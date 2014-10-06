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Fuori produzione
234E5QHAW/00
Immagini intense con il display AH-IPS
Questo accattivante display Philips con cornice ultra sottile e schermo AH-IPS ti offre immagini eccellenti dai colori intensi. Il collegamento Mobile HD ti permette di connettere lo smartphone.
Cornice ridotta
23" (58,4 cm)
MHL
Doppi altoparlanti stereo di alta qualità integrati sullo schermo. Consentono un'emissione frontale o una riproduzione delle frequenze più basse, delle frequenze alte, un'emissione posteriore e altro in base al modello e al design.
La qualità dell'immagine conta. I display normali offrono una buona qualità ma non è sufficiente. Questo display è dotato di risoluzione Full HD ottimizzata 1920 x 1080. Il Full HD offre un dettaglio nitido combinato con elevata luminosità, incredibile contrasto, massima nitidezza del movimento e dei colori per immagini realistiche.
3.7
su 5
12
Recensioni
Caldie
06/10/2014
United Kingdom
Compratore verificato
great value, top quality
good design, very thin bezel, crisp colours and comes with speakers built in. also has both VGA and HDMI connections.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 234E5QHAW LCD monitor with SmartImage lite
Sì, consiglio questo prodotto
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JJSG
23/01/2014
España
Buena calidad de imagen.
Buena calidad de imagen. Cumple con creces. Buen precio para lo que ofrece. Los altavoces son mejorables, pero los tiene y son de agradecer. Apto para ps4 y juegos en general. Excelente calidad de imagen.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 234E5QHAW Monitor LCD con SmartImage Lite
Sì, consiglio questo prodotto
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goes
20/07/2015
Suisse
Compratore verificato
Haelt was es verspricht
Passt auch farblich gut zum Mobiliar Technisch alles ok
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 274E5QHAW LCD-Monitor mit SmartImage Lite
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 274E5QHAW LCD-Monitor mit SmartImage Lite
Richiede il dispositivo MHL opzionale certificato e il cavo MHL (non incluso). Verificare la compatibilità con il rivenditore del dispositivo MHL.
Le modalità standby e risparmio energetico dell'ErP non sono applicabili per la ricarica dell'MHL
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