Pulizia interdentale
Per una pulizia interdentale semplice ed efficace
Mentre alcuni pazienti sono consci dell'importanza dell'uso del filo interdentale, molti non la capiscono affatto. I professionisti dentali personalizzano le raccomandazioni di pulizia in base alle capacità del paziente, al suo stile di vita e alle sue esigenze. Oggi è possibile scegliere tra numerosi dispositivi per la pulizia interdentale.
Per molti professionisti dentali, il principale ostacolo per una migliore igiene orale è dato dalla soddisfazione del paziente. L'uso del filo interdentale, in particolare, può dare dei problemi e richiedere parecchio tempo. Per i pazienti che non usano regolarmente il filo interdentale, i prodotti che semplificano la pulizia interdentale possono offrire un grosso aiuto per preservare la salute delle gengive.
Philips Sonicare AirFloss è stato studiato appositamente per offrire ai tuoi pazienti un modo semplice ed efficace per pulire gli spazi interdentali. Un semplice meccanismo consente di pulire tra i denti e lungo il bordo gengivale in meno di un minuto. Grazie alla sua innovativa tecnologia microburst, Philips Sonicare AirFloss può migliorare le condizioni delle gengive in sole due settimane.*
Philips Sonicare AirFloss Ultra Rimuovendo delicatamente con l'acqua la placca che lo spazzolino non ha rimosso, AirFloss Ultra aiuta a prevenire la formazione di carie negli spazi interdentali.
Rimuovendo delicatamente con l'acqua la placca che lo spazzolino non ha rimosso, AirFloss Ultra aiuta a prevenire la formazione di carie negli spazi interdentali.
Beccucci Philips Sonicare AirFloss Ultra Il beccuccio sottile angolato e la punta consentono di individuare facilmente il corretto posizionamento. Studiato per un accesso semplificato alle aree difficili da raggiungere.
Il beccuccio sottile angolato e la punta consentono di individuare facilmente il corretto posizionamento. Studiato per un accesso semplificato alle aree difficili da raggiungere.
*se usato in combinazione con uno spazzolino manuale e un colluttorio antimicrobico nei pazienti con gengivite lieve o moderata. AirFloss è progettato per aiutare chi non usa abitualmente il fi lo a sviluppare ogni giorno una routine di sana pulizia interdentale. Studio condotto da un laboratorio indipendente in USA nel 2014 su 287 soggetti.
