I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.

Sbiancamento

Lo sbiancamento per contrastare l’ingiallimento estrinseco dei denti è una procedura richiesta nell’odontoiatria cosmetica moderna. Molte persone infatti desiderano un sorriso più bianco e brillante. Considerato l’interesse in questa procedura, ci si aspetta che sia sicura, indolore e rapida. 

Con Philips Zoom, puoi definire un piano di sbiancamento che si adatta perfettamente alle esigenze del tuo paziente. Zoom WhiteSpeed offre risultati incredibili in un solo trattamento in studio. Philips Zoom DayWhite e NiteWhite offrono la praticità di un trattamento domiciliare e la flessibilità necessaria per adattarsi alle esigenze dei tuoi pazienti.

Anche i pazienti possono fare molto per mantenere i risultati e contrastare l'ingiallimento dei denti. Semplici cambiamenti come smettere di fumare o ridurre il consumo di caffè possono contribuire ad evitare la formazione di macchie. La pulizia regolare con uno spazzolino elettrico sbiancante può essere un aiuto per mantenere il sorriso luminoso più a lungo. E prodotti come Philips QuickPro possono aiutare i pazienti a conservare i denti bianchi tra un trattamento professionale e l'altro.

zoom-in-studio

Philips Zoom in studio

DiamondClean

DiamondClean

Zoom Day White

Day White

Zoom Nite White

Nite White

Philips HealthyWhite

Philips Healthy White

