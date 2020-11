Impegni Ambientali: Il 100% dei nuovi prodotti in linea con i requisiti EcoDesign



Philips è impegnata in obiettivi fondati su evidenze scientifiche, riducendo la propria impronta ecologica in tutta la catena di valore in linea con lo scenario di riscaldamento globale di 1,5o C, come raccomandato dalla Convenzione delle nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e dall’Accordo di Parigi. Grazie a investimenti in innovazione sostenibile, il 100% dei prodotti e servizi verranno progettati secondo i requisiti EcoDesign per migliorarne l’efficienza energetica, particolarmente durante la fase d’uso da parte del cliente. I prodotti 'Eco-Hero’ (prodotti e soluzioni ad alta innovazione, dai chiari benefici di sostenibilità) rappresenteranno il 25% del fatturato.

Philips lavorerà anche con i propri fornitori per ridurre l’impronta ambientale dell’intera filiera di produzione. Entro il 2025, Philips ricaverà il 75% del consumo totale d’energia (carburante incluso) da fonti rinnovabili (rispetto al 36% del 2015). Inoltre, porterà le vendite di soluzioni basate su economia circolare dal 15% al 25%, estenderà il programma di trade-in a tutte le proprie macchine e dispositivi medici, integrerà pratiche circolari presso i propri siti e invierà zero rifiuti in discarica.

Un approccio che ha recentemente dato vita in Italia al Negozio eBay di Philips di prodotti ricondizionati. Articoli originali e a prezzi contenuti, provenienti direttamente dal produttore, che vengono così reintrodotti nel mercato riducendo sprechi e favorendo un migliore e più ampio accesso alle tecnologie Philips.

Le emissioni inevitabili di anidride carbonica verranno invece compensate con investimenti in progetti ambientali a beneficio della salute, come programmi in favore di acqua potabile, energia pulita, biodiversità e riforestazione.

Impegni Sociali: Migliorare la salute e favorire Inclusion & Diversity nel luogo di lavoro

Philips punta a migliorare la salute e il benessere di 2 miliardi di persone l’anno entro il 20251 grazie ad avanzamenti nell’innovazione tecnologica e digitale, oltre che stringendo partnership con organizzazioni pubbliche e private (tra cui la Philips Foundation). La mancanza d’accesso a cure di qualità a un prezzo accessibile è una delle questioni più attuali e urgenti. Il COVID-19 non ha fatto altro che acuire la situazione, sovraccaricando i sistemi sanitari del mondo intero. Nell’ambito del proprio impegno a migliorare la vita di 2 miliardi di persone, Philips intende estendere l’accesso alle cure a 300 milioni di persone appartenenti a comunità svantaggiate.

Lavorando assieme ai fornitori con il proprio Supplier Sustainability Performance Program, che fa uso dell’intelligenza artificiale per misurare e predire la performance e i miglioramenti di sostenibilità, Philips si impegna anche a migliorare la vita di 1 milione di lavoratori della propria filiera entro il 2025.

Sul fronte interno, in Philips le persone possono dare una direzione alla propria carriera grazie a programmi di formazione, mentoring e networking. Sulla scia dei programmi di Inclusion & Diversity, Philips ha fissato un nuovo obiettivo del 30% di diversità di genere nelle posizioni di senior leadership entro la fine del 2025, per andare oltre il target del 25% del 2020, che con ogni probabilità verrà raggiunto entro la fine dell’anno.

Il 12 novembre Philips celebra inoltre il proprio Sustainability Day, giornata dedicata a momenti di scambio e sensibilizzazione mirati a rafforzare la consapevolezza delle proprie persone riguardo alla centralità della sostenibilità nella strategia aziendale. Una sostenibilità intesa dunque come impegno quotidiano, come driver fondamentale per la crescita, per uno sviluppo che attraverso nuovi modelli di consumo e di produzione sia in grado di garantire la salute del genere umano e del Pianeta, due concetti che Philips considera inscindibili.

Governance: Piena trasparenza sui contributi fiscali

Philips ha una lunga storia di trasparenza in merito ai propri piani, azioni e risultati. Ad esempio, i target di riduzione delle emissioni di CO 2 sono approvati dalla Science Based Targets initiative (SBTi), e i risultati di ‘Lives Improved’ vengono sottoposti a un audit esterno.

Philips si impegna in modo trasparente anche con gli azionisti, i clienti, i business partner, i governi e gli enti normativi e fornisce prodotti e servizi di alta qualità che rispettano tutte le leggi e gli standard relativi. In aggiunta alla consueta pubblicazione dei contributi fiscali all’interno del Report Annuale 2020, Philips pubblicherà un report supplementare per il 2020 che includerà i contributi fiscali di tutti i paesi in cui opera. Ciò è in linea con l’impegno di Philips sulla trasparenza e con la convinzione che questi contributi rappresentino un valore sociale per le comunità locali.