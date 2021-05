Philips presenta la nuova Spectral CT 7500, soluzione che fornisce informazioni spettrali per ogni paziente e ogni scansione

"Abbiamo riscontrato riduzioni molto significative del numero di scansioni e di follow-up adottando lo spettrale nel nostro flusso di lavoro per una diagnosi più rapida e accurata [7]".

Al servizio di un maggior numero di pazienti con flussi di lavoro ottimizzati

Spectral CT 7500 amplia i vantaggi del dettettore spettrale Philips per includere ora popolazioni di pazienti che prima non potevano ricorrere a questo tipo di esame. Le evidenze spettrali sono disponibili per tutti i pazienti, da quelli pediatrici a quelli bariatrici, e per qualsiasi indicazione clinica, comprese le scansioni cardiache impegnative con frequenze cardiache elevate e irregolari, senza compromettere la qualità delle immagini, la dose o il flusso di lavoro. Il flusso di lavoro spettrale consente ai radiologi di ottimizzare la lettura con ricchi risultati spettrali e strumenti intelligenti basati sull'IA disponibili in qualsiasi ambiente di lettura con Spectral Magic Glass su PACS.

Visita le soluzioni TC avanzate di Philips per maggiori informazioni sul sistema Philips Spectral CT 7500.

