Amsterdam, Paesi Bassi - Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), leader globale nel settore dell’Health Technology, ha annunciato oggi di aver sottoscritto un accordo per l’acquisizione del business Healthcare Information Systems di Carestream Health Inc., azienda statunitense di soluzioni di imaging e Healthcare Informatics destinate a strutture ospedaliere, centri di diagnostica per immagini e cliniche mediche specializzate. La piattaforma di gestione immagini basata su cloud di Carestream permetterà a Philips di aumentare la propria offerta nell’ambito dell’informatica per la radiologia, per la gestione dei dati e delle immagini, il miglioramento del flusso di lavoro, la visualizzazione avanzata e l'analisi. Inoltre, l'attività di Carestream Health Systems Information Systems e il presidio in termini di installato in America Latina, Europa e Asia sono complementari alla leadership di mercato di Philips nelle soluzioni IT per la gestione delle immagini diagnostiche in Nord America. Il perfezionamento dell’acquisizione é prevista nel secondo semestre del 2019, all’avveramento di condizioni sospensive tipiche in operazioni di acquisizione di questa natura, tra cui l’ottenimento delle necessarie approvazioni governative e regolamentari. Fino ad allora, le due società continueranno a operare in maniera autonoma come due società indipendenti.
Amsterdam, Paesi Bassi - Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), leader globale nel settore dell’Health Technology, ha annunciato oggi di aver sottoscritto un accordo per l’acquisizione del business Healthcare Information Systems di Carestream Health Inc., azienda statunitense di soluzioni di imaging e Healthcare Informatics destinate a strutture ospedaliere, centri di diagnostica per immagini e cliniche mediche specializzate. La piattaforma di gestione immagini basata su cloud di Carestream permetterà a Philips di aumentare la propria offerta nell’ambito dell’informatica per la radiologia, per la gestione dei dati e delle immagini, il miglioramento del flusso di lavoro, la visualizzazione avanzata e l'analisi.
Inoltre, l'attività di Carestream Health Systems Information Systems e il presidio in termini di installato in America Latina, Europa e Asia sono complementari alla leadership di mercato di Philips nelle soluzioni IT per la gestione delle immagini diagnostiche in Nord America.
Il perfezionamento dell’acquisizione é prevista nel secondo semestre del 2019, all’avveramento di condizioni sospensive tipiche in operazioni di acquisizione di questa natura, tra cui l’ottenimento delle necessarie approvazioni governative e regolamentari. Fino ad allora, le due società continueranno a operare in maniera autonoma come due società indipendenti.
Philips stringe alleanze con partner attivi a livello globale nell’healthcare per connettere persone, dati e tecnologia, con l’obiettivo di raggiungere il Quadruple Aim: ossia migliorare l’esperienza del paziente e dello staff sanitario, ottenere migliori risultati clinici e ridurre i costi di assistenza,
Robert Cascella
Chief Business Leader Precision Diagnosis di Royal Philips
Ha aggiunto: Questa acquisizione migliorerà la nostra capacità di fornire soluzioni flessibili per gli ospedali e i sistemi sanitari. L’integrazione della piattaforma informatica cloud-based di Carestream con le nostre innovazioni di successo nel mondo della gestione delle immagini, dell'ottimizzazione del flusso di lavoro e dell'informatica basata su intelligenza artificiale –unita a un presidio territoriale complementare-, fornirà una solida base per mantenere la nostra promessa: una diagnosi precisa fin dal primo momento.
Ludovic d’Aprea- General Manager di Healthcare Information Solutions di Carestream, Abbiamo riscosso un successo globale nella fornitura di sistemi IT per la gestione delle immagini diagnostiche per aiutare i professionisti a fornire cure di qualità e a migliorare i processi, Entrando a far parte del gruppo Philips, il business Healthcare Information Systems avrà maggiori opportunità di crescita e di sviluppo. Entrambe le nostre organizzazioni condividono l’impegno verso un'innovazione significativa, idea profondamente radicata nella cultura di ciascuna di noi. I clienti avranno accesso a un portfolio di soluzioni IT per la sanità più ampio, consentendo una collaborazione più efficace e migliorando la cura del paziente.
Le attuali soluzioni di Philips combinano una profonda esperienza clinica e informatica con l'innovazione tecnologica per connettere in totale sicurezza pazienti, operatori sanitari e dati di interi sistemi. Le applicazioni di visualizzazione avanzata e analisi utilizzano l'intelligenza adattiva per supportare il medico presso le strutture sanitarie, fornendo approfondimenti clinici e migliorando la collaborazione tra i team. Al perfezionamento dell’operazione di acquisizione*, Philips potrà ampliare il proprio portfolio con l’inserimento della piattaforma cloud-based di Carestream, inclusi il Vendor Neutral Archive (VNA), i visualizzatori di immagini diagnostiche, il gestore del workflow e strumenti di analisi clinica, operativa e di business analytics. Il business Healthcare Information Systems e i suoi circa 900 dipendenti entreranno a far parte del business Healthcare Informatics di Philips all’interno del segmento Diagnosis & Treatment.
Le attuali soluzioni di Philips combinano una profonda esperienza clinica e informatica con l'innovazione tecnologica per connettere in totale sicurezza pazienti, operatori sanitari e dati di interi sistemi. Le applicazioni di visualizzazione avanzata e analisi utilizzano l'intelligenza adattiva per supportare il medico presso le strutture sanitarie, fornendo approfondimenti clinici e migliorando la collaborazione tra i team.
Al perfezionamento dell’operazione di acquisizione*, Philips potrà ampliare il proprio portfolio con l’inserimento della piattaforma cloud-based di Carestream, inclusi il Vendor Neutral Archive (VNA), i visualizzatori di immagini diagnostiche, il gestore del workflow e strumenti di analisi clinica, operativa e di business analytics. Il business Healthcare Information Systems e i suoi circa 900 dipendenti entreranno a far parte del business Healthcare Informatics di Philips all’interno del segmento Diagnosis & Treatment.
*Carestream manterrà le proprie attività nell’ambito dell’imaging medico, della diagnostica dentale, dei controlli non distruttivi e dei rivestimenti per applicazioni industriali, che non sono impattati dalla vendita a Philips del business Healthcare Information Systems.
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) è un’azienda leader nel campo della salute e del benessere, il cui obiettivo è migliorare la vita delle persone e facilitare l’intero iter della cura dal sostegno di uno stile di vita sano alla prevenzione, dalla diagnosi precoce al trattamento fino alle cure domiciliari. Philips si avvale di una tecnologia avanzata e di una profonda conoscenza degli aspetti clinici e delle esigenze del consumatore per fornire soluzioni integrate. L’azienda, con headquarter in Olanda, è leader nell’ambito della diagnostica per immagine, dell’interventistica, del monitoraggio del paziente e dell’informatica applicata alla sanità, delle soluzioni per il benessere delle persone e della cura a domicilio. Philips, con vendite generate dal business HealthTech pari a 18,1 miliardi di Euro nel 2018, conta circa 77.000 dipendenti in oltre 100 paesi. Tutte le notizie relative a Philips sono disponibili su www.philips.it/newscenter
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) è un’azienda leader nel campo della salute e del benessere, il cui obiettivo è migliorare la vita delle persone e facilitare l’intero iter della cura dal sostegno di uno stile di vita sano alla prevenzione, dalla diagnosi precoce al trattamento fino alle cure domiciliari. Philips si avvale di una tecnologia avanzata e di una profonda conoscenza degli aspetti clinici e delle esigenze del consumatore per fornire soluzioni integrate. L’azienda, con headquarter in Olanda, è leader nell’ambito della diagnostica per immagine, dell’interventistica, del monitoraggio del paziente e dell’informatica applicata alla sanità, delle soluzioni per il benessere delle persone e della cura a domicilio.
Philips, con vendite generate dal business HealthTech pari a 18,1 miliardi di Euro nel 2018, conta circa 77.000 dipendenti in oltre 100 paesi.
Tutte le notizie relative a Philips sono disponibili su www.philips.it/newscenter
Communication Manager
La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.