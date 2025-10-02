Termini di ricerca

Se i tuoi pazienti utilizzano un apparecchio ortodontico, è di vitale importanza aiutarli a mantenere i denti puliti e sani. Una sana routine di igiene orale può aiutarli a prevenire l'accumulo di placca e l'infiammazione delle gengive, oltre a semplificare il passaggio all'ortodonzia.

Poiché l'igiene orale è essenziale per il successo di un trattamento ortodontico, Philips ha sviluppato una linea di prodotti studiata appositamente per i pazienti che usano apparecchi. Presenta questo tipo di prodotti ai tuoi pazienti per aiutarli a creare delle sane abitudini di pulizia per tutta la durata del trattamento.

Un aiuto da Philips Sonicare    

 

Spesso i pazienti con apparecchi ortodontici devono imparare di nuovo come pulire i denti in modo ottimale nel corso del trattamento. Gli spazzolini Philips Sonicare sono studiati per spazzolare e scivolare delicatamente sulla superficie dell'apparecchio, grazie a setole più lunghe e testine più piccole che consentono di pulire in modo accurato anche le aree difficili da raggiungere. 

Utilizzato inisieme a Philips Sonicare AirFloss che può aiutare nella pulizia degli spazi interdentali è tra i regimi di igiene orale più efficaci che puoi consigliare a chi utilizza apparecchi ortodontici.

Prodotti consigliati

Philips Sonicare EasyClean

Philips Sonicare EasyClean


L'esclusiva azione di pulizia dinamica dello spazzolino elettrico Philips Sonicare raggiunge in maniera delicata ma efficace gli spazi interdentali e il margine gengivale.

Philips Series 2 plaque control

Philips Serie 2


Progettato per essere lo spazzolino perfetto, da sostituire a quello manuale. Ti sembrerà di non aver mai lavato i denti prima.

Philips Sonicare For Kids

Philips Sonicare for Kids


Tieni impegnati i bambini mentre imparano a spazzolare. Lo spazzolino Philips Sonicare For Kids con Bluetooth interagisce con un'applicazione divertente che aiuta i bambini a spazzolare meglio e più a lungo.

Philips Airfloss Ultra

Philips Airfloss Ultra


AirFloss Ultra è il modo più semplice ed efficace per pulire gli spazi interdentali. AirFloss Ultra può essere utilizzato con il collutorio o con l'acqua e test clinici ne confermano un

