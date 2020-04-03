Diventare virtuali per combattere il COVID-19

Come molti di voi, sto lavorando da casa da quando è scoppiata la pandemia COVID-19 e ho limitato i miei spostamenti al minimo. Tuttavia, pur essendo in una categoria ad alto rischio che ha scelto la strada dell’auto-isolamento, non sono isolato affatto. Continuo a essere in contatto "virtuale" con colleghi, clienti, amici e familiari. Stiamo ascoltando le prime storie di conoscenti che hanno contratto il virus o hanno già perso i loro cari. Se sei uno di loro, ti auguro di essere forte per affrontare questi tempi drammatici. Con l'enorme stress sui sistemi sanitari di tutto il mondo, è più urgente che mai intensificare la collaborazione, la condivisione di informazioni e conoscenze e l'agilità nella fornitura di soluzioni diagnostiche, respiratorie e di monitoraggio su vasta scala.
Il nostro CEO Frans van Houten ha recentemente rilasciato una dichiarazione su come la nostra azienda sta rispondendo alla situazione in costante evoluzione di COVID-19. Da casa mia, insieme ai miei colleghi di tutto il mondo, stiamo lavorando 24 ore su 24 per fornire ventilatori, monitor, apparecchiature diagnostiche e soluzioni di assistenza virtuale per supportare lo straordinario staff clinico nel loro infinito sforzo per aiutare i pazienti. Abbiamo aumentato la produzione di ventilatori, monitor e soluzioni per aiutare a diagnosticare e curare i pazienti. Allo stesso tempo, stiamo supportando gli ospedali ad aumentare il numero di letti in terapia intensiva per accogliere i pazienti più critici e acuti affetti da coronavirus. Le persone in tutto il mondo stanno facendo tutto il possibile per contenere COVID-19 o almeno per rallentare il tasso di infezione. Dovremmo tutti aderire alle linee guida sul distanziamento sociale e sull'igiene e rimanere aggiornati sulle ultime informazioni da fonti sanitarie affidabili, in modo da poter agire come cittadini responsabili in una situazione in rapido cambiamento. Il principio guida per l'informazione è che dovrebbe essere trasparente e basata sulle evidenze. E uno dei nostri strumenti più potenti verso un’assistenza sanitaria basata sull'evidenza è la tecnologia, fondamentale per raccogliere, qualificare e analizzare i dati in modi che rivelano rapidamente schemi e intuizioni nascoste. Ciò chiaramente sottolinea la necessità di solide infrastrutture di dati sanitari. Nei Paesi Bassi, abbiamo contribuito al lancio di un portale di condivisione di dati su COVID-19 che permette che i dati di un paziente vengano facilmente trasferiti in modo sicuro tramite il cloud dall'ospedale A all’ospedale B. Un altro strumento prezioso per far fronte a un'infezione in rapida diffusione come COVID-19 è la "cura virtuale", a volte indicata come telehealth. Con il gran numero di pazienti coinvolti e il rischio di infettare di persona altri pazienti e il personale sanitario, le consultazioni online possono fornire un prezioso aiuto al sistema sanitario. Philips ha reso disponibile una soluzione di telemedicina scalabile dedicata che facilita l'uso dello screening online dei pazienti, supportato da call center esterni. La soluzione mira a prevenire visite non necessarie ai medici di medicina generale e agli ospedali monitorando a distanza la stragrande maggioranza dei pazienti COVID-19 che sono in quarantena a casa. I pazienti infetti da COVID-19 possono essere monitorati a distanza tramite questionari intelligenti sulla loro situazione domestica e sullo stato di salute, identificando se è necessario un intervento. Nella situazione attuale, in cui COVID-19 può degenerare in una polmonite grave, ci sarà un numero crescente di pazienti che richiedono cure acute in ospedale o in un'unità di terapia intensiva (ICU). I numeri che crescono in proporzioni ingestibili si stanno già verificando in molti paesi e continuano a rappresentare una vera preoccupazione per le autorità sanitarie di tutto il mondo, non solo a causa del numero limitato di letti e ventilatori per terapia intensiva, ma anche a causa della carenza di personale e del conseguente burn-out. Medici e infermieri specializzati in terapia intensiva sono già pochi e l'esposizione ripetuta a pazienti infetti aumenterà il loro rischio di contrarre il virus.
Il nostro CEO Frans van Houten ha recentemente rilasciato una dichiarazione su come la nostra azienda sta rispondendo alla situazione in costante evoluzione di COVID-19. Da casa mia, insieme ai miei colleghi di tutto il mondo, stiamo lavorando 24 ore su 24 per fornire ventilatori, monitor, apparecchiature diagnostiche e soluzioni di assistenza virtuale per supportare lo straordinario staff clinico nel loro infinito sforzo per aiutare i pazienti. Abbiamo aumentato la produzione di ventilatori, monitor e soluzioni per aiutare a diagnosticare e curare i pazienti. Allo stesso tempo, stiamo supportando gli ospedali ad aumentare il numero di letti in terapia intensiva per accogliere i pazienti più critici e acuti affetti da coronavirus.
Le persone in tutto il mondo stanno facendo tutto il possibile per contenere COVID-19 o almeno per rallentare il tasso di infezione. Dovremmo tutti aderire alle linee guida sul distanziamento sociale e sull'igiene e rimanere aggiornati sulle ultime informazioni da fonti sanitarie affidabili, in modo da poter agire come cittadini responsabili in una situazione in rapido cambiamento. Il principio guida per l'informazione è che dovrebbe essere trasparente e basata sulle evidenze. E uno dei nostri strumenti più potenti verso un’assistenza sanitaria basata sull'evidenza è la tecnologia, fondamentale per raccogliere, qualificare e analizzare i dati in modi che rivelano rapidamente schemi e intuizioni nascoste. Ciò chiaramente sottolinea la necessità di solide infrastrutture di dati sanitari. Nei Paesi Bassi, abbiamo contribuito al lancio di un portale di condivisione di dati su COVID-19 che permette che i dati di un paziente vengano facilmente trasferiti in modo sicuro tramite il cloud dall'ospedale A all’ospedale B.
Un altro strumento prezioso per far fronte a un'infezione in rapida diffusione come COVID-19 è la "cura virtuale", a volte indicata come telehealth. Con il gran numero di pazienti coinvolti e il rischio di infettare di persona altri pazienti e il personale sanitario, le consultazioni online possono fornire un prezioso aiuto al sistema sanitario. Philips ha reso disponibile una soluzione di telemedicina scalabile dedicata che facilita l'uso dello screening online dei pazienti, supportato da call center esterni. La soluzione mira a prevenire visite non necessarie ai medici di medicina generale e agli ospedali monitorando a distanza la stragrande maggioranza dei pazienti COVID-19 che sono in quarantena a casa. I pazienti infetti da COVID-19 possono essere monitorati a distanza tramite questionari intelligenti sulla loro situazione domestica e sullo stato di salute, identificando se è necessario un intervento.
Nella situazione attuale, in cui COVID-19 può degenerare in una polmonite grave, ci sarà un numero crescente di pazienti che richiedono cure acute in ospedale o in un'unità di terapia intensiva (ICU). I numeri che crescono in proporzioni ingestibili si stanno già verificando in molti paesi e continuano a rappresentare una vera preoccupazione per le autorità sanitarie di tutto il mondo, non solo a causa del numero limitato di letti e ventilatori per terapia intensiva, ma anche a causa della carenza di personale e del conseguente burn-out. Medici e infermieri specializzati in terapia intensiva sono già pochi e l'esposizione ripetuta a pazienti infetti aumenterà il loro rischio di contrarre il virus.
Una tele-ICU o eICU consente a un team di clinici e infermieri di terapia intensiva di monitorare da remoto i pazienti in terapia intensiva, indipendentemente da dove si trovi il paziente. Lo staff sanitario basato in un hub eICU sono supportati da telecamere ad alta definizione, telemetria, analisi predittiva, visualizzazione dei dati e funzionalità di reporting avanzate al fine di supportare i loro colleghi di prima linea. Gli algoritmi avvisano dei segni di deterioramento o miglioramento del paziente. Aiutano il personale a intervenire in modo proattivo in una fase precedente all’evento avverso o a decidere quali pazienti si sono stabilizzati e possono essere trasferiti, consentendo di assegnare i letti in terapia intensiva a pazienti più acuti. La tele-ICU può essere integrata in un centro clinico e operativo più ampio che dà la priorità ai pazienti sulla base dell’acuità e ottimizza il flusso e la logistica dei pazienti. Soluzioni come queste consentono a più pazienti COVID-19 di ricevere cure. Mentre parliamo, stiamo aiutando gli ospedali con eICU installate ad ampliare la loro portata e scambiare informazioni importanti sugli indicatori e sui protocolli COVID-19. Northwell Health ha recentemente tenuto un webinar, durante il quale i medici della struttura hanno condiviso le loro esperienze sull'uso della loro eICU per i pazienti con COVID-19. La telemetria avanzata e le tecnologie connesse offrono la possibilità di monitorare i pazienti acuti su vasta scala. Nel prossimo futuro, ci si può aspettare un software di analisi delle immagini che misuri la temperatura, la frequenza cardiaca e la frequenza respiratoria di un paziente in terapia intensiva da una distanza di diversi metri. Utilizzando le soluzioni di monitoraggio dei pazienti esistenti, l'IA è già in grado di utilizzare i dati acquisiti per prevedere quando le condizioni di un paziente stanno per deteriorarsi, ore prima che un'infermiera sia in grado di individuarli. E quando i pazienti deteriorano, connessioni sicure con esperti clinici esterni consentono di avviare adeguati piani di trattamento. Quando ci sono carenze di personale, come una ridotta disponibilità del personale nel turno di notte, il monitoraggio può essere effettuato da località remote, anche nell’altra metà del mondo dove le persone sono sveglie. Stiamo già implementando la tecnologia della telecamera per i segni vitali per rilevare il deterioramento dei pazienti nelle sale di attesa del pronto soccorso in modo che possano ricevere una rapida attenzione.
Una tele-ICU o eICU consente a un team di clinici e infermieri di terapia intensiva di monitorare da remoto i pazienti in terapia intensiva, indipendentemente da dove si trovi il paziente. Lo staff sanitario basato in un hub eICU sono supportati da telecamere ad alta definizione, telemetria, analisi predittiva, visualizzazione dei dati e funzionalità di reporting avanzate al fine di supportare i loro colleghi di prima linea. Gli algoritmi avvisano dei segni di deterioramento o miglioramento del paziente. Aiutano il personale a intervenire in modo proattivo in una fase precedente all’evento avverso o a decidere quali pazienti si sono stabilizzati e possono essere trasferiti, consentendo di assegnare i letti in terapia intensiva a pazienti più acuti. La tele-ICU può essere integrata in un centro clinico e operativo più ampio che dà la priorità ai pazienti sulla base dell’acuità e ottimizza il flusso e la logistica dei pazienti.
Soluzioni come queste consentono a più pazienti COVID-19 di ricevere cure. Mentre parliamo, stiamo aiutando gli ospedali con eICU installate ad ampliare la loro portata e scambiare informazioni importanti sugli indicatori e sui protocolli COVID-19. Northwell Health ha recentemente tenuto un webinar, durante il quale i medici della struttura hanno condiviso le loro esperienze sull'uso della loro eICU per i pazienti con COVID-19.
La telemetria avanzata e le tecnologie connesse offrono la possibilità di monitorare i pazienti acuti su vasta scala. Nel prossimo futuro, ci si può aspettare un software di analisi delle immagini che misuri la temperatura, la frequenza cardiaca e la frequenza respiratoria di un paziente in terapia intensiva da una distanza di diversi metri. Utilizzando le soluzioni di monitoraggio dei pazienti esistenti, l'IA è già in grado di utilizzare i dati acquisiti per prevedere quando le condizioni di un paziente stanno per deteriorarsi, ore prima che un'infermiera sia in grado di individuarli. E quando i pazienti deteriorano, connessioni sicure con esperti clinici esterni consentono di avviare adeguati piani di trattamento. Quando ci sono carenze di personale, come una ridotta disponibilità del personale nel turno di notte, il monitoraggio può essere effettuato da località remote, anche nell’altra metà del mondo dove le persone sono sveglie. Stiamo già implementando la tecnologia della telecamera per i segni vitali per rilevare il deterioramento dei pazienti nelle sale di attesa del pronto soccorso in modo che possano ricevere una rapida attenzione.
L'approccio di monitoraggio remoto può essere esteso anche a casa, con dispositivi indossabili intelligenti che tracciano i pazienti che sono infetti o a rischio di infezione. Questi dispositivi indossabili, come una patch intelligente, possono misurare la temperatura corporea, la frequenza respiratoria e la frequenza cardiaca, monitorare il sonno e rilevare le cadute. Tutte queste misurazioni possono essere combinate con informazioni contestuali e comportamentali sul paziente per mantenerli il più al sicuro possibile. Stiamo lavorando su soluzioni rapidamente implementabili come queste per i pazienti (a rischio). Tele-ICU e monitoraggio domestico sono solo una parte della soluzione. I colli di bottiglia non compaiono solo nella disponibilità del personale e del letto. Appaiono anche in aree critiche come la diagnosi. Gli ultrasuoni, i raggi X e le TC sono strumenti utili per la diagnosi e il follow-up di COVID-19 [2], ma se il numero dei pazienti cresce rapidamente, i radiologi che li valutano si dovranno interfacciare con un carico di lavoro molto impattante. Se non ci sono abbastanza radiologi disponibili in un ospedale per prendersi cura della popolazione locale, i servizi di tele-radiologia possono potenzialmente offrire loro il necessario supporto. I radiologi di un ospedale possono supportare a distanza i loro colleghi in un altro ospedale. Anche così, con così tanti nuovi casi COVID-19 che compaiono in paesi di tutto il mondo, i pazienti devono spesso aspettare ore prima di ottenere i risultati. L'analisi delle immagini CT abilitata all'intelligenza artificiale potrebbe potenzialmente aiutare a sottoporre a screening i pazienti sospetti di COVID-19 in pochi minuti. Questo a sua volta potrebbe alleviare la pressione su complessi test di laboratorio per confermare la presenza di coronavirus. Ci sono sebbene alcune sfide difficili da risolvere prima che un algoritmo possa distinguere l'influenza dal COVID-19. Un'intera serie di nuove idee innovative e strategie sono attualmente in fase di test in diversi paesi del mondo. Nel prossimo futuro, potremmo vedere i servizi digitali chiudere il circuito tra le consultazioni e l'invio di cure o farmaci da prescrizione, i droni come veicoli per la consegna di farmaci ai pazienti, i robot che disinfettano le aree contaminate. App e chat che fungono da controllori dei sintomi e forniscono consigli aggiornati su viaggi e controllo delle infezioni. Dispositivi medici indossabili che monitorano i pazienti a casa. Fotocamere abilitate al 5G che verificano i sintomi in pochi secondi. Nuovi modi di lavorare che mantengono sicure le procedure diagnostiche pur consentendo una rapida valutazione, come l'ecografia guidata dal robot che viene testata in Cina. Qualsiasi cosa per ridurre al minimo il rischio di trasmissione di malattie. Sebbene queste innovazioni non giocheranno un ruolo chiave nella situazione in cui ci troviamo adesso, vanno tenuti d'occhio con attenzione. È possibile che molti sistemi sanitari tornino al tavolo per migliorare il loro approccio alle cure sulla base delle esperienze di oggi. Penso che la cosa più importante in questo momento sia lavorare insieme, mettere in atto le giuste misure e farlo su scala globale, con coloro che sono andati oltre il picco aiutando i paesi che sono ancora nel mezzo della pandemia. Ciò che apprendiamo nel processo ci consentirà di prevedere e prepararci meglio per il futuro. Una cosa è certa, l'intelligenza artificiale e l'assistenza virtuale, che sono concetti relativamente nuovi per gran parte della società, giocheranno un ruolo fondamentale nella lotta alla pandemia di COVID-19. L'esperienza diretta di queste tecnologie aiuterà senza dubbio a dare forma al dibattito sulle loro applicazioni future nell'assistenza sanitaria e su ciò che significa per tutti noi. Anche se ora dobbiamo farlo solo "virtualmente", restiamo uniti e supportiamo i pazienti COVID-19 nel mondo e coloro che trascorrono ore interminabili e rischiano la propria vita prendendosi cura di loro.
L'approccio di monitoraggio remoto può essere esteso anche a casa, con dispositivi indossabili intelligenti che tracciano i pazienti che sono infetti o a rischio di infezione. Questi dispositivi indossabili, come una patch intelligente, possono misurare la temperatura corporea, la frequenza respiratoria e la frequenza cardiaca, monitorare il sonno e rilevare le cadute. Tutte queste misurazioni possono essere combinate con informazioni contestuali e comportamentali sul paziente per mantenerli il più al sicuro possibile. Stiamo lavorando su soluzioni rapidamente implementabili come queste per i pazienti (a rischio).
Tele-ICU e monitoraggio domestico sono solo una parte della soluzione. I colli di bottiglia non compaiono solo nella disponibilità del personale e del letto. Appaiono anche in aree critiche come la diagnosi. Gli ultrasuoni, i raggi X e le TC sono strumenti utili per la diagnosi e il follow-up di COVID-19 [2], ma se il numero dei pazienti cresce rapidamente, i radiologi che li valutano si dovranno interfacciare con un carico di lavoro molto impattante. Se non ci sono abbastanza radiologi disponibili in un ospedale per prendersi cura della popolazione locale, i servizi di tele-radiologia possono potenzialmente offrire loro il necessario supporto. I radiologi di un ospedale possono supportare a distanza i loro colleghi in un altro ospedale. Anche così, con così tanti nuovi casi COVID-19 che compaiono in paesi di tutto il mondo, i pazienti devono spesso aspettare ore prima di ottenere i risultati. L'analisi delle immagini CT abilitata all'intelligenza artificiale potrebbe potenzialmente aiutare a sottoporre a screening i pazienti sospetti di COVID-19 in pochi minuti. Questo a sua volta potrebbe alleviare la pressione su complessi test di laboratorio per confermare la presenza di coronavirus. Ci sono sebbene alcune sfide difficili da risolvere prima che un algoritmo possa distinguere l'influenza dal COVID-19.
Un'intera serie di nuove idee innovative e strategie sono attualmente in fase di test in diversi paesi del mondo. Nel prossimo futuro, potremmo vedere i servizi digitali chiudere il circuito tra le consultazioni e l'invio di cure o farmaci da prescrizione, i droni come veicoli per la consegna di farmaci ai pazienti, i robot che disinfettano le aree contaminate. App e chat che fungono da controllori dei sintomi e forniscono consigli aggiornati su viaggi e controllo delle infezioni. Dispositivi medici indossabili che monitorano i pazienti a casa. Fotocamere abilitate al 5G che verificano i sintomi in pochi secondi. Nuovi modi di lavorare che mantengono sicure le procedure diagnostiche pur consentendo una rapida valutazione, come l'ecografia guidata dal robot che viene testata in Cina. Qualsiasi cosa per ridurre al minimo il rischio di trasmissione di malattie. Sebbene queste innovazioni non giocheranno un ruolo chiave nella situazione in cui ci troviamo adesso, vanno tenuti d'occhio con attenzione. È possibile che molti sistemi sanitari tornino al tavolo per migliorare il loro approccio alle cure sulla base delle esperienze di oggi.
Penso che la cosa più importante in questo momento sia lavorare insieme, mettere in atto le giuste misure e farlo su scala globale, con coloro che sono andati oltre il picco aiutando i paesi che sono ancora nel mezzo della pandemia. Ciò che apprendiamo nel processo ci consentirà di prevedere e prepararci meglio per il futuro. Una cosa è certa, l'intelligenza artificiale e l'assistenza virtuale, che sono concetti relativamente nuovi per gran parte della società, giocheranno un ruolo fondamentale nella lotta alla pandemia di COVID-19. L'esperienza diretta di queste tecnologie aiuterà senza dubbio a dare forma al dibattito sulle loro applicazioni future nell'assistenza sanitaria e su ciò che significa per tutti noi.
Anche se ora dobbiamo farlo solo "virtualmente", restiamo uniti e supportiamo i pazienti COVID-19 nel mondo e coloro che trascorrono ore interminabili e rischiano la propria vita prendendosi cura di loro.
Chief Innovation & Strategy Officer Jeroen is an experienced global executive and entrepreneur with a track record of leading innovation in the healthcare, information technology and financial services industries. Leading the company’s global Innovation & Strategy organization, he’s responsible for creating a pipeline of innovative business propositions that address emerging customer needs and enable a high-growth, profitable health continuum strategy.
Chief Innovation & Strategy Officer
Jeroen is an experienced global executive and entrepreneur with a track record of leading innovation in the healthcare, information technology and financial services industries. Leading the company’s global Innovation & Strategy organization, he’s responsible for creating a pipeline of innovative business propositions that address emerging customer needs and enable a high-growth, profitable health continuum strategy.
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