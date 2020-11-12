Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Semplicemente coinvolgente
Il display curvo E Line da 27" offre un'esperienza davvero coinvolgente in un design elegante. Goditi immagini nitide in Full HD e un'azione fluida grazie alla tecnologia AMD FreeSync.
E Line
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
SmartContrast è una tecnologia Philips che analizza i contenuti visualizzati regolando automaticamente i colori e controllando l'intensità della retroilluminazione per potenziare i contrasti in modo dinamico e garantire immagini e video digitali ottimali o migliorare la riproduzione delle tonalità scure dei videogiochi. Quando viene selezionata la modalità Economy, il contrasto viene regolato e la retroilluminazione ottimizzata per una corretta visualizzazione delle applicazioni per ufficio con un ridotto consumo energetico.
La qualità dell'immagine conta. I display normali offrono una buona qualità ma non è sufficiente. Questo display è dotato di risoluzione Full HD ottimizzata 1920 x 1080. Il Full HD offre un dettaglio nitido combinato con elevata luminosità, incredibile contrasto, massima nitidezza del movimento e dei colori per immagini realistiche.
Doppi altoparlanti stereo di alta qualità integrati sullo schermo. Consentono un'emissione frontale o una riproduzione delle frequenze più basse, delle frequenze alte, un'emissione posteriore e altro in base al modello e al design.
4.1
su 5
22
Recensioni
80%
di utenti consiglia questo prodotto
Enrimar
12/11/2020
Italia
Molto funzionale
Luminoso e leggermente ricurvo per ampliare lo spazio visivo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 271E1SCA Monitor LCD curvo Full HD
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 271E1SCA Monitor LCD curvo Full HD
Nico.46
22/02/2024
France
Compratore verificato
Monitor LCD incurvé Full HD 241E1SCA
J'ai choisi cet écran, car j'avais besoin d'un très bonne définition pour mon travail a un prix abordable et avec un beau design. Après deux semaines d'utilisation, je suis très satisfait de mon achat, cet écran répond parfaitement a mes attentes. La vitesse d'affichage est vraiment rapide, au quotidien pour utiliser Lightroom et Photoshop la définition est ultra net et précise.. Cet écran est vraiment superbe, malgré tout a manipuler avec précaution, c'est du matériel de pointe. Je recommande vivement cet article
Pro
la dalle est magnifique et écran incurvé ce qui offre un confort maximal pour une utilisation prolongé, port HDMI et VGA, hauts parleurs intégré
Contro
a minupuler avec précaution, eviter de mettre ses doigts sur l'écran , c'est du matériel de pointe., pour les réglages au début on s'y perd un peut
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Monitor 241E1SCA Moniteur LCD incurvé Full HD
Date of Use 2024-01-22
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Monitor 241E1SCA Moniteur LCD incurvé Full HD
Date of Use 2024-01-22
Hervelevrai
03/05/2022
Suisse
Compratore verificato
Très bel objet
Je suis pleinement satisfait de cet écran ..Je connaissais la qualite des écrans Philips pour avoir changer de format ,du 20 pouces á 27 pouces ..la qualite Et la luminosité sont excellent ..Et j'apprécie d'autant les films Avec l'incurvation comme au cinema ..j'ai juste rajouter ses baffes pour le son ..
Pro
Le plan incurvé
Contro
Pas de réglage de pied en hauteur
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 271E1SCA Moniteur LCD incurvé Full HD
Date of Use 2021-04-03
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 271E1SCA Moniteur LCD incurvé Full HD
Date of Use 2021-04-03
Raggio dell'arco della curvatura del display in mm
La risoluzione massima funziona solo con ingresso HDMI.
Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse
NTSC in base all'area su CIE1976
sRGB: in base all'area su CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tutti i diritti riservati. AMD, il logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ e le combinazioni derivanti sono marchi commerciali di Advanced Micro Devices, Inc. Gli altri nomi dei prodotti utilizzati nella presente pubblicazione sono forniti solo per scopi identificativi e potrebbero essere marchi commerciali delle rispettive aziende.
Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.