Esteticamente il monitor si presente molto bene, da impressione di solidità ed è molto gradevole. E' regolabile l'altezza, l'inclinazione, può rotare sull'asse verticale e su quello orizzontale, praticamente in ogni direzione. La resa delle immagini è ottima già con le impostazioni predefinite. Piacevolissimo da utilizzare ha una definizione notevole delle immagini ed un'ottima resa dei colori. Ottimo per il cad e l'ufficio. Le casse decisamente non sono all'altezza, la qualità del suono è pessima, mi chiedo se non sarebbe stato meglio non metterle. La posizione delle porte usb non è il massimo, visto che è un hub sarebbe meglio averne due in basso per la tastiera ed il mouse senza cavi a penzoloni di lato. A parte queste due pecche il monitor è spettacolare sono soddisfatto.