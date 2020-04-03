Diventare virtuali per combattere il COVID-19

Il nostro CEO Frans van Houten ha recentemente rilasciato una dichiarazione su come la nostra azienda sta rispondendo alla situazione in costante evoluzione di COVID-19. Da casa mia, insieme ai miei colleghi di tutto il mondo, stiamo lavorando 24 ore su 24 per fornire ventilatori, monitor, apparecchiature diagnostiche e soluzioni di assistenza virtuale per supportare lo straordinario staff clinico nel loro infinito sforzo per aiutare i pazienti. Abbiamo aumentato la produzione di ventilatori, monitor e soluzioni per aiutare a diagnosticare e curare i pazienti. Allo stesso tempo, stiamo supportando gli ospedali ad aumentare il numero di letti in terapia intensiva per accogliere i pazienti più critici e acuti affetti da coronavirus.

Le persone in tutto il mondo stanno facendo tutto il possibile per contenere COVID-19 o almeno per rallentare il tasso di infezione. Dovremmo tutti aderire alle linee guida sul distanziamento sociale e sull'igiene e rimanere aggiornati sulle ultime informazioni da fonti sanitarie affidabili, in modo da poter agire come cittadini responsabili in una situazione in rapido cambiamento. Il principio guida per l'informazione è che dovrebbe essere trasparente e basata sulle evidenze. E uno dei nostri strumenti più potenti verso un’assistenza sanitaria basata sull'evidenza è la tecnologia, fondamentale per raccogliere, qualificare e analizzare i dati in modi che rivelano rapidamente schemi e intuizioni nascoste. Ciò chiaramente sottolinea la necessità di solide infrastrutture di dati sanitari. Nei Paesi Bassi, abbiamo contribuito al lancio di un portale di condivisione di dati su COVID-19 che permette che i dati di un paziente vengano facilmente trasferiti in modo sicuro tramite il cloud dall'ospedale A all’ospedale B.

Un altro strumento prezioso per far fronte a un'infezione in rapida diffusione come COVID-19 è la "cura virtuale", a volte indicata come telehealth. Con il gran numero di pazienti coinvolti e il rischio di infettare di persona altri pazienti e il personale sanitario, le consultazioni online possono fornire un prezioso aiuto al sistema sanitario. Philips ha reso disponibile una soluzione di telemedicina scalabile dedicata che facilita l'uso dello screening online dei pazienti, supportato da call center esterni. La soluzione mira a prevenire visite non necessarie ai medici di medicina generale e agli ospedali monitorando a distanza la stragrande maggioranza dei pazienti COVID-19 che sono in quarantena a casa. I pazienti infetti da COVID-19 possono essere monitorati a distanza tramite questionari intelligenti sulla loro situazione domestica e sullo stato di salute, identificando se è necessario un intervento.

Nella situazione attuale, in cui COVID-19 può degenerare in una polmonite grave, ci sarà un numero crescente di pazienti che richiedono cure acute in ospedale o in un'unità di terapia intensiva (ICU). I numeri che crescono in proporzioni ingestibili si stanno già verificando in molti paesi e continuano a rappresentare una vera preoccupazione per le autorità sanitarie di tutto il mondo, non solo a causa del numero limitato di letti e ventilatori per terapia intensiva, ma anche a causa della carenza di personale e del conseguente burn-out. Medici e infermieri specializzati in terapia intensiva sono già pochi e l'esposizione ripetuta a pazienti infetti aumenterà il loro rischio di contrarre il virus.