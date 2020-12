Confronto tra Philips Sonicare DiamondClean Smart e Oral-B Genius 8000 ® per la riduzione della gengivite e la rimozione della placca

In uno studio della durata di sei settimane, lo spazzolino Philips Sonicare DiamondClean Smart con testina Premium Plaque Control*, in modalità non connessa, si è dimostrato statisticamente superiore al modello Oral-B Genius 8000® con testina FlossAction® nella riduzione dell'infiammazione e del sanguinamento delle gengive e della placca superficiale.

*Testina precedentemente chiamata AdaptiveClean