Se i tuoi pazienti utilizzano un apparecchio ortodontico, è di vitale importanza aiutarli a mantenere i denti puliti e sani. Una sana routine di igiene orale può aiutarli a prevenire l'accumulo di placca e l'infiammazione delle gengive, oltre a semplificare il passaggio all'ortodonzia.
Ortodonzia: apparecchi per adulti
Poiché l'igiene orale è essenziale per il successo di un trattamento ortodontico, Philips ha sviluppato una linea di prodotti studiata appositamente per i pazienti che usano apparecchi. Presenta questo tipo di prodotti ai tuoi pazienti per aiutarli a creare delle sane abitudini di pulizia per tutta la durata del trattamento.
Un aiuto da Philips Sonicare
Spesso i pazienti con apparecchi ortodontici devono imparare di nuovo come pulire i denti in modo ottimale nel corso del trattamento. Gli spazzolini Philips Sonicare sono studiati per spazzolare e scivolare delicatamente sulla superficie dell'apparecchio, grazie a setole più lunghe e testine più piccole che consentono di pulire in modo accurato anche le aree difficili da raggiungere.
Utilizzato inisieme a Philips Sonicare AirFloss che può aiutare nella pulizia degli spazi interdentali è tra i regimi di igiene orale più efficaci che puoi consigliare a chi utilizza apparecchi ortodontici.
Prodotti consigliati
Philips Sonicare EasyClean
L'esclusiva azione di pulizia dinamica dello spazzolino elettrico Philips Sonicare raggiunge in maniera delicata ma efficace gli spazi interdentali e il margine gengivale.
Philips Serie 2
Progettato per essere lo spazzolino perfetto, da sostituire a quello manuale. Ti sembrerà di non aver mai lavato i denti prima.
Philips Sonicare for Kids
Tieni impegnati i bambini mentre imparano a spazzolare. Lo spazzolino Philips Sonicare For Kids con Bluetooth interagisce con un'applicazione divertente che aiuta i bambini a spazzolare meglio e più a lungo.
Philips Airfloss Ultra
AirFloss Ultra è il modo più semplice ed efficace per pulire gli spazi interdentali. AirFloss Ultra può essere utilizzato con il collutorio o con l'acqua e test clinici ne confermano un
