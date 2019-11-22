Philips all’Amazon Xmas San Babila con uno speciale appuntamento dedicato alla rasatura

Milano, Italia – Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) – Philips entra nell’Amazon Xmas San Babila, lo spazio esperienziale che celebrerà le offerte del Black Friday e la stagione dello shopping natalizio. Philips è presente con una speciale selezione di prodotti per la cura della persona e per la casa dove design e innovazione tecnologica si incontrano per rendere più semplici, efficaci, personalizzati e divertenti i piccoli gesti quotidiani. Uno spazio quindi per scoprire come migliorare l’ambiente domestico, favorire stili di vita salutari e, allo stesso tempo, regalare quei momenti di qualità per dedicarsi a ciò che conta davvero.



L’innovazione Philips trova la perfetta declinazione nei piccoli elettrodomestici da cucina -che con la loro versatilità accompagnano le persone dalla colazione alla cena e consentono di creare piatti sani e gustosi- e in quelli per la cura della casa, dove aria e ambienti puliti fanno da sfondo alle giornate in famiglia e con gli amici. E ancora: nei dispositivi per prendersi cura di sé, partendo da una corretta igiene orale, fino alla cura dei capi e alla definizione di un look perfetto, sia per la donna che per l’uomo.