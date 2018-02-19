Tutti devono effettuare la pulizia interdentale



Mentre alcuni pazienti sono consci dell'importanza dell'uso del filo interdentale, molti non la capiscono affatto. I professionisti dentali personalizzano le raccomandazioni di pulizia in base alle capacità del paziente, al suo stile di vita e alle sue esigenze. Oggi è possibile scegliere tra numerosi dispositivi per la pulizia interdentale.