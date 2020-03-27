Il contribuito, che ammonta in totale a 150.000 euro, è destinato a Protezione Civile, a cui è affidato il coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza sul territorio nazionale. Nell’ambito di queste attività, la donazione servirà a sostenere l’acquisto d tutti i materiali necessari, a partire dai dispositivi di protezione individuale e dalle apparecchiature medicali per il trattamento dei pazienti ospedalizzati. A Cesvi, organizzazione umanitaria basata a Bergamo -territorio fortemente colpito dall’emergenza- la donazione contribuirà a sostenere il reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Papa Giovanni XIII di Bergamo, tramite l’acquisto di dispositivi di protezione individuali e sistemi di ventilazione non invasiva fissi e trasportabili. Al sostegno di Philips Foundation, si aggiunge quello di Philips Italia che ha lanciato una raccolta fondi tra i dipendenti, che l’azienda ha deciso di raddoppiare: grazie a questo impegno condiviso sono stati donati 50.000 euro alla Croce Rossa Italiana che li utilizzerà per la gestione delle attività di assistenza sanitaria in tutto il Paese e l’acquisto di materiali per l’emergenza COVID-19.
Milano, 27 marzo 2020 – Philips Foundation, ente benefico registrato e piattaforma per le attività sociali a livello globale di Royal Philips (NYSE: PHG; AEX: PHIA), ha annunciato oggi la decisione di supportare le attività di Protezione Civile e Cesvi, due realtà in prima linea nella gestione dell’emergenza COVID-19.
Il contribuito, che ammonta in totale a 150.000 euro, è destinato a Protezione Civile, a cui è affidato il coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza sul territorio nazionale. Nell’ambito di queste attività, la donazione servirà a sostenere l’acquisto d tutti i materiali necessari, a partire dai dispositivi di protezione individuale e dalle apparecchiature medicali per il trattamento dei pazienti ospedalizzati.
A Cesvi, organizzazione umanitaria basata a Bergamo -territorio fortemente colpito dall’emergenza- la donazione contribuirà a sostenere il reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Papa Giovanni XIII di Bergamo, tramite l’acquisto di dispositivi di protezione individuali e sistemi di ventilazione non invasiva fissi e trasportabili.
Al sostegno di Philips Foundation, si aggiunge quello di Philips Italia che ha lanciato una raccolta fondi tra i dipendenti, che l’azienda ha deciso di raddoppiare: grazie a questo impegno condiviso sono stati donati 50.000 euro alla Croce Rossa Italiana che li utilizzerà per la gestione delle attività di assistenza sanitaria in tutto il Paese e l’acquisto di materiali per l’emergenza COVID-19.
“In un frangente così drammatico per il nostro Paese, Philips Foundation e Philips Italia hanno dato il proprio contributo per supportare concretamente chi è in prima linea nella lotta contro il COVID-19”
Simona Comandè
General Manager Philips Italia, Israele e Grecia
“Per chi come noi opera nel settore della salute questo impegno è una missione vera e propria: ce lo ricordano i nostri tecnici che ogni giorno sono in ospedale a installare o manutenere le apparecchiature medicali utili a combattere l’emergenza e ce lo hanno dimostrato i colleghi che, ognuno nel proprio piccolo, hanno fatto qualcosa di grande di cui sono fortemente orgogliosa”. Philips ha infine offerto a Regione Lombardia e Protezione Civile l’uso gratuito fino alla fine dell’emergenza degli ex uffici di Philips spa a Monza, per la destinazione che i due enti riterranno più necessaria e appropriata nella gestione dell’emergenza. Il complesso, in uso fino a marzo 2018, ha una superficie complessiva di 24.000 mq.
“Per chi come noi opera nel settore della salute questo impegno è una missione vera e propria: ce lo ricordano i nostri tecnici che ogni giorno sono in ospedale a installare o manutenere le apparecchiature medicali utili a combattere l’emergenza e ce lo hanno dimostrato i colleghi che, ognuno nel proprio piccolo, hanno fatto qualcosa di grande di cui sono fortemente orgogliosa”.
Philips ha infine offerto a Regione Lombardia e Protezione Civile l’uso gratuito fino alla fine dell’emergenza degli ex uffici di Philips spa a Monza, per la destinazione che i due enti riterranno più necessaria e appropriata nella gestione dell’emergenza. Il complesso, in uso fino a marzo 2018, ha una superficie complessiva di 24.000 mq.
Per ulteriori informazioni: Philips Elena Visentini D: +39 02 3859 3333 | M: +39 346 6584512 | E: [email protected] Philips Foundation La missione della Fondazione Philips è di ridurre le disparità sanitarie favorendo l'accesso a un'assistenza sanitaria di qualità per le comunità svantaggiate attraverso l'innovazione, riflettendo il nostro impegno per gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite 3 (Garantire una vita sana e promuovere il benessere per tutte le età) e 17 (Rafforzare le partnership a livello globale per lo sviluppo sostenibile). A tale scopo, mettiamo a fattor comune competenze, prodotti e soluzioni innovativi, collaborando con partner chiave in tutto il mondo e fornendo supporto finanziario per innovazioni che aiutano a migliorare l'offerta sanitaria in modo sostenibile. Ulteriori informazioni sulla Fondazione Philips sono disponibili all'indirizzo www.philips-foundation.com Royal Philips Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) è un’azienda leader nel campo della salute e del benessere, il cui obiettivo è migliorare la vita delle persone e facilitare l’intero iter della cura dal sostegno di uno stile di vita sano alla prevenzione, dalla diagnosi precoce al trattamento fino alle cure domiciliari. Philips si avvale di una tecnologia avanzata e di una profonda conoscenza degli aspetti clinici e delle esigenze del consumatore per fornire soluzioni integrate. L’azienda, con headquarter in Olanda, è leader nell’ambito della diagnostica per immagine, dell’interventistica, del monitoraggio del paziente e dell’informatica applicata alla sanità, delle soluzioni per il benessere delle persone e della cura a domicilio. Philips, con vendite generate dal business HealthTech pari a 19,5 miliardi di Euro nel 2019, conta circa 80.000 dipendenti in oltre 100 paesi. Tutte le notizie relative a Philips sono disponibili su www.philips.it/newscenter CESVI Cesvi opera in tutto il mondo per supportare le popolazioni più vulnerabili nella promozione dei diritti umani, nel raggiungimento delle loro aspirazioni, per lo sviluppo sostenibile. In ragione degli ideali di giustizia sociale e di rispetto dei diritti umani, Cesvi persegue il benessere delle popolazioni vulnerabili che si trovano in condizione di povertà o colpite da guerre, calamità naturali e disastri ambientali. Ciò mediante la realizzazione, anche a livello internazionale, di opere di aiuto umanitario, sia in contesti emergenziali che di sviluppo, a sostegno delle categorie più deboli, in particolare di bambini, donne, anziani ed emarginati, supportandole nel raggiungimento delle proprie aspirazioni con l’obiettivo di promuoverne l’autonomia e la sostenibilità futura. Croce Rossa Italiana La Croce Rossa Italiana è attiva in prima linea fin dall'inizio dell’allerta Covid-19 con molteplici ruoli, tra cui soccorso in emergenza, supporto sanitario, psicologico, logistico, informativo, di controllo, screening e sta svolgendo molte altre attività cruciali nella battaglia contro questa epidemia che sta mettendo in ginocchio il paese. In collaborazione con il Ministero della Salute, Croce Rossa Italiana sta gestendo in sicurezza il trasporto dei pazienti verso e tra le strutture sanitarie di competenza, attraverso l’uso dei mezzi speciali di alto biocontenimento predisposti in caso di emergenze sanitarie come questa. Oltre all'attività di emergenza, però Croce Rossa continua a stare accanto alle persone più vulnerabili che sono in casa. Inaugurando il tempo della gentilezza, la CRI ha intensificato tutti i servizi per i più fragili come la spesa a domicilio, il trasporto infermi, la consegna dei farmaci e dei beni di prima necessità.
Per ulteriori informazioni:
Philips
Elena Visentini
D: +39 02 3859 3333 | M: +39 346 6584512 | E: [email protected]
Philips Foundation
La missione della Fondazione Philips è di ridurre le disparità sanitarie favorendo l'accesso a un'assistenza sanitaria di qualità per le comunità svantaggiate attraverso l'innovazione, riflettendo il nostro impegno per gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite 3 (Garantire una vita sana e promuovere il benessere per tutte le età) e 17 (Rafforzare le partnership a livello globale per lo sviluppo sostenibile). A tale scopo, mettiamo a fattor comune competenze, prodotti e soluzioni innovativi, collaborando con partner chiave in tutto il mondo e fornendo supporto finanziario per innovazioni che aiutano a migliorare l'offerta sanitaria in modo sostenibile. Ulteriori informazioni sulla Fondazione Philips sono disponibili all'indirizzo www.philips-foundation.com
Royal Philips
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) è un’azienda leader nel campo della salute e del benessere, il cui obiettivo è migliorare la vita delle persone e facilitare l’intero iter della cura dal sostegno di uno stile di vita sano alla prevenzione, dalla diagnosi precoce al trattamento fino alle cure domiciliari. Philips si avvale di una tecnologia avanzata e di una profonda conoscenza degli aspetti clinici e delle esigenze del consumatore per fornire soluzioni integrate. L’azienda, con headquarter in Olanda, è leader nell’ambito della diagnostica per immagine, dell’interventistica, del monitoraggio del paziente e dell’informatica applicata alla sanità, delle soluzioni per il benessere delle persone e della cura a domicilio.
Philips, con vendite generate dal business HealthTech pari a 19,5 miliardi di Euro nel 2019, conta circa 80.000 dipendenti in oltre 100 paesi.
Tutte le notizie relative a Philips sono disponibili su www.philips.it/newscenter
CESVI
Cesvi opera in tutto il mondo per supportare le popolazioni più vulnerabili nella promozione dei diritti umani, nel raggiungimento delle loro aspirazioni, per lo sviluppo sostenibile. In ragione degli ideali di giustizia sociale e di rispetto dei diritti umani, Cesvi persegue il benessere delle popolazioni vulnerabili che si trovano in condizione di povertà o colpite da guerre, calamità naturali e disastri ambientali. Ciò mediante la realizzazione, anche a livello internazionale, di opere di aiuto umanitario, sia in contesti emergenziali che di sviluppo, a sostegno delle categorie più deboli, in particolare di bambini, donne, anziani ed emarginati, supportandole nel raggiungimento delle proprie aspirazioni con l’obiettivo di promuoverne l’autonomia e la sostenibilità futura.
Croce Rossa Italiana
La Croce Rossa Italiana è attiva in prima linea fin dall'inizio dell’allerta Covid-19 con molteplici ruoli, tra cui soccorso in emergenza, supporto sanitario, psicologico, logistico, informativo, di controllo, screening e sta svolgendo molte altre attività cruciali nella battaglia contro questa epidemia che sta mettendo in ginocchio il paese. In collaborazione con il Ministero della Salute, Croce Rossa Italiana sta gestendo in sicurezza il trasporto dei pazienti verso e tra le strutture sanitarie di competenza, attraverso l’uso dei mezzi speciali di alto biocontenimento predisposti in caso di emergenze sanitarie come questa. Oltre all'attività di emergenza, però Croce Rossa continua a stare accanto alle persone più vulnerabili che sono in casa. Inaugurando il tempo della gentilezza, la CRI ha intensificato tutti i servizi per i più fragili come la spesa a domicilio, il trasporto infermi, la consegna dei farmaci e dei beni di prima necessità.
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