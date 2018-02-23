Sbiancamento
Trattamento della discromia dentale
ATTENZIONE: I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.
ATTENZIONE:
I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.
Lo sbiancamento per contrastare l’ingiallimento estrinseco dei denti è una procedura richiesta nell’odontoiatria cosmetica moderna. Molte persone infatti desiderano un sorriso più bianco e brillante. Considerato l’interesse in questa procedura, ci si aspetta che sia sicura, indolore e rapida.
Lo sbiancamento per contrastare l’ingiallimento estrinseco dei denti è una procedura richiesta nell’odontoiatria cosmetica moderna. Molte persone infatti desiderano un sorriso più bianco e brillante. Considerato l’interesse in questa procedura, ci si aspetta che sia sicura, indolore e rapida.
Con Philips Zoom, puoi definire un piano di sbiancamento che si adatta perfettamente alle esigenze del tuo paziente. Zoom WhiteSpeed offre risultati incredibili in un solo trattamento in studio. Philips Zoom DayWhite e NiteWhite offrono la praticità di un trattamento domiciliare e la flessibilità necessaria per adattarsi alle esigenze dei tuoi pazienti.
Anche i pazienti possono fare molto per mantenere i risultati e contrastare l'ingiallimento dei denti. Semplici cambiamenti come smettere di fumare o ridurre il consumo di caffè possono contribuire ad evitare la formazione di macchie. La pulizia regolare con uno spazzolino elettrico sbiancante può essere un aiuto per mantenere il sorriso luminoso più a lungo. E prodotti come Philips QuickPro possono aiutare i pazienti a conservare i denti bianchi tra un trattamento professionale e l'altro.
Anche i pazienti possono fare molto per mantenere i risultati e contrastare l'ingiallimento dei denti. Semplici cambiamenti come smettere di fumare o ridurre il consumo di caffè possono contribuire ad evitare la formazione di macchie. La pulizia regolare con uno spazzolino elettrico sbiancante può essere un aiuto per mantenere il sorriso luminoso più a lungo. E prodotti come Philips QuickPro possono aiutare i pazienti a conservare i denti bianchi tra un trattamento professionale e l'altro.
Philips Zoom in studio
DiamondClean
Day White
Nite White
Philips Healthy White
* Negli Stati Uniti
A Randomized, Parallel-Design Clinical Trial to Assess Tooth Bleaching Efficacy and Safety of Light versus non-Light Activated Chairside Whitening
La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.