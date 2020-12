Mentre la maggior parte dei pazienti è in grado di mantenere la propria salute parodontali con pratiche corrette di igiene orale, in particolare la rimozione della placca, alcuni di essi hanno bisogno di una routine di cura domiciliare più approfondita. Questi pazienti possono trarre vantaggio dall'uso di uno strumento per la pulizia interdentale, un collutorio per uso medico e dentifrici al fluoruro per prevenire e arrestare l'evoluzione delle malattie parodontali.



