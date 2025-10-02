Un aiuto da Philips Sonicare

Spesso i pazienti con apparecchi ortodontici devono imparare di nuovo come pulire i denti in modo ottimale nel corso del trattamento. Gli spazzolini Philips Sonicare sono studiati per spazzolare e scivolare delicatamente sulla superficie dell'apparecchio, grazie a setole più lunghe e testine più piccole che consentono di pulire in modo accurato anche le aree difficili da raggiungere. Utilizzato inisieme a Philips Sonicare AirFloss che può aiutare nella pulizia degli spazi interdentali è tra i regimi di igiene orale più efficaci che puoi consigliare a chi utilizza apparecchi ortodontici.

