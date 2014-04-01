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SilverVisionLampadina per interni e di segnalazione

12496SVB2

Guida con stile

Le lampadine di segnalazione SilverVision sono state progettate per i guidatori che vogliono personalizzare il proprio veicolo. Con SilverVision, il guidatore può godere di un effetto cromato completo nelle frecce anteriori e posteriori.

Vedi tutti i vantaggi

Design delle frecce con rivestimento argento

Guida con stile

  • Tipo di lampadina: PY21W

  • Confezione da: 2

  • 12 V, 21 W

  • Più stile

Philips è scelta dalle principali case automobilistiche

Philips è scelta dalle principali case automobilistiche

Per 100 anni, Philips ha detenuto il primato nell'industria dell'illuminazione automobilistica, introducendo innovazioni tecnologiche diventate poi standard nelle autovetture moderne. Oggi, un'auto su due in Europa e una su tre su scala mondiale è dotata delle soluzioni per illuminazione Philips.

Sostituisci entrambe le lampadine di segnalazione per ottenere un effetto ottimale

Consigliamo di sostituire entrambe le lampadine di segnalazione per ottenere un effetto simmetrico.

Ampia gamma di lampadine da 12 V per tutti gli usi

Ampia gamma di lampadine da 12 V per tutti gli usi

Quale lampadina da 12 V e per quale funzione? L'offerta Philips Automotive comprende le seguenti funzioni: frecce anteriori e posteriori.

Specifiche tecniche

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