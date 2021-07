PER DISPOSITIVI PAP A DUE LIVELLI E CPAP

Contattare il proprio medico o il fornitore del trattamento prima di effettuare qualsiasi modifica della terapia prescritta. Insieme al medico, decidere se il beneficio di continuare la terapia con il dispositivo già in uso è superiore rispetto ai rischi identificati.





PER I DISPOSITIVI DI VENTILAZIONE PER IL SUPPORTO VITALE

Non interrompere o modificare la terapia prescritta senza consultare il proprio medico per determinare le fasi successive appropriate.

Philips riconosce che in alcuni contesti di cura, le opzioni alternative per la terapia potrebbero non esistere o essere fortemente limitate per i pazienti che necessitano del Trilogy 100 e 200 per la terapia di emergenza e a supporto vitale o nei casi in cui l'interruzione della terapia non è considerabile. In queste situazioni, e a discrezione del team clinico di trattamento, il beneficio dell'uso continuato del Trilogy 100 e 200 può superare i rischi.

Se i medici determinano che un paziente deve continuare a utilizzare questo dispositivo, si raccomanda l'uso di un filtro anti-batterico conforme con le Istruzioni per l’uso. Il filtro può ridurre l'esposizione a particelle di schiuma fonoassorbenti deteriorate, anche se i filtri batterici non ridurranno l'esposizione a potenziali composti organici volatili (COV). Consultare le istruzioni per l’uso per le indicazioni sull'installazione.

PER TUTTI I DISPOSITIVI

Registrare i dispositivi interessati sul sito philips.com/src-update (funzionalità disponibile nei prossimi giorni).

a) Il sito fornisce le informazioni aggiornate sullo stato dell’avviso di sicurezza e su come implementare l’azione correttiva definitiva per risolvere i due problemi.

b) Il sito fornisce inoltre istruzioni su come individuare il numero di serie del dispositivo e avviare il processo di registrazione.

c) Se non è possibile accedere al sito Web o non si dispone dell'accesso a Internet, chiamare il numero 800 796 824

Philips consiglia a clienti e pazienti di interrompere l'uso di prodotti per la pulizia a base di ozono e di attenersi alle istruzioni d'uso del dispositivo per i metodi di pulizia approvati.

Inoltre, Philips ricorda ai clienti e ai pazienti di controllare l'età dei dispositivi PAP a due livelli e CPAP, perché è consigliata la sostituzione dopo cinque anni di utilizzo.