Termini di ricerca

Professional education

Plaque Removal
Comparison of Gingivitis Reduction and Sonicare Daimonclean
Vs. Plaque Reduction Ability to manual toothbrush

Leggi lo studio

Abbiamo a cuore l'igiene orale dei tuoi pazienti tanto quanto te. Qui troverai gli strumenti e le risorse di cui hai bisogno per espandere le tue conoscenze, e, di conseguenza, migliorare l'igiene orale e il benessere generale dei tuoi pazienti.  

Philips Oral Healthcare corsi di formazione continua

Philips Oral Healthcare corsi di formazione continua


Philips Oral Healthcare offre corsi di formazione dentale continua su numerosi argomenti, dall'abuso e negligenza all'estetica fino all'odontoiatria pediatrica. Per aiutarti ad essere sempre aggiornato e informato, visita Philips Learning Center o Philips Oral Healthcare Interactive Online Learning per accedere a corsi dal vivo e su richiesta

 

Ulteriori informazioni
Studi clinici

Clinical studies  


Strict processes ensure that every new Philips Oral Healthcare product offers excellent results. Studies supporting our products underpin the support we receive from both dental professionals and patients.


Visit our Patient Information and Advice page to download the material you can keep available in your practice.

Ulteriori informazioni

Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

Ho capito

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Philips S.p.A. (società a socio unico), Viale Sarca 235, 20126 Milano– P. IVA 00856750153, 2004 - 2025

Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

Ho capito

You are about to visit a Philips global content page

Continue

La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.