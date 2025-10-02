Per aiutare i tuoi pazienti a migliorare le loro abitudini di igiene orale, abbiamo creato una serie di brevi video che trattano argomenti quali le tecniche corrette di pulizia, la scelta della testina più adatta e consigli su come riconoscere i vantaggi dei nuovi prodotti.
Offri ai tuoi pazienti una comprensione più approfondita della gamma di prodotti Philips Oral Healthcare per migliorare il livello delle cure offerte. In questo modo puoi rendere la loro esperienza ancora più confortevole e gradevole.
I nostri materiali di marketing scaricabili ti aiutano a promuovere più facilmente Philips Sonicare e Philips Zoom ai tuoi pazienti
Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.
