delle frequenze più basse, delle frequenze alte, un'emissione posteriore e altro in base al modello e al design.
Per via del modo in cui la luminosità viene regolata sugli schermi con retroilluminazione LED, alcuni utenti visualizzano sullo schermo uno sfarfallio che affatica gli occhi. La tecnologia Philips Flicker-free regola la luminosità e riduce lo sfarfallio, per una visione ottimale.
Il display LED VA di Philips impiega una tecnologia di allineamento verticale multi-dominio che offre un fattore di contrasto statico elevatissimo per immagini vivaci e brillanti. Il display gestisce le applicazioni standard da ufficio con la massima semplicità ed è ideale per la visualizzazione di foto, la navigazione in Internet, la riproduzione di film e giochi e le applicazioni grafiche più complesse. La tecnologia di gestione ottimizzata dei pixel offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178 gradi, per immagini estremamente nitide.
4.5
su 5
61
Recensioni
93%
di utenti consiglia questo prodotto
Lucaddr
06/03/2021
Italia
Compratore verificato
Dopo la sostituzione, ottimo!
Dopo averlo sostituto per una riga orizzontale a metà schermo, ora è perfetto, funzionante e ottimi colori. Probabilmente il fullhd su uno schermo così grande non è perfetto, ci vorrebbe almeno un 2k anche per lavorare. In ogni caso, il rapporto qualità prezzo è buono, con acquisti su Amazon a 160 euro.
Pro
Grandezza
Contro
Risoluzione media e colori non molto brillanti
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 322E1C Display LCD curvo Full HD
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 322E1C Display LCD curvo Full HD
VitTh
09/02/2021
Italia
Compratore verificato
Ottimo prodotto
Ottima qualità, nessun pixel spento o acceso, pattern lineari chiari e regolari, gradienti di colore ottimi, ottima uniformità (testata sul grigio), eccellente possibilità di discriminare colori molto vicini, nitidezza elevata ed uniforme, più che buono l'angolo di visione. Molto soddisfatto dalla parte visiva, meno dalla parte audio che però a me non interessa e penso che non sia una carattestica importante per un monitor come questo. Lo riacquisterei anche senza casse acustiche. Avrei gradito la possibilità di regolare l'altezza, ma anche questo per me non è un parametro fondamentale.
Pro
Ottima qualità del pannello video
Contro
Qualità audio non paragonabile a quella del pannello video, mancanza regolazione altezza
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 278E1A Monitor LCD Ultra HD 4K
Date of Use 2020-01-09
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 278E1A Monitor LCD Ultra HD 4K
Date of Use 2020-01-09
Icexfree
07/07/2020
Italia
Buon marchio non mente
Tra i tanti in commercio ho scelto questo, 1 x il marchio, 2 è completo di altoparlanti e soprattutto con una scheda video quadro m6000 i 4K li mostra superbamente. Solo una cosa manca ad un monitor di questo calibro il cavetto video deve essere d'obbligo un display Port. Quello in dotazione va buttato.
Pro
Schermo
Contro
Cavetto video
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 278E1A Monitor LCD Ultra HD 4K
Date of Use 2020-06-07
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 278E1A Monitor LCD Ultra HD 4K
Date of Use 2020-06-07
Raggio dell'arco della curvatura del display in mm
La risoluzione massima funziona sia con ingresso HDMI che DP.
Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse
NTSC in base all'area su CIE1976
sRGB: in base all'area su CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tutti i diritti riservati. AMD, il logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ e le combinazioni derivanti sono marchi commerciali di Advanced Micro Devices, Inc. Gli altri nomi dei prodotti utilizzati nella presente pubblicazione sono forniti solo per scopi identificativi e potrebbero essere marchi commerciali delle rispettive aziende.
Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.