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Garanzia di 2 anni
Immagini nitide e brillanti oltre ogni limite
Il monitor Philips V-Line con ampio angolo di visualizzazione offre una visione oltre ogni limite, una qualità elevata e funzioni essenziali. La sincronizzazione adattiva assicura una visualizzazione video fluida. Caratteristiche quali antiriflesso, modalità LowBlue e immagini prive di sfarfallio non affaticano gli occhi.
V Line
24 (23,8"/60,5 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
I display IPS utilizzano una tecnologia avanzata che offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178°, per una visualizzazione da quasi ogni angolazione. A differenza dei pannelli TN standard, i display IPS garantiscono immagini davvero nitide dai colori naturali, così da renderli ideali non solo per foto, film e navigazione Web, ma anche per le applicazioni professionali che richiedono colori accurati e luminosità costante.
SmartContrast è una tecnologia Philips che analizza i contenuti visualizzati regolando automaticamente i colori e controllando l'intensità della retroilluminazione per potenziare i contrasti in modo dinamico e garantire immagini e video digitali ottimali o migliorare la riproduzione delle tonalità scure dei videogiochi. Quando viene selezionata la modalità Economy, il contrasto viene regolato e la retroilluminazione ottimizzata per una corretta visualizzazione delle applicazioni per ufficio con un ridotto consumo energetico.
SmartImage è un'esclusiva tecnologia di ultima generazione di Philips che analizza i contenuti visualizzati sullo schermo e offre prestazioni di riproduzione ottimizzate. Questa interfaccia intuitiva consente di selezionare varie modalità come ufficio, immagini, intrattenimento, gioco, risparmio energetico e così via, per l'abbinamento perfetto all'applicazione utilizzata. Sulla base della scelta, SmartImage ottimizza in maniera dinamica il contrasto, la saturazione del colore e la nitidezza delle immagini e dei video per prestazioni di visualizzazione ottimali. La modalità di risparmio energetico consente di risparmiare notevolmente. Il tutto in tempo reale premendo solo un pulsante!
4.2
su 5
12
Recensioni
83%
di utenti consiglia questo prodotto
Peppe73
11/05/2023
Italia
Compratore verificato
prodotto ottimo in tutte le parti pecca l'audio
Il prodotto è ottimo come colori e forma estetica. Buona brillantezza e tante funzionaliltà nel suo menù o tramite il software smrt control. Unica pecca l'audio che non è alto, ma la cosa peggiore ad ogni scroll del muose su documenti o pagine web si sente un fastidioso ronzio
Pro
Colori, funzioni multimediali, tanfge impostazioni specie quella unica per lettura come se fosse carta.
Contro
Ronzio dalle casse audio ad ogni scrool del mouse
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 221V8A Monitor LCD
Data di utilizzo 2023-04-11
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 221V8A Monitor LCD
Data di utilizzo 2023-04-11
Good speed
03/08/2024
United Kingdom
Compratore verificato
The product has very good features
Excellent plug and play features, software accompanied the monitor making it available on the system with its drivers, low power consumption.
Pro
Inexpensive, good appearance, comes with drivers, and adaptable connectivity.
Contro
Not recognisable on system without drivers.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 272V8A LCD monitor
Data di utilizzo 2022-08-03
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 272V8A LCD monitor
Data di utilizzo 2022-08-03
FreshMike
01/01/2023
United Kingdom
Excellent Monitor, great Picture Quality ,75Hz
Got it for 85£, which was a bargain for a 75Hz Monitor. Use it without a problem in a multi monitor setup. There is nothing else you can want from monitor like this: IPS Panel, 75Hz, Great picture quality, Gaming response time < 5ms, HDMI, DP, speakers ..
Pro
- Great Full HD Quality, 3 inputs HDMI, DP, inbuilt speakers, 75Hz
Contro
Build in speakers are not the best, but they do the job
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 242V8A LCD monitor
Data di utilizzo 2022-01-01
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 242V8A LCD monitor
Data di utilizzo 2022-01-01
La parola "IPS", il marchio e i brevetti delle tecnologie appartengono ai legittimi proprietari.
La risoluzione massima funziona sia con ingresso HDMI che DP.
Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse
Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.