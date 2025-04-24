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Gaming MonitorMonitor da gaming Full HD

24M1N3200ZS/00

4.3

| (3) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Giochi con un salto di qualità

Questo monitor da gaming Philips è un display versatile per la riproduzione di giochi per PC intensi e ricchi di azione. La tecnologia Sync, la velocità di aggiornamento di 165 Hz e il tempo di risposta di 1 ms offrono un'esperienza di gioco fluida. Il display con cornice impercettibile con Ultra Wide-Color migliora l'esperienza visiva immersiva.

Vedi tutti i vantaggi

Giochi con un salto di qualità

  • Evnia 3000

  • 24 (23,8 " / 60,5 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

AMD FreeSync™ Premium; gioco fluido, senza distorsioni e scatti

AMD FreeSync™ Premium; gioco fluido, senza distorsioni e scatti

Il gioco non dovrebbe essere una scelta tra grafica incostante o fotogrammi interrotti. La tecnologia AMD FreeSync™ Premium offre ai giocatori più esigenti un'esperienza di gioco fluida e senza distorsioni al massimo delle prestazioni. Non ci sono compromessi: gioca in tutta sicurezza con un'elevata frequenza di aggiornamento, compensazione di frame rate bassi e a bassa latenza.

Frequenza di aggiornamento di 165Hz per immagini brillanti e ultra fluide

Frequenza di aggiornamento di 165Hz per immagini brillanti e ultra fluide

Giochi a titoli competitivi e ad alta intensità. Esigi un display con immagini ultra fluide e prive di ritardi. Questo display Philips ridisegna l'immagine sullo schermo fino a 165 volte al secondo, a una velocità nettamente superiore rispetto a un display standard. Una frequenza fotogrammi inferiore può far sembrare che i nemici saltino da un punto all'altro dello schermo, rendendoli bersagli difficili da colpire. Con una frequenza fotogrammi di 165Hz, puoi visualizzare sullo schermo quelle immagini decisive che altrimenti andrebbero perse, mostrando i movimenti dei nemici in modo ultra fluido per poterli prendere facilmente di mira. Grazie al ritardo di ingresso estremamente ridotto e all'assenza di tearing dello schermo, questo display Philips è il tuo compagno di

Tempo di risposta rapido di 1 ms (MPRT) per immagini nitide e un gameplay fluido

Tempo di risposta rapido di 1 ms (MPRT) per immagini nitide e un gameplay fluido

MPRT (tempo di risposta delle immagini in movimento) è un modo più intuitivo per descrivere il tempo di risposta, che si riferisce direttamente al tempo necessario per passare da immagini sfocate a immagini pulite e nitide. Il monitor da gaming Philips con MPRT da 1 ms elimina efficacemente sbavature e sfocature da movimento, offrendo immagini più nitide e precise per migliorare l'esperienza di gioco. La scelta migliore per giochi emozionanti e sensibili ai riflessi.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.3

su 5

3

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

24/04/2025

Suisse

Suisse

Farben sehr Schön.

Super für den Preis Perfekt!!! Die Fraben sind sehr schön und in Spielen sieht es unglaublich aus für den Preis. +165 Hz +Schöne Farben +Elegant +Displayport -Man könnte im Lieferumfang sagen welche version das Displa port kabel hat

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD Gaming-Monitor

Data di utilizzo 2025-03-24

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD Gaming-Monitor

Data di utilizzo 2025-03-24

29/12/2023

Italia

Italia

Dipendente Philips

Compratore verificato

Buon FHD

[Employee of philipsglobal] Caratteristiche pannello ottime per lavoro d'ufficio e progettazione CAD. Si lavora bene anche in grafica e modellazione 3D. pLe prestazioni sono buone anche per gaming saltuario. La mancanza di speeker e l'impossibilità della regolazione in altezza si risente, però in rapporto al costo ci si adatta; buona la dotazione presente nella confezione. Rapporto Prezzo/Qualità buono.

Pro

Qualità del pannello e materiali, dotazione a corredo.

Contro

Regolazione solo inclinazione pannello, mancanza di speeker

Questa revisione è stata effettuata per Gaming Monitor 27M1N3200ZS Monitor da gaming Full HD

Data di utilizzo 2023-11-29

Questa revisione è stata effettuata per Gaming Monitor 27M1N3200ZS Monitor da gaming Full HD

Data di utilizzo 2023-11-29

05/02/2024

Nederland

Nederland

Compratore verificato

Fijn tweede beeldscherm bij mijn Macbook Air

Fijn tweede beeldscherm bij een laptop, en zeker als games-monitor. Mooi beeld en goed contrast. Ben er blij mee. Bij gewoon computer gebruik is de tekst iets minder van kwaliteit als een Mac beeldscherm, maar zeker geen dealbreaker.

Pro

Mooie films- of games monitor, werkt goed samen als uitgebreid beeldscherm bij Macbook Air

Contro

Tekst is wat minder van kwaliteit (vergeleken met de Macbook)

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD-gamemonitor

Data di utilizzo 2024-01-05

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD-gamemonitor

Data di utilizzo 2024-01-05

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Esclusioni di responsabilità

  1. La parola "IPS", il marchio e i brevetti delle tecnologie appartengono ai legittimi proprietari.

  2. NTSC in base all'area su CIE1976

  3. sRGB: in base all'area su CIE1931

  4. Copertura Adobe RGB secondo gli standard CIE1976

  5. La risoluzione massima funziona sia con ingresso HDMI che DP.

  6. Per ottenere prestazioni di output ottimali, assicurati che la scheda grafica sia in grado di raggiungere la risoluzione massima e la velocità di aggiornamento del display Philips.

  7. Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse

  8. La modalità MPRT regola la luminosità per ridurre la sfocatura, quindi non è possibile regolare la luminosità quando MPRT è attivata. Per ridurre la sfocatura delle immagini in movimento, la retroilluminazione a LED si attiverà in perfetta sincronia con l'aggiornamento dello schermo, che può causare notevoli variazioni della luminosità.

  9. MPRT è la modalità ottimizzata per il gioco. L'attivazione di MPRT può causare un notevole sfarfallio dello schermo. Si consiglia la disattivazione quando non si utilizza la funzione di gioco.

  10. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tutti i diritti riservati. AMD, il logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ e le combinazioni derivanti sono marchi commerciali di Advanced Micro Devices, Inc. Gli altri nomi dei prodotti utilizzati nella presente pubblicazione sono forniti solo per scopi identificativi e potrebbero essere marchi commerciali delle rispettive aziende.

  11. Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini delle funzionalità.