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apr 03, 2020

Migliaia di persone collegate alla maratona di webinar su COVID-19 per condividere le best practice


Più di 130.000 persone da circa 160 paesi hanno partecipato al webinar della COVID Marathon di 7 ore organizzato dalla European Society of Intensive Care Medicine (ESICM) che si è tenuto sabato 28 marzo. L'evento -"Intensivists Care for Lives"- ha coinvolto i massimi esperti a livello internazionale in discussioni, presentazioni e sessioni interattive dove sono state condivise le ultime notizie sulla scarsità di letti in terapia intensiva, sulla preparazione di protocolli e di triage, sulla cura del personale clinico e sulla necessità di creare scorte per future epidemie. Il webinar, supportato da Philips, è ora disponibile su https://esicm-tv.org/covid19.

 

Non sorprende che le discussioni si siano concentrate sul sovraccarico del sistema sanitario globale, in particolare per quanto concerne la terapia intensiva dove i letti scarseggiano, sulla carenza di attrezzature e forniture, sulla necessità di formazione su device come ventilatori e dispositivi di protezione individuale e sulle attenzioni necessarie verso uno staff clinico esausto e che espone potenzialmente i familiari a rischio di contrarre il virus.

Altre esigenze urgenti evidenziate dai relatori includono le seguenti raccomandazioni:

 

  • Continuare a basarsi sulle linee guida dell'OMS e sulle esperienze dai paesi che hanno vissuto per primi l’emergenza per prepararsi alla gestione di pazienti e operatori sanitari;
  • Stabilire una forte leadership nella gestione del cambiamento insieme ad aspettative realistiche sulla qualità dell'assistenza erogata durante la crisi;
  • Sfruttare i dati e gli strumenti digitali come la telemedicina per la preparazione e la risposta alla pandemia e migliorare il supporto al personale richiesto in una serie di dimensioni; ad es. salute psicologica e fisica, casa, vita e comunicazione;
  • Accelerare la ricerca derivante dalle oltre 300 trial registrati in tutto il mondo

Salvare vite è, come sempre, la nostra priorità numero uno. Dobbiamo, tuttavia, anche prenderci cura della nostra salute e del nostro benessere ed è per questo che è così importante che il supporto e le risorse siano disponibili. Per questo motivo, la Società europea di medicina per terapia intensiva ha pubblicato attivamente linee guida e articoli scientifici, aumentando la consapevolezza del pubblico e supportando la rete dei professionisti in terapia intensiva.

Professor Jozef Kesecioglu

Responsabile del reparto di terapia intensiva presso il centro medico universitario di Utrecht e presidente dell'ESICM

“Le nostre terapie intensive stanno affrontando la più grande sfida degli ultimi decenni e, purtroppo, molti operatori sanitari in prima linea hanno anche contratto la malattia mentre cercavano di salvare la vita degli altri. Siamo, tuttavia, insieme in questo.” Ha continuato il Professor Kesecioglu

 

Oltre alla maratona COVID-19, ESICM ha ospitato un secondo webinar il 2 aprile per affrontare "Come ventilare i pazienti COVID-19". Il webinar ESICM ha riuninito due esperti di insufficienza respiratoria: il Prof. Claude Guerin, Professore di Medicina di terapia intensiva all'Università Claude Bernard di Lione I a Lione, Francia e Capo dell'ICI medico all'Ospedale Croix Rousse, Hospices Civils, Lione e il dott. Luigi Camporota, consulente intensivista presso il Trust Foundation NHS di Guy's & St. Thomas a Londra, uno dei più grandi reparti di terapia intensiva nel Regno Unito e il più grande dei soli cinque centri ARF (Acute Respiratory Failure) commissionati a livello nazionale nel Regno Unito - per discutere di ventilazione meccanica avanzata, imaging polmonare non invasivo e monitoraggio.

 

Per accedere al webinar ESICM e ascoltare una registrazione della maratona del 28 marzo nella sua interezza, vi invitiamo a visitare il sito ESICM COVID-19. Per ulteriori informazioni su come Philips sta affrontando il Coronavirus a livello globale, visitare l'hub COVID-19 di Philips.


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Monitoraggio dei pazienti Cura del sonno e delle vie respiratorie Telemedicina COVID-19 Articolo

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Elena Visentini

Elena Visentini

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