COVID-19: Come ottimizzare in modo sicuro la terapia NIV



Con la costante diffusione del coronavirus (COVID-19), in Philips abbiamo fatto della gestione di questa emergenza la nostra priorità assoluta. Le nostre risorse globali sono state mobilitate per cercare di continuare a soddisfare la sempre crescente domanda da parte dei nostri clienti a beneficio degli operatori sanitari e dei pazienti di cui si prendono cura, garantendo allo stesso tempo la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti e la continuità aziendale. In tutto il mondo stiamo intensificando gli sforzi per supportare il sistema sanitario nazionale con il nostro ampio portafoglio di prodotti, servizi e soluzioni che possono aiutare a soddisfare le esigenze di preparazione, risposta e guarigione di una malattia respiratoria infettiva come il COVID-19. Oltre ai sistemi e ai servizi di imaging diagnostico e alle soluzioni di telehealth, l'impatto delle nostre soluzioni nell’ambito del business Respiratory Care è fondamentale e critico nella situazione attuale. Per una visione più ampia di ciò che Philips sta facendo in modo olistico per fornire un supporto concreto durante questa pandemia, il nostro CEO Frans Van Houten ha recentemente condiviso la propria prospettiva sulle nostre aree di focus.

La pandemia COVID-19 è una situazione difficile in cui gli operatori sanitari non devono solo determinare il miglior trattamento, ma anche garantire che il virus non si diffonda. Sono disponibili diverse soluzioni cliniche per la gestione dei pazienti con insufficienza respiratoria e un modo per supportare le strutture ospedaliere durante questa crisi è cercare di ottimizzare la terapia di ventilazione non invasiva (NIV). Di seguito abbiamo delineato alcune raccomandazioni, nella speranza che possano essere di aiuto per chiunque tratti pazienti COVID-19. Queste raccomandazioni non intendono sostituire quanto delineato dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), le linee guida nazionali o i protocolli ospedalieri stabiliti; naturalmente, le decisioni relative a qualsiasi trattamento devono essere prese dall'operatore sanitario e dal paziente in base alle condizioni cliniche specifiche e alle risorse disponibili.