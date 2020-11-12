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Garanzia di 2 anni
Semplicemente coinvolgente
Il display curvo E Line da 24" offre un'esperienza davvero coinvolgente in un design elegante. Goditi immagini nitide in Full HD e un'azione fluida grazie alla tecnologia AMD FreeSync.
E Line
24 (23,6"/59,9 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
La qualità dell'immagine conta. I display normali offrono una buona qualità ma non è sufficiente. Questo display è dotato di risoluzione Full HD ottimizzata 1920 x 1080. Il Full HD offre un dettaglio nitido combinato con elevata luminosità, incredibile contrasto, massima nitidezza del movimento e dei colori per immagini realistiche.
Un dispositivo HDMI-Ready dispone di tutto l'hardware necessario per accogliere un ingresso High-Definition Multimedia Interface (HDMI). Un cavo HDMI consente segnali audio e video digitali di alta qualità trasmessi su un singolo cavo da un PC o un qualsiasi numero di sorgenti AV (tra cui decoder, lettori DVD, ricevitori A/V e videocamere).
Il nuovo display da gaming Philips dispone dell'accesso rapido OSD, adattato per i giocatori, offrendo opzioni multiple. La modalità "FPS" (First person shooting) migliora i temi scuri nei giochi, consentendo di vedere gli oggetti nascosti nelle zone scure. La modalità "Racing" adatta il display con il tempo di risposta più veloce, colori elevati e regolazione dell'immagine. La modalità "RTS" (Real time strategy) dispone di una speciale modalità SmartFrame che permette di evidenziare un'area specifica consentendo di regolare l'immagine e le dimensioni. I giocatori 1 e 2 ti consentono di salvare le impostazioni personali di gioco in base ai vari giochi, assicurando le migliori prestazioni.
4.1
su 5
22
Recensioni
80%
di utenti consiglia questo prodotto
Enrimar
12/11/2020
Italia
Molto funzionale
Luminoso e leggermente ricurvo per ampliare lo spazio visivo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 271E1SCA Monitor LCD curvo Full HD
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 271E1SCA Monitor LCD curvo Full HD
Nico.46
22/02/2024
France
Compratore verificato
Monitor LCD incurvé Full HD 241E1SCA
J'ai choisi cet écran, car j'avais besoin d'un très bonne définition pour mon travail a un prix abordable et avec un beau design. Après deux semaines d'utilisation, je suis très satisfait de mon achat, cet écran répond parfaitement a mes attentes. La vitesse d'affichage est vraiment rapide, au quotidien pour utiliser Lightroom et Photoshop la définition est ultra net et précise.. Cet écran est vraiment superbe, malgré tout a manipuler avec précaution, c'est du matériel de pointe. Je recommande vivement cet article
Pro
la dalle est magnifique et écran incurvé ce qui offre un confort maximal pour une utilisation prolongé, port HDMI et VGA, hauts parleurs intégré
Contro
a minupuler avec précaution, eviter de mettre ses doigts sur l'écran , c'est du matériel de pointe., pour les réglages au début on s'y perd un peut
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Monitor 241E1SCA Moniteur LCD incurvé Full HD
Date of Use 2024-01-22
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Monitor 241E1SCA Moniteur LCD incurvé Full HD
Date of Use 2024-01-22
Hervelevrai
03/05/2022
Suisse
Compratore verificato
Très bel objet
Je suis pleinement satisfait de cet écran ..Je connaissais la qualite des écrans Philips pour avoir changer de format ,du 20 pouces á 27 pouces ..la qualite Et la luminosité sont excellent ..Et j'apprécie d'autant les films Avec l'incurvation comme au cinema ..j'ai juste rajouter ses baffes pour le son ..
Pro
Le plan incurvé
Contro
Pas de réglage de pied en hauteur
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 271E1SCA Moniteur LCD incurvé Full HD
Date of Use 2021-04-03
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 271E1SCA Moniteur LCD incurvé Full HD
Date of Use 2021-04-03
Raggio dell'arco della curvatura del display in mm
La risoluzione massima funziona solo con ingresso HDMI.
Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse
NTSC in base all'area su CIE1976
sRGB: in base all'area su CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tutti i diritti riservati. AMD, il logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ e le combinazioni derivanti sono marchi commerciali di Advanced Micro Devices, Inc. Gli altri nomi dei prodotti utilizzati nella presente pubblicazione sono forniti solo per scopi identificativi e potrebbero essere marchi commerciali delle rispettive aziende.
Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.