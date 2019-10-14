Philips consegna a IRC il duemilionesimo defibrillatore prodotto a livello globale.

Andrea Scapigliati, presidente di Italian Resuscitation Council (IRC), ha commentato: “Un sincero ringraziamento a nome di tutta la nostra associazione e dei suoi membri a Philips per la generosità e l’attenzione dimostrate. Tale donazione ci onora e ci stimola a moltiplicare gli sforzi: abbiamo deciso di individuare tre istituti scolastici attraverso un concorso rinvolto ad insegnanti e studenti a cui chiederemo di proporci progetti innovativi di formazione per la scuola. Gli istituti da cui proverranno i migliori tre progetti riceveranno a loro volta da IRC un DAE e un corso BLSD per imparare la rianimazione cardiopolmonare. Questa iniziativa simbolica si aggiunge ai tanti corsi che organizziamo ogni anno in tutta Italia e che solo nel 2018 hanno portato a formare oltre 120.000 persone. La diffusione della cultura della rianimazione cardiopolmonare in Italia è l’obiettivo a cui IRC lavora da 25 anni. Tale donazione ci incoraggia a proseguire su questa strada”.