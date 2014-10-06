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Fuori produzione

Monitor LCD con SmartImage Lite

234E5QHAW/00

3.7

| (12) Recensioni

Immagini intense con il display AH-IPS

Questo accattivante display Philips con cornice ultra sottile e schermo AH-IPS ti offre immagini eccellenti dai colori intensi. Il collegamento Mobile HD ti permette di connettere lo smartphone.

Vedi tutti i vantaggi

con cornice ultra sottile e tecnologia MHL

Immagini intense con il display AH-IPS

  • Cornice ridotta

  • 23" (58,4 cm)

  • MHL

Il cavo MHL opzionale permette la riproduzione audio e video a HD

Altoparlanti stereo incorporati per file multimediali

Doppi altoparlanti stereo di alta qualità integrati sullo schermo. Consentono un'emissione frontale o una riproduzione delle frequenze più basse, delle frequenze alte, un'emissione posteriore e altro in base al modello e al design.

Display 16:9 Full HD per immagini ricche di dettagli nitidi

La qualità dell'immagine conta. I display normali offrono una buona qualità ma non è sufficiente. Questo display è dotato di risoluzione Full HD ottimizzata 1920 x 1080. Il Full HD offre un dettaglio nitido combinato con elevata luminosità, incredibile contrasto, massima nitidezza del movimento e dei colori per immagini realistiche.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.7

su 5

12

Recensioni

1

06/10/2014

United Kingdom

United Kingdom

Compratore verificato

great value, top quality

good design, very thin bezel, crisp colours and comes with speakers built in. also has both VGA and HDMI connections.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 234E5QHAW LCD monitor with SmartImage lite

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23/01/2014

España

España

Buena calidad de imagen.

Buena calidad de imagen. Cumple con creces. Buen precio para lo que ofrece. Los altavoces son mejorables, pero los tiene y son de agradecer. Apto para ps4 y juegos en general. Excelente calidad de imagen.

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Questa revisione è stata effettuata per 234E5QHAW Monitor LCD con SmartImage Lite

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20/07/2015

Suisse

Suisse

Compratore verificato

Haelt was es verspricht

Passt auch farblich gut zum Mobiliar Technisch alles ok

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Questa revisione è stata effettuata per 274E5QHAW LCD-Monitor mit SmartImage Lite

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Esclusioni di responsabilità

  1. Richiede il dispositivo MHL opzionale certificato e il cavo MHL (non incluso). Verificare la compatibilità con il rivenditore del dispositivo MHL.

  2. Le modalità standby e risparmio energetico dell'ErP non sono applicabili per la ricarica dell'MHL

  3. La parola "IPS", il marchio e i brevetti delle tecnologie appartengono ai legittimi proprietari.