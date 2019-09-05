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set 05, 2019

Genova apre le porte a Philips Healthcare Information Solutions

  • Un appuntamento istituzionale per dare il via alle attività della nuova Philips HCIS, frutto dell’acquisizione finalizzata lo scorso agosto del business di Carestream Health che presiede le soluzioni IT per l’imaging medicale da parte di Philips 
  • Marco Bucci: “Sono particolarmente soddisfatto che una realtà mondiale come Philips abbia visto in Genova la sede ideale per sviluppare un’importante azione di business. Auspico che questo successo porti una ricaduta positiva sulla città”
  • Con base a Genova, Philips HCIS guiderà il business per tutta l’area EMEA

Genova – Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), Parola d’ordine: innovazione. Lo ha ribadito oggi Simona Comandè, General Manager di Philips Italia, Israele e Grecia, durante la cerimonia di taglio del nastro di quella che diventa la nuova sede di Philips Healthcare Information Solutions. Invitato d’onore, il Sindaco di Genova Marco Bucci che ha sancito con la propria presenza un momento centrale del processo di integrazione annunciato a marzo e finalizzato ad agosto con il perfezionamento dell’acquisizione da parte di Philips del business Healthcare Information Solutions di Carestream Health.

Genova apre le porte a Philips Healthcare Information Solutions

Innovazione, dunque, che da sempre risiede nel DNA di entrambe le aziende e che diventa il perno centrale di una sinergia di intenti e strategie: questa acquisizione rafforza, infatti, l’impegno comune nel fornire soluzioni IT all’avanguardia per l'imaging medicale con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e la produttività dei clienti e massimizzare l'accesso alle cure per i pazienti. 
 

La sede di Genova rappresenta un innovativo e moderno centro di competenze, necessarie per gestire le attività del business healthcare IT non solo in Italia, ma in tutta Europa, Medio Oriente ed Africa. Aperto nel 2000, Il Technology & Innovation Center di Genova è una delle più complete strutture di servizio nel mercato dell'imaging medicale, garantisce servizi di consulenza e formazione ad oltre 4.000 professionisti nelle aree dedicate e offre supporto remoto ad oltre 1.500 clienti che producono oltre 132 milioni di esami di imaging diagnostico ogni anno.
 

Il sindaco di Genova, Marco Bucci, ha dichiarato: “Sono particolarmente soddisfatto che una realtà mondiale come Philips abbia visto in Genova la sede ideale per sviluppare un’importante azione di business. Augurando i migliori risultati a questa iniziativa che nasce dalla sinergia di due grandi realtà, auspico che questo successo porti una ricaduta positiva sulla città”.

Da leader di Philips e, ancor prima da genovese, sono orgogliosa di annunciare questa acquisizione, certa che l’integrazione di queste due realtà migliorerà la nostra capacità di fornire soluzioni sostenibili e flessibili per gli ospedali e i sistemi sanitari, ampliando le nostre opportunità di sviluppo sul mercato italiano e non solo. In un’epoca in cui la gestione e la condivisione delle informazioni diventano sempre più importanti, abbiamo la straordinaria opportunità di disporre di piattaforme informatiche all’avanguardia in grado di connettere davvero dati, persone e tecnologia. E traghettare il nostro paese verso la sanità del futuro.

Simona Comandè

General Manager Philips Italia, Israele e Grecia

Le soluzioni di imaging  aziendale Philips consentono di connettere in totale sicurezza pazienti e operatori in tutta la struttura sanitaria, facilitando la condivisione delle informazioni. Le applicazioni di visualizzazione avanzata e analisi utilizzano l'intelligenza adattiva per supportare il medico, fornendo approfondimenti clinici e migliorando la collaborazione tra i team.
 

La collaudata piattaforma Cloud di gestione immagini di Carestream HCIS permetterà a Philips di rafforzare la propria offerta nell’ambito dell’informatica medicale gestendo al meglio dati e immagini per migliorare i flussi di lavoro, la sicurezza e l’efficienza degli strumenti a disposizione dei clinici.

A proposito di Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) è un’azienda leader nel campo della salute e del benessere, il cui obiettivo è migliorare la vita delle persone e facilitare l’intero iter della cura dal sostegno di uno stile di vita sano alla prevenzione, dalla diagnosi precoce al trattamento fino alle cure domiciliari. Philips si avvale di una tecnologia avanzata e di una profonda conoscenza degli aspetti clinici e delle esigenze del consumatore per fornire soluzioni integrate. L’azienda, con headquarter in Olanda, è leader nell’ambito della diagnostica per immagine, dell’interventistica, del monitoraggio del paziente e dell’informatica applicata alla sanità, delle soluzioni per il benessere delle persone e della cura a domicilio.

Philips, con vendite generate dal business HealthTech pari a 18,1 miliardi di Euro nel 2018, conta circa 77.000 dipendenti in oltre 100 paesi.

Tutte le notizie relative a Philips sono disponibili su www.philips.it/newscenter

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Elena Visentini

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