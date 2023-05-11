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Monitor LCD

242V8A/00

4.2

| (12) Recensioni | 83% di utenti consiglia questo prodotto

Immagini nitide e brillanti oltre ogni limite

Il monitor Philips V-Line con ampio angolo di visualizzazione offre una visione oltre ogni limite, una qualità elevata e funzioni essenziali. La sincronizzazione adattiva assicura una visualizzazione video fluida. Caratteristiche quali antiriflesso, modalità LowBlue e immagini prive di sfarfallio non affaticano gli occhi.

Vedi tutti i vantaggi

Immagini nitide e brillanti oltre ogni limite

  • V Line

  • 24 (23,8"/60,5 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Tecnologia LED IPS per immagini ampie e colori precisi

Tecnologia LED IPS per immagini ampie e colori precisi

I display IPS utilizzano una tecnologia avanzata che offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178°, per una visualizzazione da quasi ogni angolazione. A differenza dei pannelli TN standard, i display IPS garantiscono immagini davvero nitide dai colori naturali, così da renderli ideali non solo per foto, film e navigazione Web, ma anche per le applicazioni professionali che richiedono colori accurati e luminosità costante.

SmartContrast: per dettagli in tonalità di nero incredibili

SmartContrast: per dettagli in tonalità di nero incredibili

SmartContrast è una tecnologia Philips che analizza i contenuti visualizzati regolando automaticamente i colori e controllando l'intensità della retroilluminazione per potenziare i contrasti in modo dinamico e garantire immagini e video digitali ottimali o migliorare la riproduzione delle tonalità scure dei videogiochi. Quando viene selezionata la modalità Economy, il contrasto viene regolato e la retroilluminazione ottimizzata per una corretta visualizzazione delle applicazioni per ufficio con un ridotto consumo energetico.

SmartImage offre impostazioni predefinite per immagini ottimizzate

SmartImage offre impostazioni predefinite per immagini ottimizzate

SmartImage è un'esclusiva tecnologia di ultima generazione di Philips che analizza i contenuti visualizzati sullo schermo e offre prestazioni di riproduzione ottimizzate. Questa interfaccia intuitiva consente di selezionare varie modalità come ufficio, immagini, intrattenimento, gioco, risparmio energetico e così via, per l'abbinamento perfetto all'applicazione utilizzata. Sulla base della scelta, SmartImage ottimizza in maniera dinamica il contrasto, la saturazione del colore e la nitidezza delle immagini e dei video per prestazioni di visualizzazione ottimali. La modalità di risparmio energetico consente di risparmiare notevolmente. Il tutto in tempo reale premendo solo un pulsante!

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.2

su 5

12

Recensioni

83%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2

11/05/2023

Italia

Italia

Compratore verificato

prodotto ottimo in tutte le parti pecca l'audio

Il prodotto è ottimo come colori e forma estetica. Buona brillantezza e tante funzionaliltà nel suo menù o tramite il software smrt control. Unica pecca l'audio che non è alto, ma la cosa peggiore ad ogni scroll del muose su documenti o pagine web si sente un fastidioso ronzio

Pro

Colori, funzioni multimediali, tanfge impostazioni specie quella unica per lettura come se fosse carta.

Contro

Ronzio dalle casse audio ad ogni scrool del mouse

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 221V8A Monitor LCD

Data di utilizzo 2023-04-11

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 221V8A Monitor LCD

Data di utilizzo 2023-04-11

03/08/2024

United Kingdom

United Kingdom

Compratore verificato

The product has very good features

Excellent plug and play features, software accompanied the monitor making it available on the system with its drivers, low power consumption.

Pro

Inexpensive, good appearance, comes with drivers, and adaptable connectivity.

Contro

Not recognisable on system without drivers.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 272V8A LCD monitor

Data di utilizzo 2022-08-03

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 272V8A LCD monitor

Data di utilizzo 2022-08-03

01/01/2023

United Kingdom

United Kingdom

Excellent Monitor, great Picture Quality ,75Hz

Got it for 85£, which was a bargain for a 75Hz Monitor. Use it without a problem in a multi monitor setup. There is nothing else you can want from monitor like this: IPS Panel, 75Hz, Great picture quality, Gaming response time < 5ms, HDMI, DP, speakers ..

Pro

- Great Full HD Quality, 3 inputs HDMI, DP, inbuilt speakers, 75Hz

Contro

Build in speakers are not the best, but they do the job

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 242V8A LCD monitor

Data di utilizzo 2022-01-01

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 242V8A LCD monitor

Data di utilizzo 2022-01-01

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Esclusioni di responsabilità

  1. La parola "IPS", il marchio e i brevetti delle tecnologie appartengono ai legittimi proprietari.

  2. La risoluzione massima funziona sia con ingresso HDMI che DP.

  3. Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse

  4. Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.