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Garanzia di 2 anni
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Guida con stile
Le lampadine di segnalazione SilverVision sono state progettate per i guidatori che vogliono personalizzare il proprio veicolo. Con SilverVision, il guidatore può godere di un effetto cromato completo nelle frecce anteriori e posteriori.
Tipo di lampadina: PY21W
Confezione da: 2
12 V, 21 W
Più stile
Per 100 anni, Philips ha detenuto il primato nell'industria dell'illuminazione automobilistica, introducendo innovazioni tecnologiche diventate poi standard nelle autovetture moderne. Oggi, un'auto su due in Europa e una su tre su scala mondiale è dotata delle soluzioni per illuminazione Philips.
Consigliamo di sostituire entrambe le lampadine di segnalazione per ottenere un effetto simmetrico.
Quale lampadina da 12 V e per quale funzione? L'offerta Philips Automotive comprende le seguenti funzioni: frecce anteriori e posteriori.
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