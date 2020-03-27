“Per chi come noi opera nel settore della salute questo impegno è una missione vera e propria: ce lo ricordano i nostri tecnici che ogni giorno sono in ospedale a installare o manutenere le apparecchiature medicali utili a combattere l’emergenza e ce lo hanno dimostrato i colleghi che, ognuno nel proprio piccolo, hanno fatto qualcosa di grande di cui sono fortemente orgogliosa”.

Philips ha infine offerto a Regione Lombardia e Protezione Civile l’uso gratuito fino alla fine dell’emergenza degli ex uffici di Philips spa a Monza, per la destinazione che i due enti riterranno più necessaria e appropriata nella gestione dell’emergenza. Il complesso, in uso fino a marzo 2018, ha una superficie complessiva di 24.000 mq.