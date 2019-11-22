Philips all’Amazon Xmas San Babila con uno speciale appuntamento dedicato alla rasatura

Milano, Italia – Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) – Philips entra nell’Amazon Xmas San Babila, lo spazio esperienziale che celebrerà le offerte del Black Friday e la stagione dello shopping natalizio. Philips è presente con una speciale selezione di prodotti per la cura della persona e per la casa dove design e innovazione tecnologica si incontrano per rendere più semplici, efficaci, personalizzati e divertenti i piccoli gesti quotidiani. Uno spazio quindi per scoprire come migliorare l’ambiente domestico, favorire stili di vita salutari e, allo stesso tempo, regalare quei momenti di qualità per dedicarsi a ciò che conta davvero. L’innovazione Philips trova la perfetta declinazione nei piccoli elettrodomestici da cucina -che con la loro versatilità accompagnano le persone dalla colazione alla cena e consentono di creare piatti sani e gustosi- e in quelli per la cura della casa, dove aria e ambienti puliti fanno da sfondo alle giornate in famiglia e con gli amici. E ancora: nei dispositivi per prendersi cura di sé, partendo da una corretta igiene orale, fino alla cura dei capi e alla definizione di un look perfetto, sia per la donna che per l’uomo.
Milano, Italia – Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) – Philips entra nell’Amazon Xmas San Babila, lo spazio esperienziale che celebrerà le offerte del Black Friday e la stagione dello shopping natalizio. Philips è presente con una speciale selezione di prodotti per la cura della persona e per la casa dove design e innovazione tecnologica si incontrano per rendere più semplici, efficaci, personalizzati e divertenti i piccoli gesti quotidiani. Uno spazio quindi per scoprire come migliorare l’ambiente domestico, favorire stili di vita salutari e, allo stesso tempo, regalare quei momenti di qualità per dedicarsi a ciò che conta davvero.
L’innovazione Philips trova la perfetta declinazione nei piccoli elettrodomestici da cucina -che con la loro versatilità accompagnano le persone dalla colazione alla cena e consentono di creare piatti sani e gustosi- e in quelli per la cura della casa, dove aria e ambienti puliti fanno da sfondo alle giornate in famiglia e con gli amici. E ancora: nei dispositivi per prendersi cura di sé, partendo da una corretta igiene orale, fino alla cura dei capi e alla definizione di un look perfetto, sia per la donna che per l’uomo.
E proprio per lui, all’interno dell’Amazon Xmas San Babila, sabato 30 novembre dalle 12.30 alle 14.00 sarà a disposizione dei visitatori un corner speciale per provare in prima persona il dispositivo che ha rivoluzionato il mondo della rasatura: Philips OneBlade, che permette di radere, regolare e rifinire la barba di qualsiasi lunghezza, in totale comfort, con un unico strumento. Ma non solo. Sarà possibile anche divertirsi con la #OneBladeChallenge: basterà scattarsi una foto, selezionare virtualmente diversi stili di barba, dai più particolari ed eccentrici fino a quelli più seri e formali, e condividere il look preferito su Facebook e Instagram con l’hashtag #OneBladeChallenge. Per chi vorrà provare l’esperienza reale, le postazioni rasatura permetteranno, inoltre, di realizzare con OneBlade lo stile di barba desiderato direttamente su sé stessi. Grazie allo smile code, infine, imperdibili sconti per gli acquisti effettuati direttamente su Amazon.
E proprio per lui, all’interno dell’Amazon Xmas San Babila, sabato 30 novembre dalle 12.30 alle 14.00 sarà a disposizione dei visitatori un corner speciale per provare in prima persona il dispositivo che ha rivoluzionato il mondo della rasatura: Philips OneBlade, che permette di radere, regolare e rifinire la barba di qualsiasi lunghezza, in totale comfort, con un unico strumento. Ma non solo. Sarà possibile anche divertirsi con la #OneBladeChallenge: basterà scattarsi una foto, selezionare virtualmente diversi stili di barba, dai più particolari ed eccentrici fino a quelli più seri e formali, e condividere il look preferito su Facebook e Instagram con l’hashtag #OneBladeChallenge.
Per chi vorrà provare l’esperienza reale, le postazioni rasatura permetteranno, inoltre, di realizzare con OneBlade lo stile di barba desiderato direttamente su sé stessi. Grazie allo smile code, infine, imperdibili sconti per gli acquisti effettuati direttamente su Amazon.
Per maggiori informazioni contattare: Omnicom Public Relations Group Elisa Pescetto – [email protected] Martina Marcello – [email protected]
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Omnicom Public Relations Group
Elisa Pescetto – [email protected]
Martina Marcello – [email protected]
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) è un’azienda leader nel campo della salute e del benessere, il cui obiettivo è migliorare la vita delle persone e facilitare l’intero iter della cura dal sostegno di uno stile di vita sano alla prevenzione, dalla diagnosi precoce al trattamento fino alle cure domiciliari. Philips si avvale di una tecnologia avanzata e di una profonda conoscenza degli aspetti clinici e delle esigenze del consumatore per fornire soluzioni integrate. L’azienda, con headquarter in Olanda, è leader nell’ambito della diagnostica per immagine, dell’interventistica, del monitoraggio del paziente e dell’informatica applicata alla sanità, delle soluzioni per il benessere delle persone e della cura a domicilio. Philips, con vendite generate dal business HealthTech pari a 18,1 miliardi di Euro nel 2018, conta circa 77.000 dipendenti in oltre 100 paesi. Tutte le notizie relative a Philips sono disponibili su www.philips.it/newscenter
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) è un’azienda leader nel campo della salute e del benessere, il cui obiettivo è migliorare la vita delle persone e facilitare l’intero iter della cura dal sostegno di uno stile di vita sano alla prevenzione, dalla diagnosi precoce al trattamento fino alle cure domiciliari. Philips si avvale di una tecnologia avanzata e di una profonda conoscenza degli aspetti clinici e delle esigenze del consumatore per fornire soluzioni integrate. L’azienda, con headquarter in Olanda, è leader nell’ambito della diagnostica per immagine, dell’interventistica, del monitoraggio del paziente e dell’informatica applicata alla sanità, delle soluzioni per il benessere delle persone e della cura a domicilio.
Philips, con vendite generate dal business HealthTech pari a 18,1 miliardi di Euro nel 2018, conta circa 77.000 dipendenti in oltre 100 paesi.
Tutte le notizie relative a Philips sono disponibili su www.philips.it/newscenter
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