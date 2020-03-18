Dichiarazione sull’emergenza COVID-19 di Frans van Houten, CEO Royal Philips.



Con l'epicentro dell'epidemia di coronavirus (COVID-19) che si sta spostando dalla Cina all'Ovest, volevo fornire un aggiornamento su come Philips sta rispondendo alla situazione in costante evoluzione. L'OMS ha classificato l'epidemia come una pandemia, ma continua a ribadire che è ancora controllabile. Sono molto preoccupato per la situazione e, purché il mondo si mobiliti e collabori adeguatamente, condividiamo l'opinione dell'OMS.

Non posso sottolineare abbastanza che questa è una priorità assoluta per tutti noi di Philips. Abbiamo mobilitato le nostre risorse globali per soddisfare il triplice mandato di Philips in merito all’assistenza sanitaria: continuare a soddisfare le esigenze dei clienti, garantire la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti e garantire la continuità aziendale.