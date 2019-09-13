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271E1SD/00
Semplicemente straordinario
Il monitor E Line da 27" offre una straordinaria qualità d'immagine in un design elegante, capace di impreziosire il tuo ambiente di lavoro. Goditi immagini cristalline in Full HD e scene di azione più fluide che mai grazie alla tecnologia AMD FreeSync.
E Line
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
I display IPS utilizzano una tecnologia avanzata che offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178°, per una visualizzazione da quasi ogni angolazione. A differenza dei pannelli TN standard, i display IPS garantiscono immagini davvero nitide dai colori naturali, così da renderli ideali non solo per foto, film e navigazione Web, ma anche per le applicazioni professionali che richiedono colori accurati e luminosità costante.
MPRT (tempo di risposta delle immagini in movimento) è un modo più intuitivo per descrivere il tempo di risposta, che fa riferimento direttamente al tempo che intercorre tra la visione di rumore e immagini pulite e nitide. Il monitor da gaming Philips con MPRT da 1 ms elimina in modo efficace sbavature e sfocature, offrendo immagini più nitide e precise per migliorare l'esperienza di gioco. La scelta migliore per videogiochi emozionanti e sensibili ai movimenti.
La qualità dell'immagine conta. I display normali offrono una buona qualità ma non è sufficiente. Questo display è dotato di risoluzione Full HD ottimizzata 1920 x 1080. Il Full HD offre un dettaglio nitido combinato con elevata luminosità, incredibile contrasto, massima nitidezza del movimento e dei colori per immagini realistiche.
Recensioni
La parola "IPS", il marchio e i brevetti delle tecnologie appartengono ai legittimi proprietari.
La risoluzione massima funziona solo con ingresso HDMI.
NTSC in base all'area su CIE1976
sRGB: in base all'area su CIE1931
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Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.