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Fuori produzione

Monitor LED con sintonizzatore TV digitale

221TE2LB/00

3.5

| (25) Recensioni

Guarda la TV al meglio sul tuo monitor LED

Prova la qualità superiore dei programmi TV sul tuo monitore LED. Con l'ingresso HDMI, l'audio stereo e i controlli tattili moderni, il sistema 221TE2L è pronto a intrattenerti!

Vedi tutti i vantaggi

Guarda la TV al meglio sul tuo monitor LED

  • T-line

  • 54,6 cm (21,5")

SmartContrast 20.000.000:1 per dettagli in tonalità di nero incredibili

Il display Flat LCD deve garantire il contrasto più elevato e le immagini più vivaci. Il sistema di elaborazione video di Philips insieme all'esclusiva tecnologia di attenuazione avanzata e ottimizzazione della retroilluminazione consentono di ottenere immagini vivaci. SmartContrast consente di aumentare il contrasto ottenendo un eccellente livello di sfumature di nero e una resa accurata delle ombre e dei colori. Sarà quindi possibile visualizzare immagini chiare e naturali con un alto livello di contrasto e colori brillanti.

Display LCD Full HD con risoluzione 1920x1080p

Lo schermo Full HD vanta una risoluzione widescreen di 1920 x 1080p, ovvero la più elevata per le sorgenti in alta definizione, in grado di offrire la migliore qualità dell'immagine possibile. È a prova di futuro, dal momento che supporta segnali da 1080p da qualsiasi sorgente, compresi il recentissimo Blu-ray e le console videogiochi HD di ultima generazione. L'elaborazione del segnale è completamente aggiornata per supportare una qualità e una risoluzione più alte. È in grado di produrre immagini a scansione progressiva brillanti e prive di sfarfallio, con luminosità eccezionale e colori perfetti.

Incredible Surround per le migliori prestazioni audio

Incredible Surround è una tecnologia audio di Philips che amplifica l'audio e garantisce una totale immersione nel suono. Grazie all'innovativo sistema per la variazione della fase elettronica, Incredible Surround mixa l'audio proveniente da destra e da sinistra in modo da coprire completamente la distanza virtuale tra i due altoparlanti. Questo sistema migliora sensibilmente l'effetto stereo e crea una dimensione sonora molto più naturale. Incredible Surround consente di ottenere un audio surround ancora più profondo senza dover utilizzare altoparlanti aggiuntivi.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.5

su 5

25

Recensioni

15/05/2012

Italia

Italia

Porta Usb

Peccato che la porta usb si solo per gli aggiornamenti.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 221TE2LB LED monitor with Digital TV tuner

Sì, consiglio questo prodotto

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15/05/2012

España

España

Es muy buen producto

El diseño es muy bonito y es un monitor elegante a parte de muy buena calidad.

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08/05/2012

Deutschland

Deutschland

Dieses Produkt ist Super

Wir sind mit dem Monitor sehr zufrieden.Das Produkt ist sehr zu Empfehlen.Die Bildschärfe ist Super.Fernsehen macht hier Spaß.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 221TE2LB LED monitor with Digital TV tuner

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