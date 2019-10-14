Philips consegna a IRC il duemilionesimo defibrillatore prodotto a livello globale.

Milano,Italy – Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), leader globale nel settore dell’Health Technology, ha consegnato a IRC (Italian Resuscitation Council), associazione senza scopo di lucro che promuove l’educazione alla rianimazione cardiopolmonare, il duemilionesimo defibrillatore automatico esterno prodotto a livello globale. La donazione del DAE da parte di Simona Comandè, General Manager Philips Italia, Israele e Grecia è stata celebrata in occasione del Congresso Nazionale di IRC a Verona.
Consegnare il duemilionesimo defibrillatore prodotto da Philips a livello globale proprio in Italia è per me motivo di grande orgoglio, in quanto rappresenta una pietra miliare di un lungo percorso di innovazione che ci vede oggi leader mondiali nello sviluppo di soluzioni per la medicina d’emergenza e la rianimazione cardiaca. I nostri defibrillatori automatici esterni, infatti, contribuiscono a salvare vite ogni giorno da quasi 20 anni, grazie a una tecnologia affidabile e facile da usare, da professionisti e non
Simona Comandè
General Manager Philips Italia, Israele e Grecia
Andrea Scapigliati, presidente di Italian Resuscitation Council (IRC), ha commentato: “Un sincero ringraziamento a nome di tutta la nostra associazione e dei suoi membri a Philips per la generosità e l’attenzione dimostrate. Tale donazione ci onora e ci stimola a moltiplicare gli sforzi: abbiamo deciso di individuare tre istituti scolastici attraverso un concorso rinvolto ad insegnanti e studenti a cui chiederemo di proporci progetti innovativi di formazione per la scuola. Gli istituti da cui proverranno i migliori tre progetti riceveranno a loro volta da IRC un DAE e un corso BLSD per imparare la rianimazione cardiopolmonare. Questa iniziativa simbolica si aggiunge ai tanti corsi che organizziamo ogni anno in tutta Italia e che solo nel 2018 hanno portato a formare oltre 120.000 persone. La diffusione della cultura della rianimazione cardiopolmonare in Italia è l’obiettivo a cui IRC lavora da 25 anni. Tale donazione ci incoraggia a proseguire su questa strada”.
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) è un’azienda leader nel campo della salute e del benessere, il cui obiettivo è migliorare la vita delle persone e facilitare l’intero iter della cura dal sostegno di uno stile di vita sano alla prevenzione, dalla diagnosi precoce al trattamento fino alle cure domiciliari. Philips si avvale di una tecnologia avanzata e di una profonda conoscenza degli aspetti clinici e delle esigenze del consumatore per fornire soluzioni integrate. L’azienda, con headquarter in Olanda, è leader nell’ambito della diagnostica per immagine, dell’interventistica, del monitoraggio del paziente e dell’informatica applicata alla sanità, delle soluzioni per il benessere delle persone e della cura a domicilio. Philips, con vendite generate dal business HealthTech pari a 18,1 miliardi di Euro nel 2018, conta circa 77.000 dipendenti in oltre 100 paesi. Tutte le notizie relative a Philips sono disponibili su www.philips.it/newscenter
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) è un’azienda leader nel campo della salute e del benessere, il cui obiettivo è migliorare la vita delle persone e facilitare l’intero iter della cura dal sostegno di uno stile di vita sano alla prevenzione, dalla diagnosi precoce al trattamento fino alle cure domiciliari. Philips si avvale di una tecnologia avanzata e di una profonda conoscenza degli aspetti clinici e delle esigenze del consumatore per fornire soluzioni integrate. L’azienda, con headquarter in Olanda, è leader nell’ambito della diagnostica per immagine, dell’interventistica, del monitoraggio del paziente e dell’informatica applicata alla sanità, delle soluzioni per il benessere delle persone e della cura a domicilio.
Philips, con vendite generate dal business HealthTech pari a 18,1 miliardi di Euro nel 2018, conta circa 77.000 dipendenti in oltre 100 paesi.
Tutte le notizie relative a Philips sono disponibili su www.philips.it/newscenter
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