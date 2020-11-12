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  • Semplicemente coinvolgente
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Monitor LCD curvo Full HD

271E1SCA/00

4.1

| (22) Recensioni | 80% di utenti consiglia questo prodotto

Semplicemente coinvolgente

Il display curvo E Line da 27" offre un'esperienza davvero coinvolgente in un design elegante. Goditi immagini nitide in Full HD e un'azione fluida grazie alla tecnologia AMD FreeSync.

Vedi tutti i vantaggi

Semplicemente coinvolgente

  • E Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

SmartContrast: per dettagli in tonalità di nero incredibili

SmartContrast è una tecnologia Philips che analizza i contenuti visualizzati regolando automaticamente i colori e controllando l'intensità della retroilluminazione per potenziare i contrasti in modo dinamico e garantire immagini e video digitali ottimali o migliorare la riproduzione delle tonalità scure dei videogiochi. Quando viene selezionata la modalità Economy, il contrasto viene regolato e la retroilluminazione ottimizzata per una corretta visualizzazione delle applicazioni per ufficio con un ridotto consumo energetico.

Display 16:9 Full HD per immagini ricche di dettagli nitidi

La qualità dell'immagine conta. I display normali offrono una buona qualità ma non è sufficiente. Questo display è dotato di risoluzione Full HD ottimizzata 1920 x 1080. Il Full HD offre un dettaglio nitido combinato con elevata luminosità, incredibile contrasto, massima nitidezza del movimento e dei colori per immagini realistiche.

Altoparlanti stereo incorporati per file multimediali

Doppi altoparlanti stereo di alta qualità integrati sullo schermo. Consentono un'emissione frontale o una riproduzione delle frequenze più basse, delle frequenze alte, un'emissione posteriore e altro in base al modello e al design.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.1

su 5

22

Recensioni

80%

di utenti consiglia questo prodotto

12/11/2020

Italia

Italia

Molto funzionale

Luminoso e leggermente ricurvo per ampliare lo spazio visivo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 271E1SCA Monitor LCD curvo Full HD

Sì, consiglio questo prodotto

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22/02/2024

France

France

Compratore verificato

Monitor LCD incurvé Full HD 241E1SCA

J'ai choisi cet écran, car j'avais besoin d'un très bonne définition pour mon travail a un prix abordable et avec un beau design. Après deux semaines d'utilisation, je suis très satisfait de mon achat, cet écran répond parfaitement a mes attentes. La vitesse d'affichage est vraiment rapide, au quotidien pour utiliser Lightroom et Photoshop la définition est ultra net et précise.. Cet écran est vraiment superbe, malgré tout a manipuler avec précaution, c'est du matériel de pointe. Je recommande vivement cet article

Pro

la dalle est magnifique et écran incurvé ce qui offre un confort maximal pour une utilisation prolongé, port HDMI et VGA, hauts parleurs intégré

Contro

a minupuler avec précaution, eviter de mettre ses doigts sur l'écran , c'est du matériel de pointe., pour les réglages au début on s'y perd un peut

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Monitor 241E1SCA Moniteur LCD incurvé Full HD

Date of Use 2024-01-22

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Monitor 241E1SCA Moniteur LCD incurvé Full HD

Date of Use 2024-01-22

03/05/2022

Suisse

Suisse

Compratore verificato

Très bel objet

Je suis pleinement satisfait de cet écran ..Je connaissais la qualite des écrans Philips pour avoir changer de format ,du 20 pouces á 27 pouces ..la qualite Et la luminosité sont excellent ..Et j'apprécie d'autant les films Avec l'incurvation comme au cinema ..j'ai juste rajouter ses baffes pour le son ..

Pro

Le plan incurvé

Contro

Pas de réglage de pied en hauteur

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 271E1SCA Moniteur LCD incurvé Full HD

Date of Use 2021-04-03

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 271E1SCA Moniteur LCD incurvé Full HD

Date of Use 2021-04-03

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Esclusioni di responsabilità

  1. Raggio dell'arco della curvatura del display in mm

  2. La risoluzione massima funziona solo con ingresso HDMI.

  3. Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse

  4. NTSC in base all'area su CIE1976

  5. sRGB: in base all'area su CIE1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tutti i diritti riservati. AMD, il logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ e le combinazioni derivanti sono marchi commerciali di Advanced Micro Devices, Inc. Gli altri nomi dei prodotti utilizzati nella presente pubblicazione sono forniti solo per scopi identificativi e potrebbero essere marchi commerciali delle rispettive aziende.

  7. Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.