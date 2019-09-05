Genova apre le porte a Philips Healthcare Information Solutions

Innovazione, dunque, che da sempre risiede nel DNA di entrambe le aziende e che diventa il perno centrale di una sinergia di intenti e strategie: questa acquisizione rafforza, infatti, l’impegno comune nel fornire soluzioni IT all’avanguardia per l'imaging medicale con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e la produttività dei clienti e massimizzare l'accesso alle cure per i pazienti.

La sede di Genova rappresenta un innovativo e moderno centro di competenze, necessarie per gestire le attività del business healthcare IT non solo in Italia, ma in tutta Europa, Medio Oriente ed Africa. Aperto nel 2000, Il Technology & Innovation Center di Genova è una delle più complete strutture di servizio nel mercato dell'imaging medicale, garantisce servizi di consulenza e formazione ad oltre 4.000 professionisti nelle aree dedicate e offre supporto remoto ad oltre 1.500 clienti che producono oltre 132 milioni di esami di imaging diagnostico ogni anno.

Il sindaco di Genova, Marco Bucci, ha dichiarato: “Sono particolarmente soddisfatto che una realtà mondiale come Philips abbia visto in Genova la sede ideale per sviluppare un’importante azione di business. Augurando i migliori risultati a questa iniziativa che nasce dalla sinergia di due grandi realtà, auspico che questo successo porti una ricaduta positiva sulla città”.