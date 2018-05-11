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Garanzia di 2 anni
Immagini nitide, prestazioni eccellenti
Lo schermo con PowerSensor di Philips, con l'85% di plastica riciclata e alloggiamento privo di PVC e BFR è ideale per una produttività ecocompatibile
B-Line
24 (24,1”/61,1 cm diag.)
1920 x 1200 (WUXGA)
SmartErgoBase è una base per monitor che offre un comfort di visualizzazione ergonomico e un sistema di gestione dei cavi. La base può essere girata, inclinata e ruotata in varie angolazioni per garantire il massimo comfort. Il supporto ad altezza regolabile garantisce una visuale ottimale, riducendo le tensioni di una lunga giornata lavorativa, mentre il sistema di gestione dei cavi evita l'aggrovigliamento degli stessi e mantiene la postazione di lavoro in ordine.
Con una ricchezza di connettività, questi display Philips sono dotati di numerose opzioni di collegamento, tra cui VGA, Display Port, connettore HDMI universale, grazie ai quali potrai goderti contenuti video e audio non compressi ad alta risoluzione. L'opzione USB garantisce un trasferimento dati ad altissime velocità anche durante la connessione globale. Indipendentemente dalla sorgente utilizzata, potrai essere certo che il display Philips non diventerà mai obsoleto!
I nuovi display Philips includono cornici ultra sottili per distrazioni minime e massima superficie di visione. Ideali per configurazioni con display multipli o affiancati come nei giochi, nelle applicazioni di grafica e professionali, questi display con cornice ultra sottile danno la sensazione di usare un solo, grande display.
4.0
su 5
3
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
retired50
11/05/2018
Italia
buon prodotto, migliorabile
bel monitor, immagini ottime. il powersensor non sono riuscito ad attivarlo. il pannello di settaggio é scomodo; avrei preferito una applicazione software.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 221B7QPJEB Monitor LCD con PowerSensor
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 221B7QPJEB Monitor LCD con PowerSensor
Giulio64
12/01/2018
Italia
Prodotto ottimo per lavorare sui documenti
Prodotto solido e robusto, lo consiglio in particolare per la tecnologia LowBlue che riduce notevolmente l'affaticamento degli occhi, soprattutto lavorando con programmi di videoscrittura e fogli di calcolo, e per la facilità di orientamento del monitor sia in altezza che in inclinazione. Qualità delle plastiche non eccelsa (in particolare la copertura posteriore della staffa di supporto) e un po' approssimativa la regolazione del Power Sensor (o è troppo sensibile o troppo poco).
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 241B7QPJEB Monitor LCD con PowerSensor
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 241B7QPJEB Monitor LCD con PowerSensor
freelucio
09/12/2016
Italia
Ottimo prodotto, qualche pecca.
Esteticamente il monitor si presente molto bene, da impressione di solidità ed è molto gradevole. E' regolabile l'altezza, l'inclinazione, può rotare sull'asse verticale e su quello orizzontale, praticamente in ogni direzione. La resa delle immagini è ottima già con le impostazioni predefinite. Piacevolissimo da utilizzare ha una definizione notevole delle immagini ed un'ottima resa dei colori. Ottimo per il cad e l'ufficio. Le casse decisamente non sono all'altezza, la qualità del suono è pessima, mi chiedo se non sarebbe stato meglio non metterle. La posizione delle porte usb non è il massimo, visto che è un hub sarebbe meglio averne due in basso per la tastiera ed il mouse senza cavi a penzoloni di lato. A parte queste due pecche il monitor è spettacolare sono soddisfatto.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 272B7QPJEB Monitor LED QHD con PowerSensor
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 272B7QPJEB Monitor LED QHD con PowerSensor
La valutazione EPEAT è valida solo nel paese in cui Philips registra il prodotto. Visita il sito https://epeat.sourcemap.com/ per lo stato di registrazione nel tuo paese.
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La ricarica veloce è compatibile con lo standard USB BC 1.2
Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse