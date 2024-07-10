ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Etichetta della classe di efficienza energetica
    Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia principale in uso
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Etichetta della classe di efficienza energetica
    Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia principale in uso
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto

Fast IPS Gaming monitorMonitor da gaming Full HD

24M2N3200S/01

Amplia il tuo orizzonte di gioco

Questo velocissimo monitor IPS consente di giocare con precisione e rapidità a una frequenza di 180 Hz. Inoltre, grazie alle immagini nitide di qualità HDR e alla garanzia di una risoluzione Full HD, offre un'eccellente esperienza di gioco a 360 gradi.

Vedi tutti i vantaggi

Amplia il tuo orizzonte di gioco

  • Evnia 3000

  • 24 (23,8"/60,5 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Frequenza di aggiornamento di 180Hz per immagini brillanti e ultra fluide

Frequenza di aggiornamento di 180Hz per immagini brillanti e ultra fluide

Affronti sessioni di gioco intense e competitive. Esigi un display con immagini ultra fluide e senza ritardi. Questo display ridisegna l'immagine sullo schermo fino a 180 volte al secondo, risultando di fatto più veloce di un display standard. Una frequenza fotogrammi inferiore può far sembrare che i nemici saltino da un punto all'altro dello schermo, rendendoli bersagli difficili da colpire. Con una frequenza fotogrammi di 180Hz, ottieni sullo schermo quelle immagini cruciali mancanti che mostrano i movimenti dei nemici in modo ultra fluido, così puoi prenderli facilmente di mira. Grazie al ritardo di ingresso estremamente ridotto e all'assenza di screen tearing, questo display Philips è il tuo partner di gioco perfetto.

Un basso ritardo di input riduce il ritardo di tempo tra i dispositivi e il monitor

Un basso ritardo di input riduce il ritardo di tempo tra i dispositivi e il monitor

L'input lag è il tempo che intercorre tra l'esecuzione di un'azione con i dispositivi collegati e la visualizzazione del risultato sullo schermo. Un input lag ridotto diminuisce il ritardo tra l'immissione di un comando dai dispositivi e la sua ricezione da parte del monitor, migliorando notevolmente l'esperienza con i videogiochi che richiedono riflessi pronti, aspetto particolarmente importante per chi gioca a titoli competitivi e dal ritmo frenetico.

0.5 ms ultra-fast speed for crisp image and smooth gameplay

0.5 ms ultra-fast speed for crisp image and smooth gameplay

Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. Per ottenere prestazioni di output ottimali, assicurati che la scheda grafica sia in grado di raggiungere la risoluzione massima e la velocità di aggiornamento del display Philips.

  2. Valore del tempo di risposta uguale a SmartResponse

  3. La modalità Smart MBR regola la luminosità per ridurre la sfocatura, quindi non è possibile regolare la luminosità quando Smart MBR è attivata. Per ridurre la sfocatura delle immagini in movimento, la retroilluminazione LED si attiverà in perfetta sincronia con l'aggiornamento dello schermo, che può causare notevoli variazioni della luminosità.

  4. Smart MBR è la modalità ottimizzata per il gioco. L'attivazione di Smart MBR può causare un notevole sfarfallio dello schermo. Si consiglia la disattivazione quando non si utilizza la funzione di gioco.

  5. Copertura Adobe RGB e DCI-P3 basata su CIE1976, area sRGB basata su CIE1931, area NTSC basata su CIE1976.

  6. Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.

  7. I prodotti e gli accessori elencati in questo opuscolo possono variare in base al paese e alla regione.