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Garanzia di 2 anni
25M2N5200P/00
La tua esperienza di gioco al massimo
Un monitor per il gioco che offre il meglio di entrambi i mondi. Grazie a SmartContrast, insieme alla combinazione della tecnologia AMD FreeSync Premium e della velocità di aggiornamento a 280 Hz, questo prodotto garantisce un'esperienza di gioco fluida e senza ritardi che non compromette l'imaging.
Evnia 5000
25 (24,5"/62,2 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Il gioco non dovrebbe essere una scelta tra grafica incostante o fotogrammi interrotti. La tecnologia AMD FreeSync™ Premium offre ai giocatori più esigenti un'esperienza di gioco fluida e senza distorsioni al massimo delle prestazioni. Non ci sono compromessi: gioca in tutta sicurezza con un'elevata frequenza di aggiornamento, compensazione di frame rate bassi e a bassa latenza.
Il display Philips Evnia da 280 Hz porta la tua esperienza di gioco in una nuova dimensione. Il basso input lag, abbinato alla tecnologia con frequenza di aggiornamento variabile, offre un vantaggio immersivo durante il gioco. Inoltre, il nostro pannello ad alta risoluzione con ampio angolo di visione offre un'esperienza di gioco realistica con una precisione cromatica insuperabile. Concentrati su ciò che conta: il piedistallo regolabile offre il comfort che meriti, mentre l'assenza di sfarfallio facilita la visione, così puoi continuare a giocare senza preoccupazioni per la salute.
L'input lag è il tempo che intercorre tra l'esecuzione di un'azione con i dispositivi collegati e la visualizzazione del risultato sullo schermo. Un input lag ridotto diminuisce il ritardo tra l'immissione di un comando dai dispositivi e la sua ricezione da parte del monitor, migliorando notevolmente l'esperienza con i videogiochi che richiedono riflessi pronti, aspetto particolarmente importante per chi gioca a titoli competitivi e dal ritmo frenetico.
Recensioni
La parola "IPS", il marchio e i brevetti delle tecnologie appartengono ai legittimi proprietari.
La risoluzione massima funziona solo con ingresso DP.
Per ottenere prestazioni di output ottimali, assicurati che la scheda grafica sia in grado di raggiungere la risoluzione massima e la velocità di aggiornamento del display Philips.
Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse
La modalità Smart MBR regola la luminosità per ridurre la sfocatura, quindi non è possibile regolare la luminosità quando Smart MBR è attivata. Per ridurre la sfocatura delle immagini in movimento, la retroilluminazione LED si attiverà in perfetta sincronia con l'aggiornamento dello schermo, che può causare notevoli variazioni della luminosità
Smart MBR è la modalità ottimizzata per il gioco. L'attivazione di Smart MBR può causare un notevole sfarfallio dello schermo. Si consiglia la disattivazione quando non si utilizza la funzione di gioco.
Copertura Adobe RGB e DCI-P3 in base all'area su CIE1976, sRGB in base all'area su CIE1931, NTSC in base all'area su CIE1976.
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tutti i diritti riservati. AMD, il logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ e le combinazioni derivanti sono marchi commerciali di Advanced Micro Devices, Inc. Gli altri nomi dei prodotti utilizzati nella presente pubblicazione sono forniti solo per scopi identificativi e potrebbero essere marchi commerciali delle rispettive aziende.
Supporto interfaccia NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Assicurati di aggiornare il driver NVIDIA® G-SYNC® alla versione più recente. Per ulteriori informazioni, consulta il sito Web NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Assicurati che la tua scheda grafica supporti NVIDIA® G-SYNC®
Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.