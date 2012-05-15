Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
221TE2LB/00
Guarda la TV al meglio sul tuo monitor LED
Prova la qualità superiore dei programmi TV sul tuo monitore LED. Con l'ingresso HDMI, l'audio stereo e i controlli tattili moderni, il sistema 221TE2L è pronto a intrattenerti!
T-line
54,6 cm (21,5")
Il display Flat LCD deve garantire il contrasto più elevato e le immagini più vivaci. Il sistema di elaborazione video di Philips insieme all'esclusiva tecnologia di attenuazione avanzata e ottimizzazione della retroilluminazione consentono di ottenere immagini vivaci. SmartContrast consente di aumentare il contrasto ottenendo un eccellente livello di sfumature di nero e una resa accurata delle ombre e dei colori. Sarà quindi possibile visualizzare immagini chiare e naturali con un alto livello di contrasto e colori brillanti.
Lo schermo Full HD vanta una risoluzione widescreen di 1920 x 1080p, ovvero la più elevata per le sorgenti in alta definizione, in grado di offrire la migliore qualità dell'immagine possibile. È a prova di futuro, dal momento che supporta segnali da 1080p da qualsiasi sorgente, compresi il recentissimo Blu-ray e le console videogiochi HD di ultima generazione. L'elaborazione del segnale è completamente aggiornata per supportare una qualità e una risoluzione più alte. È in grado di produrre immagini a scansione progressiva brillanti e prive di sfarfallio, con luminosità eccezionale e colori perfetti.
Incredible Surround è una tecnologia audio di Philips che amplifica l'audio e garantisce una totale immersione nel suono. Grazie all'innovativo sistema per la variazione della fase elettronica, Incredible Surround mixa l'audio proveniente da destra e da sinistra in modo da coprire completamente la distanza virtuale tra i due altoparlanti. Questo sistema migliora sensibilmente l'effetto stereo e crea una dimensione sonora molto più naturale. Incredible Surround consente di ottenere un audio surround ancora più profondo senza dover utilizzare altoparlanti aggiuntivi.
3.5
su 5
25
Recensioni
EMP1967
15/05/2012
Italia
Porta Usb
Peccato che la porta usb si solo per gli aggiornamenti.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 221TE2LB LED monitor with Digital TV tuner
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 221TE2LB LED monitor with Digital TV tuner
senianet
15/05/2012
España
Es muy buen producto
El diseño es muy bonito y es un monitor elegante a parte de muy buena calidad.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 221TE2LB LED monitor with Digital TV tuner
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 221TE2LB LED monitor with Digital TV tuner
JUMI
08/05/2012
Deutschland
Dieses Produkt ist Super
Wir sind mit dem Monitor sehr zufrieden.Das Produkt ist sehr zu Empfehlen.Die Bildschärfe ist Super.Fernsehen macht hier Spaß.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 221TE2LB LED monitor with Digital TV tuner
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 221TE2LB LED monitor with Digital TV tuner