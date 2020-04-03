Migliaia di persone collegate alla maratona di webinar su COVID-19 per condividere le best practice



Più di 130.000 persone da circa 160 paesi hanno partecipato al webinar della COVID Marathon di 7 ore organizzato dalla European Society of Intensive Care Medicine (ESICM) che si è tenuto sabato 28 marzo. L'evento -"Intensivists Care for Lives"- ha coinvolto i massimi esperti a livello internazionale in discussioni, presentazioni e sessioni interattive dove sono state condivise le ultime notizie sulla scarsità di letti in terapia intensiva, sulla preparazione di protocolli e di triage, sulla cura del personale clinico e sulla necessità di creare scorte per future epidemie. Il webinar, supportato da Philips, è ora disponibile su https://esicm-tv.org/covid19.

Non sorprende che le discussioni si siano concentrate sul sovraccarico del sistema sanitario globale, in particolare per quanto concerne la terapia intensiva dove i letti scarseggiano, sulla carenza di attrezzature e forniture, sulla necessità di formazione su device come ventilatori e dispositivi di protezione individuale e sulle attenzioni necessarie verso uno staff clinico esausto e che espone potenzialmente i familiari a rischio di contrarre il virus.

Altre esigenze urgenti evidenziate dai relatori includono le seguenti raccomandazioni: