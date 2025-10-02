Termini di ricerca

Risorse per una
maggiore soddisfazione del paziente e migliori risultati

Brochure e istruzioni

Brochure e istruzioni  

 

Manda a casa i tuoi pazienti con brochure informative e schede di istruzioni sui prodotti Philips Sonicare e sui trattamenti Philips Zoom più adatti alle loro esigenze e al loro stile di vita.

 

Ulteriori informazioni

Video esplicativi

Video esplicativi

 

Per aiutare i tuoi pazienti a migliorare le loro abitudini di igiene orale, abbiamo creato una serie di brevi video che trattano argomenti quali le tecniche corrette di pulizia, la scelta della testina più adatta e consigli su come riconoscere i vantaggi dei nuovi prodotti.  

 

Ulteriori informazioni

Risorse aggiuntive per i pazienti

Risorse aggiuntive per i pazienti

 

Offri ai tuoi pazienti una comprensione più approfondita della gamma di prodotti Philips Oral Healthcare per migliorare il livello delle cure offerte. In questo modo puoi rendere la loro esperienza ancora più confortevole e gradevole.

I nostri materiali di marketing scaricabili ti aiutano a promuovere più facilmente Philips Sonicare e Philips Zoom ai tuoi pazienti

 

Raccolta delle risorse

